Форвард Lit Energy Карев не забил в пустые ворота с нескольких сантиметров
Форвард Lit Energy Вадим Карев не забил в пустые ворота с нескольких сантиметров против «Банки» в 1/4 финала НаПике.
В концовке игры в формате 2 на 2 вратарь «литов» Семен Морозов перекинул двух игроков «Банки» и вывел нападающего на пустые ворота. Карев сблизился с воротами практически в упор, но пробил мимо.
Lit Energy обыграли «Банку» в четвертьфинале НаПике. В 1/2 финала клуб блогера Михаила Литвина встретится с 2Drots.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: НаПике
