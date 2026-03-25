Форвард Lit Energy Карев не забил в пустые ворота с нескольких сантиметров

Форвард Lit Energy Вадим Карев не забил в пустые ворота с нескольких сантиметров против «Банки» в 1/4 финала НаПике.

В концовке игры в формате 2 на 2 вратарь «литов» Семен Морозов перекинул двух игроков «Банки» и вывел нападающего на пустые ворота. Карев сблизился с воротами практически в упор, но пробил мимо.

Lit Energy обыграли « Банку» в четвертьфинале НаПике . В 1/2 финала клуб блогера Михаила Литвина встретится с 2Drots.