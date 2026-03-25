Гришин – главный тренер ФК «Банка». Ранее команду возглавляла российская нейросеть ГигаЧат
Александр Гришин – главный тренер ФК «Банка».
Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин возглавил медиаклуб «Банка».
Специалист будет тренировать команду в седьмом сезоне WINLINE Медиалиги.
Напомним, российская нейросеть ГигаЧат была назначена главным тренером клуба на период турнира НаПике.
Ранее «Банку» возглавлял Сергей Овчинников.
ФК «Банка» – медиакоманда комика Фила Воронина и рэпера Млечного, участвующая в Медиалиге. За клуб сыграл экс-хавбек «МЮ» Нани летом 2025 года.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: WINLINE Media League
1 комментарий
Тренерский штаб сборной России тоже можно было бы поменять на нейросеть. Так дешевле. А результаты вряд ли будут хуже.
