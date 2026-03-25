Бустер сыграет за «Амкал» против СКА рэпера Басты в полуфинале НаПике

Стример Бустер сыграет за «Амкал» против СКА рэпера Басты в 1/2 финала НаПике.
Президент «Амкала» Герман Эль Класико посетил трансляцию Бустера, на которой стример собирал 100 знаменитостей в одной комнате. Во время прямого эфира Герман Эль Класико предложил Бустеру сыграть за «Амкал» против «Краснодара», а также выступить за клуб в полуфинале НаПике. Бустер согласился выйти в МедиаПике в НаПике.
В этот момент трансляцию стримера смотрело более 85 тысяч зрителей.
На канал Бустера на твиче подписано более 4,8 млн человек.
«Амкал» сыграет со СКА в 1/2 финала НаПике. Также «Амкал» проведет товарищеский матч против «Краснодара» на стадионе академии «быков» 28 марта.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: твич-канал Бустера
что за набор букв.
Сисяндры Славика бустера огромные словно холм
