Бустер сыграет за «Амкал» против СКА рэпера Басты в полуфинале НаПике

Стример Бустер сыграет за «Амкал» против СКА рэпера Басты в 1/2 финала НаПике.

Президент «Амкала » Герман Эль Класико посетил трансляцию Бустера, на которой стример собирал 100 знаменитостей в одной комнате. Во время прямого эфира Герман Эль Класико предложил Бустеру сыграть за «Амкал» против «Краснодара», а также выступить за клуб в полуфинале НаПике. Бустер согласился выйти в МедиаПике в НаПике.

В этот момент трансляцию стримера смотрело более 85 тысяч зрителей.

На канал Бустера на твиче подписано более 4,8 млн человек.

«Амкал» сыграет со СКА в 1/2 финала НаПике . Также «Амкал» проведет товарищеский матч против «Краснодара» на стадионе академии «быков» 28 марта.

