«Я настоящая искренность, сука!» Ромарой отыграл первый тайм, а во втором зажигал на бровке в матче Медиалиги

«Рома» и «На Спорте» открыли второй игровой день 1-го тура Winline Медиалиги.

За день до игры выяснилось, что у обоих клубов синяя формы. По регламенту цвет футболок должен сильно отличаться, и «На Спорте» как гостям пришлось искать новую экипировку.

У «Ромы» проблема более серьезная – у команды все еще нет спонсора, Ромарой содержит ее за свой счет. Да, появился технический партнер, который помог с формой, но генерального спонсора все еще и нет. В предматчевом интервью новый/старый игрок команды Денчик Фломастеров даже спел, чтобы решить вопрос: «Пусть спонсор услышит, пусть спонсор придет!»

Команды вышли на поле в обновленных составах: у «Ромы» поменялся главный тренер и появилось несколько новых игроков, а вот у «НС» тренер остался, зато ушли почти все лидеры.

Зато в стартовом составе «Ромы» появился основатель – Ромарой. Кстати, он больше не капитан (с повязкой теперь играет Филипп Минаков). Сам Роман объяснил это тем, что не проводит на поле 90 минут, а капитан там должен быть всегда. Он отыграл весь первый тайм и нанес один по воротам, а во втором тайме зажигал на бровке.

Сначала он требовал удалить игрока «На Спорте» за фол в центре поля. Судья посмотрел ВАР («Рома» брала челлендж), но ограничился желтой. Посмотрите сами, стоило тут показывать красную?

Экс-арбитр Игорь Федотов согласился с решением арбитра:

«Нога находится на весу, место контакта – голеностоп. Правильное решение: штрафной удар и желтая карточка».

После этого Ромарой закусился уже со скамейкой «На Спорте». В ходе эмоциональной дискуссии Роман высказал Олегу Майами все, что хотел: «Ты пришел ко мне в медиафутбол, я же не лезу к тебе в пение! Так что пой, сука! А я играю в футбол! Я настоящая искренность, сука!»

Возможно, именно такое поведения лидера команды впечатлило команду. Сразу после «Рома» сравняла счет и добилась ничьей – 1:1.

Фото: скриншоты трансляции ютуб-канала Winline Медиалига