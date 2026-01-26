Сычева, Сэмио и Слона нет в заявке «Союза» в НаПике
ФК «Союз» опубликовал заявку на сезон НаПике.
В состав вошли Мура, Арчи Бегларян, Алекс Стиль, Виктор Блатов, Володя XXL, Григорий Барышев, Щерба, Ренат Васиченко, Никита Дубчак, Денис Анисимов, Сапроналдо, Виталий Донов, Фера, Темник, Алэн, Омар Юсупов, Павел Ковалев.
В заявке «Союза» не оказалось экс-футболистов 2Drots Дмитрия Сычева, Сэмио и Слона, хотя в последнее время их связывали с «Союзом».
В январе Сэмио тренировался с «Союзом».
Слон дал согласие на переход в клуб, но в январе сказал, что может пропустить турнир ради восстановления от травмы.
За три дня до оглашения заявки президент клуба Дмитрий Кузнецов рассказал о потенциальном переходе Сычева в команду корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари: «Дима в Азербайджане, на днях приедет. Он на связи с Энкиным [тренером вратарей «Союза»]. Готов влиться? Ну, а куда? Он знает наши требования, мы знаем, как его подготовить». Но в финальный список вратарь не попал.