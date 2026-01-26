0

Сычева, Сэмио и Слона нет в заявке «Союза» в НаПике

ФК «Союз» опубликовал заявку на сезон НаПике.

В состав вошли Мура, Арчи Бегларян, Алекс Стиль, Виктор Блатов, Володя XXL, Григорий Барышев, Щерба, Ренат ВасиченкоНикита Дубчак, Денис Анисимов, Сапроналдо, Виталий Донов, Фера, Темник, Алэн, Омар Юсупов, Павел Ковалев.

В заявке «Союза» не оказалось экс-футболистов 2Drots Дмитрия Сычева, Сэмио и Слона, хотя в последнее время их связывали с «Союзом».

В январе Сэмио тренировался с «Союзом».

Слон дал согласие на переход в клуб, но в январе сказал, что может пропустить турнир ради восстановления от травмы.

За три дня до оглашения заявки президент клуба Дмитрий Кузнецов рассказал о потенциальном переходе Сычева в команду корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари: «Дима в Азербайджане, на днях приедет. Он на связи с Энкиным [тренером вратарей «Союза»]. Готов влиться? Ну, а куда? Он знает наши требования, мы знаем, как его подготовить». Но в финальный список вратарь не попал.

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: телеграм-канал «Союза»
logoАлекс Стиль
logo«Слон» Владислав Ослоновский
logoВиктор Блатов
Денис Анисимов
logo«Арчи» Артур Бегларян
logoПавел Ковалев
logoДмитрий Кузнецов
logoДмитрий Сычев
logoКонстантин Щербаков
logo«Володя XXL» Владимир Горяинов
logoРенат Васиченко
logo«Сэмио» Владислав Семенов
logoНикита Дубчак
Виталий Донов
ФК Союз
Мура
logoГригорий Барышев
logoНаПике
