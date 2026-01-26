Слот в НаПике можно будет купить за 5 млн рублей. Но он не гарантирует участие в турнире
Слот в НаПике можно будет купить за 5 млн рублей.
Организаторы лиги НаПике объявили, что в случае, если не наберется нужное количество участников турнира, слот участника можно будет купить.
Продажа пройдет в формате аукциона. Стартовая цена – 5 млн рублей. Деньги пойдут в призовой фонд турнира.
Покупка слота не гарантирует участие в НаПике. Команда тоже должна соответствовать критериям, но будет иметь некоторые послабления.
Если команда по ходу сезона не будет соответствовать критериям турнира, ее могут дисквалифицировать.
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: ютуб-канал НаПике
