Капитан 2Drots Эдамс подерется в главном бою турнира «Медиафутбол против всех» от Fight Nights

Бой капитана 2Drots Эдамса возглавит турнир «Медиафутбол против всех».

Капитан 2Drots Эдамс сообщил, что примет участие в бойцовском турнире «Медиафутбол против всех» от Fight Nights .

«Ударили по рукам! Я в деле!

Мой уровень в боксе/кикбоксинге равен нулю. У боксерских перчаток из магазина он даже выше. Но это новый вызов, новый опыт и самое главное огромный потенциал в контенте!

Я поехал в магазин за перчатками, шлемом и капой!» – заявил Эдамс.

Один из организаторов турнира и технический директор WINLINE Медиалиги Дмитрий Кортава рассказал, что Эдамс подерется в главном бою вечера.

Напомним, промоушен Fight Nights проведе т бойцовский турнир «Медиафутбол против всех» в марте 2026 года.

В 2025-м Fight Nights уже проводил турнир между медиафутболистами по правилам кигбоксинга.

Эдамс – капитан медиафутбольной команды 2Drots. Футболист активно ведет ютуб-канал, на котором 231 тысяча подписчиков.