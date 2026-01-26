0

Герман: «Алекс Стиль уже ближе к «Амкалу», чем к 2Drots»

Президент «Амкала» Герман Эль Класико высказался об Алексе Стиле.

Экс-хавбек 2Drots участвует в шоу «Хочу в «Амкал».

«У Чужого и Стиля разные ситуации. Нужно понимать, что Стиль давно не в 2Drots. Он отыграл большой сезон в «Банке». Мне кажется, он уже ближе к «Амкалу», чем к 2Drots.

Есть разные причины, почему Алекс решил пойти на «Хочу в «Амкал». Это и возможность участвовать в большом просмотровом шоу, чтобы напомнить о себе. Возможность получить готовое предложение или увеличить свой контракт. Возможность поработать с Виталием Пановым, это может дать что-то новое.

Когда Вася уходил из «Амкала», казалось, что нет обратного пути. Но он победил в «Хочу в «Амкал», вернулся и выиграл с «Амкалом» все, что только возможно», – рассказал Герман в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.

В понедельник ФК «Союз» Дмитрия Кузнецова назвал заявку команда в НаПике, куда включил Алекса.

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Медиафутбол на Спортсе&#8217;&#8216;
logoГерман Эль Класико
logoАлекс Стиль
logoАмкал
logoВиталий Панов
logoДмитрий Кузнецов
