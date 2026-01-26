Команда Эда и Слона, «Эгриси» и академия СКА – в детском турнире НаПике
Стали известны еще три участника НаПике Junior.
НаПике продолжает объявлять участников детского турнира.
● Prime Squad – команда медиафутболистов Слона и Эдамса.
● СКА – команда академии ростовского клуба.
● «Эгриси. Академия Умного Футбола» – детско-юношеская футбольная академия при поддержке легенд клуба Василия Уткина.
Ранее участниками турнира назвали Spire Team блогера Евгения Спирякова, команду академии 2Drots и «БроукБойз» Jr.
Точно количество участников и регламент пока неизвестны.
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: «НаПике Junior»
