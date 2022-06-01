«Если Загитова стала олимпийской чемпионкой, то у нее получится в депутатах». Хм, это правда так работает?

Получение награды MarSpo (профессиональная премия в области спортивного маркетинга в России) подтолкнуло Алину Загитову к паре любопытных реплик.

1. «Я знаю, что нужно нашему спорту, хочу делать его сильнее и лучше вместе с вами. Пока как спортсмен и телеведущая, а в будущем – кто знает», – Загитову, которая не соревнуется с 2019-го, наградили в номинации «Спортсмен нового времени».

Жюри так отмечают «спортсменов, которые начинают реализовываться в новых ролях».

2. «Сегодня я не только спортсмен, но и журналист. Когда объявили мое имя, были сказаны важные слова: что если за такой короткий период удалось освоить новую профессию, то, может быть, скоро я смогу стать и спортивным функционером», – добавила день спустя Загитова, заканчивающая второй курс РАНХиГС.

В этих фразах разглядели желание добраться до Госдумы. В череде комментариев/оценок 20-летнюю Алину ярче всех поддержала Татьяна Навка, их дуэт всего полгода назад уверенно выполнил госзадание в Дубае:

«Если Загитова стала олимпийской чемпионкой, то у нее получится быть и депутатом», – бронебойный аргумент от Навки.

А что, олимпийский титул действительно повышает шанс избраться с Госдуму? И многие ли фигуристы туда попадали? Например, Навка – тоже олимпийская чемпионка – не стремилась.

В текущем созыве Госдумы (он проработает до 2026-го) 10 экс-спортсменов, которые показывали топовые результаты.

При этом среди депутатов есть и менее известные атлеты – например, чемпион России по тайскому боксу Вячеслав Дамдинцурунов, призер чемпионатов Европы по рукопашному бою Андрей Колесник и чемпион юниорского ЧМ по хоккею Александр Аксененко.

• Среди звездной десятки – 7 олимпийских чемпионов. Хотя эстафетное золото Сочи-2014 Антона Шипулина пока в подвешенном состоянии – вероятно, его заберут из-за допинг-дела Евгения Устюгова. Без побед на Играх только трое: боксеры Николай Валуев и Дмитрий Пирог, а также 12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов. Впрочем, у Карпова и не было шанса стать олимпийским чемпионом.

• Госдума работает с 1994-го, за это время в ее составе побывали 24 звезды спорта . Первым был Александр Карелин – трехкратный победитель Олимпиад вошел в Думу еще в 1999-м. Потом к нему присоединились гимнастки Алина Кабаева и Светлана Хоркина. Максимального представительства Дума достигла в 2019-м – с приходом после довыборов Шипулина спортсменов-депутатов стало 17.

• Всего в Думе в разное время работали 15 олимпийских чемпионов, и еще 9 отличных спортсменов, не побеждавших на Играх.

Так что здесь Навка отчасти права: обладателей золота больше. И пусть бобслеист Алексей Воевода уже лишился медалей из-за допингового скандала, но оказался в Думе еще в статусе двукратного чемпиона Игр-2014.

• С 1994-го на Олимпиадах побеждал 371 человек из России. Получается, 3% чемпионов идут в депутаты . В этом соотношении не учитываем Роднину, Третьяка и Фетисова – они выигрывали олимпийское золото еще в сборной СССР.

• Фигуристов не особо интересует политика – всего трое шли туда после (и во время) спортивной карьеры. В 2007-м в Думу попали Роднина и Антон Сихарулидзе: и если легенда советского катания все еще в деле, то Сихарулидзе в следующем созыве уже не было. Он также работал в Законодательном собрании Санкт-Петербурга, но ушел и оттуда, сосредоточившись на спортивной деятельности.

Вместе с Сихарулидзе в Заксобрание в 2007-2011-х входил Евгений Плющенко. Будучи действующим фигуристом, он почти не появлялся на заседаниях, а потом и вовсе покинул политику. Возможно, вы вспомните еще кого-то из фигуристов-депутатов, но эти – точно самые яркие.

Загитова пока не говорит, что собралась в политику. Хотя если она всего за пару лет освоила профессию журналиста, то и карьера спортивного функционера покорится быстро. А дальше – все-таки в депутаты?

Фото: РИА Новости/Александр Вильф