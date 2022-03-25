Страшное падение американской фигуристки на ЧМ: ударилась лицом о лед – ее увезли на носилках

В парном катании на чемпионате мира-2022 – жуть: американка Эшли Кэйн-Гриббл крайне неудачно упала с прыжка, прокат остановили, а девушку увезли со льда на носилках.

Эшли выступает в пари с Тимоти ЛеДюком (да, тем самым); после короткой программы они занимали второе место, уступая только соотечественникам – Алексе Книрим / Брендону Фрэйзеру.

Это могла быть борьба за титул, но у Кэйн-Гриббл почему-то сразу не пошло: пара успела сделать чисто только тройную подкрутку, а затем последовало падение Эшли с параллельного прыжка (риттбергер), потом с выброса (лутц), и, наконец, крах на параллельном сальхове.

Американку при приземлении выкрутило лицом вперед, она ударилась о лед лбом и осталась лежать на животе. Потом попыталась встать, но сил хватило только перевернуться на спину.

Подъехавший ЛеДюк попробовал ее поднять, но Эшли в полусознательном состоянии смотрела прямо перед собой и будто не слушалась.

Помощь от специалистов пришла на лед со значительным опозданием: персонал, а затем и медбригада с каталкой выбирались на лед вальяжно. Дальше трансляция ушла со льда, сосредоточившись на потрясенных зрителях – судя по их овации, Эшли покидала лед примерно через три минуты после падения.

О диагнозе пока остается только догадываться, но все выглядело как мощное сотрясение.

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Вообще, парные соревнования в Монпелье-2022 вышли максимально странными и беспорядочными. Еще до начала турнир получил множество пробелов: приехали всего восемь дуэтов, которые месяц назад катались в Пекине-2022.

Причины пропусков вышли разнообразными:

• российских фигуристов Международный союз конькобежцев (ISU) не допустил до ЧМ «в целях защиты безопасности всех участников международных соревнований по фигурному катанию» – пострадали действующие чемпионы мира Анастасия Мишина / Александр Галлямов, серебряные призеры Игр-2022 Евгения Тарасова / Владимир Морозов и чемпионы Европы-2020 Александра Бойкова / Дмитрий Козловский, все остались без дела.

• сборная Китая заранее отказалась лететь в Европу по санитарным соображениям – так турнир остался без олимпийских чемпионов Cуй / Хань и второго дуэта страны Пэн / Цзинь (5-е место в Пекине-2022);

• канадцы Кирстен Мур-Тауэрс и Майкл Маринаро (10-е место в Пекине-2022) объяснились личными причинами и, похоже, завершили карьеру;

• итальянцы Николь Делла Моника и Маттео Гуаризе (13-е место в Пекине-2022) взяли паузу, а Ребекка Гиларди и Филиппо Амброзини (14-е) сдали положительный тест на коронавирус.

• уже в Монпелье турнир лишился украинской пары София Голиченко / Артем Даренский, которые снялись после короткой из-за недостаточной подготовки, связанной со сложностями в организации тренировок и поездки на ЧМ.

• как не докатали произвольную американцы Эшли Кейн-Гриббл и Тимоти Ледюк, вы уже видели.

Послеолимпийский чемпионат в фигурке всегда выходил пресным, но у пар получился рекорд по тотальному отсутствию лидеров: ни одного дуэта из олимпийского топ-5, никого из топ-6 прошлогоднего ЧМ, всего 14 строчек в протоколе – меньше участников (11) в последний раз собиралось в 1989-м. А самый грустный итог – турнир закончили всего 12 пар.

В таких разреженных условиях чемпионами мира стали американцы Алекса Книрим и Брэндон Фрэйзер – пара, которая в любом из предыдущих турниров считалась середняком, а за два сезона существования выиграла лишь прошлогодние чемпионат США и Skate America. Никогда прежде они не поднимались на ЧМ выше 7-го места – ни вместе, ни по отдельности с предыдущими партнерами (Алекса – с мужем Крисом, Брэндон – с Хэвен Денни).

Кстати, это первая победа пары из США на чемпионатах мира за 43 года – до них золото в 1979-м выиграла пара Тай Бабилония и Рэнди Гарднер.

Серебро японцев Рику Миура и Рюити Кихара тоже историческое – первое в истории страны в парном катании. Прежним лучшим результатом японских пар была бронза Наруми Такахаси и Мервина Трана в 2012-м.

Канадцы Ванесса Джеймс и Эрик Рэдфорд взяли бронзу – и это волшебный взлет пары, проводящей первый совместный сезон, с 12-го места на Играх в Токио.

Чемпионат мира по фигурному катанию-2022

Монпелье, Франция

Итоговое положение

1. Алекса Книрим – Брендон Фрэйзер (США) – 221,09

2. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония) – 199,55

3. Ванесса Джеймс – Эрик Редфорд (Канада) – 197,32

4. Карина Сафина – Лука Берулава (Грузия) – 191,74

5. Минерва Фабьен Хазе – Нолан Зеегерт (Германия) – 189,61

6. Эвелин Уолш – Трент Мишо (Канада) – 176,02