Кубок Первого канала – последний турнир для наших фигуристов: это замена ЧМ (проходит в те же сроки), туда почему-то не приедет Трусова 🤷‍♂️

Кубок Первого канала – заключительный турнир, доступный нашим фигуристам в этом сезоне.

Давайте систематизируем.

Где и когда?

Теперь максимум конкретики: Саранск, 24-27 марта. Столица Мордовии – уже третья предлагаемая точка для соревнований: сначала старты планировали в Сочи, потом в Москве, даты тоже скакали по марту.

Что с форматом?

Пока известно лишь о разделении фигуристов на две команды, как и год назад.

Тогда капитанами стали Загитова и Медведева, а слепую жеребьевку заменили драфтом (и это породило перепалку между Женей и Алиной).

К слову, вариант с драфтом не понравился и некоторым участникам: «По мне, это было немножечко – с нашей стороны, со стороны спортсменов, которые выступали, – ну, не унизительно, но я просто не привыкла, чтобы меня выбирали. Может, это у меня склад характера, но мне кажется, что и взрослые фигуристы, такие, как Женя Тарасова с Владимиром Морозовым, или Тиффани с Джоном…», – это резюме от Елизаветы Туктамышевой.

Сама программа снова плотнейшая:

24 марта

18.00 (мск) Прыжковый фестиваль

25 марта

17.00 Короткие программы

26 марта

17.00 Произвольные программы

27 марта

Показательные выступления

По сути, расписание как у полноценного старта и даже суровее.

Прыжковый фестиваль, как и год назад, привлекает внимание – находка организаторов в потенциале выглядела любопытно, но вышла с недочетами. Странное судейство, статичный формат, ноль атмосферы – теперь интересно, как устранят эти ошибки (и устранят ли).

Показательно, что прыжковый фестиваль снова открывает программу – в 2021-м фигуристы соревновались до разделения на команды, и это тоже отчасти сказалось на зрелищности. Сейчас поступило важное уточнение от ФФКР: не все участники прыжкового фестиваля войдут в команды.

Про комплектование пока ничего не известно.

А кто участвует?

Официальной информации – от Первого канала или федерации – нет. Остается опираться только на анонс от Kassir.ru:

«Перед поклонниками выступят Марк Кондратюк, Евгений Семененко, Андрей Мозалев, Виктория Синицина – Никита Кацалапов; Александра Степанова – Иван Букин; Диана Дэвис – Глеб Смолкин; Анастасия Мишина – Александр Галлямов, Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова – Владимир Морозов, Камила Валиева, Анна Щербакова, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда и другие».

Еще с февраля курсируют слухи, что Александра Трусова не выступит на Кубке Первого канала. Сама фигуристка указана на афишах апрельских шоу Тутберидзе и Плющенко – то есть и форма, и настрой кататься при ней. Явных предпосылок к отказу от КПК не прослеживается, но фан-группа настаивает, а Саша молчит. ТАСС со ссылкой на источник в «Хрустальном» подтвердил пропуск турнира. Все-таки без «Круэллы» в Саранске?

Кубок Первого канала vs чемпионат мира

Случайно ли наш шоу-турнир наложился по датам на ЧМ? Отвечает босс ФФКР Александр Горшков: «Догадайтесь сами».

Догадываемся, что нет. Так же можно предположить, что именно шоу-турнир заменит в эфире Первого ЧМ – показывать соревнования, от которых отстранили наших спортсменов, теперь не принято (да и не слишком оправданно по рейтингам). К тому же местами пересечения неминуемы.

Увы, временами придется выбирать: Чен, Пападакис-Сизерон, Сакамото и другие в борьбе за медали ЧМ – или наши звезды на льду Саранска в борьбе за приз зрительских симпатий.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф