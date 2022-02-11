Новые детали в деле Валиевой: допинг-проба положительная, взята еще в декабре, с медалями ничего не понятно

Только факты.

Дело Камилы Валиевой тянется 4-й день – из-за этого отложено награждение призеров командного турнира на Олимпиаде-2022, который выиграла Россия.

Никаких решений (отстранение, оправдание) до сих пор не принято: Международный олимпийский комитет (МОК), Всемирное антидопинговое агентство (WADA), наша (ФФФКР) и международные федерации (ISU) почти ничего не сообщают.

Но конкретики сегодня прибавилось после пресс-релиза International Testing Agency (ITA), которое отвечает за допинг-тестирование в Пекине.

Вот факты:

1. Валиева сдала положительный тест на триметазидин 25 декабря – в день произвольной программы на чемпионате России в Санкт-Петербурге . Камила уверенно выиграла и тот прокат, и золото на турнире.

2. Пробу брали офицеры РУСАДА . Вообще, у антидопинговых структур есть практика вести спортсменов, которые вызывают подозрение, но вряд ли случай с Валиевой из этой серии. Скорее, стандартная процедура для всех медалистов.

3. Результат был доложен аккредитованной WADA антидопинговой лабораторией в Стокгольме 8 февраля (уже после командника), спортсменка была немедленно отстранена от соревнований .

Временное отстранение сняло РУСАДА 9 февраля. Мотивировочной части по отмененному отстранению пока нет, но планируется публикация заинтересованными сторонами.

4. МОК точно устал перераспределять медали через месяцы/годы после соревнований и обратился в выездную панель Спортивного арбитражного суда (CAS) в Пекине. Сейчас важно разобраться во всем до мелочей и закрыть вопрос как можно быстрее (правда, случай непростой, поэтому, возможно, решение будет спустя несколько месяцев ).

Выездная панель CAS дежурит на каждой Олимпиаде как раз для того, чтобы быстро принимать решения по спорным ситуациям.

5. Статус Валиевой определят до личного турнира – он начинается 15 февраля . Камила может тренироваться, официально она не отстранена, но и олимпийской чемпионкой ее, как и все ее партнеров по команднику, пока называть нельзя.

Решение о результатах командных соревнованиях может быть принято ISU только после окончательного разбирательства по делу Валиевой. Процедура, которая инициирована МОК в настоящее время, касается только временного отстранения.

«Дело решается, поэтому я не могу высказывать те или иные точки зрения. Дело не в том, что она несовершеннолетняя или то, что мы ее оберегаем, но мы ожидаем, что может быть выпущено дополнительное объяснение», – объяснился директор по коммуникациям МОК Марк Адамс.

К слову, в лавине поддержки Валиевой – от бывших и действующих фигуристов до депутатов и Ольги Бузовой – публично нет ни слова от тех, кто выступал с ней в команднике.

6. Важно: проба взята в декабре, Камиле – 15 лет. Нет четких правил, какие санкции могут применяться к спортсменам до 16 лет . Это один из юридических препонов.

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев, Александр Вильф; globallookpress.com/Raniero Corbelletti/AFLO