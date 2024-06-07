Россия забила четыре Беларуси: дубль Чалова за 6 минут, первый гол Тюкавина, дебют Максименко

Как это было?

Сборная России очень легко победила Беларусь в Минске, забив четыре безответных гола. Три из них – на счету форвардов.

Вахания впервые вышел в игре сборной, у Кузяева – юбилей

Валерий Карпин поставил в ворота Матвея Сафонова и выстроил четверку защитников из разных клубов: из московских – в центр (Евгений Морозов и Игорь Дивеев), из самарского и ростовского – по краям (Юрий Горшков, Илья Вахания).

Братья Миранчуки вышли в старте, также полузащиту дополнили Данил Глебов и Иван Обляков, еще один легионер Далер Кузяев, а Константина Тюкавина отправили на острие.

Единственный дебютант в старт – Вахания. Кузяев провел 50-й матч за сборную.

2:0 к 19-й минуте, Чалов оформил дубль за шесть

Обляков на восьмой минуте использовал ошибку вратаря и открыл счет после подачи Алексея Миранчука. Причем бил головой, хоть и ростом 175 см. Это уже третий его гол в сборной России за девять матчей.

Через 12 минут влетел и второй мяч после комбинации Миранчук-Обляков, только завершал уже Тюкавин, технично перебросив мяч через вратаря. Красиво!

Дальше суперсэйвом порадовал Матвей Сафонов – потащил из угла.

2:0 – так завершился первый тайм. В перерыве Карпин выпустил вместо Сафонова Александра Максименко – дебютанта сборной России. В начале второго голкипер обрезал, выбивая мяч по центру, но затем спас команду от гола.

Час игрового времени прошел – и на поле появились Иван Сергеев и Федор Чалов, сменив Облякова и Тюкавина.

Чалов как вышел – сразу забил: подправил отлетевший от голкипера мяч после удара Антона Миранчука.

А через шесть минут еще и оформил дубль после паса Алексея Миранчука – 4:0!

После этого Алексей Миранчук заменился на Лечи Садулаева. Чуть позже Александр Солдатенков и Артем Карпукас (у него дебютный матч) вышли вместо Игоря Дивеева и Далера Кузяева. На окончательный счет это не повлияло. 4:0 – победа сборной России.

Россия скопировала «Ростов» (и «Брайтон»). Выводы Ильи Васильева

Симпатичная победа над Беларусью, особенно с учетом кошмарных выездных матчей с Кенией, Катаром, Ираном, Узбекистаном, Таджикистаном и Кыргызстаном.

Несколько быстрых наблюдений.

1 . Все уже в курсе, что «Ростов» большую часть сезона копировал розыгрыши «Брайтона» от ворот.

Теперь Карпин адаптировал идею в сборной: четверка защитников на мяче, над ними – опорные Глебов и Кузяев, чуть выше – Антон Миранчук и Тюкавин. Наиболее интересные роли у Миранчука и Облякова: Алексей чаще играл в полуфланге, а Иван оставлял регулярно край Горшкову, уходя в центр нападения.

Кстати, не первый европейский опыт России в этом году: против Сербии Карпин показывал сборной выходы «Валенсии» из обороны.

2 . Алексей Миранчук – спонсор шикарного матча Тюкавина и Облякова.

Миранчук забрасывал Облякову, который открывался с левого края в середину – так запорол выход один на один, забил и бил головой во втором тайме.

Миранчуку в глубине подыгрывал Тюкавин: помогал с фланговыми комбинациями и освобождал пространство Облякову. Идеально решил второй гол: дважды нырнул между защитниками, убрал кипера на паузе.

Сам Миранчук тоже в порядке: вел игру, сделал два ассиста, подключал ширину.

3 . Понравились Горшков и Вахания: Юрий в порядке под прессингом, Илья широко подключался и отнял мяч перед голом Чалова.

И в целом приятная игра центра поля: Антон Миранчук много комбинировал, Кузяев давал баланс, Глебов отлично чистил прессинг и помогал защитникам.

4 . Беда Сафонова и Максименко в игре ногами: Матвей финтом отправил мяч на угловой и дважды отдал не в темп Дивееву, Александр привез выход один на один, который сам же и почистил.

5 . Когда вышли Чалов и Сергеев подумал: «Вау, что-то новенькое. Неужели отойдут от 4-3-3?»

Но все проще: Сергеев формально был привязан к левому флангу и атаковал середину в стиле Облякова, а Чалов продолжил работу Тюкавина в глубине.

У России 6 побед в 13 товарняках после изоляции

● За 2022-2024 сборная России сыграла 13 товарищеских матчей. Всего у нее шесть побед – над Кыргызстаном (2:1), Ираком (2:0), Камеруном (1:0), Кубой (8:0), Сербией (4:0) и Беларусью (4:0). Поражение только одно – от молодежки Египта (1:2). С ней, кстати, играли дважды.

● Россия провела семь сухих матчей, в шести пропускала голы. В гостях треть игр прошла без пропущенных – три из девяти: против Таджикистана и Узбекистана, а теперь и Беларуси.

● Еще один матч в коллекцию в период отстранения. Что дальше – вопрос. В начале июня генсек РФС Максим Митрофанов заверил: «Ставим задачу, чтобы наши команды регулярно играли с сильными соперниками. Ведем переговоры с несколькими национальными ассоциациями».

Фото: РИА Новости /Александр Вильф