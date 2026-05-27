  • Энрике Рикельме: «Реал» теряет 80 млн евро в год и покрывает дефицит рычагами, за которые ругают «Барсу». Но можно сократить расходы на 140 млн, в том числе за счет клубного ТВ»
Кандидат в президенты «Реала» Энрике Рикельме считает, что в клубе намеренно создают преграды желающим побороться с Флорентино Пересом.

«Мы знали, что нам не собираются облегчать задачу. Так устроена вся система. Реальность такова, что за 20 лет не было ни одной кандидатуры. Мы действительно должны поверить, что за все это время ни один мадридиста не захотел стать президентом «Реал Мадрид»?

Мы уважительны и профессиональны. Мы уважаем ДНК клуба, стремимся к воссоединению с сущностью клуба и при этом признаем уже существующее наследие.

Флорентино Перес явно считает, что приватизация – это лучший путь вперед. Но у меня вопрос: почему? Почему «Реал Мадрид» должен перестать принадлежать своим членам? Неужели клуб действительно в таком тяжелом финансовом положении, что это необходимо? Я очень хорошо понимаю финансовую сторону футбола и твердо убежден, что «Реал Мадрид» может оставаться клубом, принадлежащим членам, и при этом продолжать конкурировать на высшем уровне.

Я категорически против приватизации, потому что не считаю ее необходимой. Что именно выиграет член клуба от приватизации? На самом деле приватизация используется как предлог для изменения устава. Почему вопрос приватизации клуба, а также Суперлиги и многие другие важные темы поручают человеку, который очень близок [к Пересу], человеку, который совсем недавно стал членом клуба, обойдя все возможные очереди? Почему рядом с президентом находится человек с таким большим влиянием, который не занимает никакой официальной должности и при этом участвует в большинстве операций клуба?

Есть очень много вещей, которые, по нашему мнению, можно и нужно изменить. В настоящее время «Реал» теряет около 80 миллионов евро в год, и этот дефицит покрывается за счет разовых доходов, таких как продажа VIP-лож. Одноразовые продажи, исключительные сделки – каждый сезон что-то такое происходит. Мы критикуем «Барселону» за использование «финансовых рычагов», но это тоже рычаги.

Конечно, ситуации разные, «Реал» находится в гораздо более устойчивом положении, чем «Барселона», без всяких вопросов. Но риск все равно существует. Если «Реал» перестанет регулярно выходить в четвертьфинал Лиги чемпионов, финансовые последствия будут куда более серьезными.

Одно я могу обещать с абсолютной уверенностью: я никогда не стану применять идею приватизации клуба, потому что в ней просто нет необходимости. «Реал» может напрямую сократить расходы на 130-140 миллионов евро без каких-либо проблем.

Возьмем, к примеру, «Реал Мадрид ТВ». Операционные расходы значительно превышают нормальный уровень для той аудитории, которую канал собирает, хотя у клуба уже есть внутренние возможности производить контент гораздо эффективнее. Также есть крайне высокие зарплаты топ-менеджмента и расходы на персонал, не связанный со спортом. Речь идет о десятках сотрудников, зарабатывающих более 1 миллиона евро в год. Есть огромное количество направлений, где можно сократить расходы, не затрагивая спортивную составляющую клуба.

А есть еще и много возможностей для повышения доходов более здоровым и устойчивым способом», – сказал бизнесмен.

Где можно за него проголосовать?
На госуслугах
О наконец-то в разделе "Дополнительные услуги" появится что-то ещё кроме возможности заказать альтушку! Тем более, что эта тема уже несколько лет как не работает.
Реал ежегодно тратит более ста миллионов евро на "прочие операционные расходы", назначение которых отказывается комментировать. В сентябре 2022 года, например, Реал представил годовой финансовый отчёт, в котором 135 млн евро значились как "прочие операционные расходы", назначение 122 млн евро из них Реал категорически отказался комментировать. За пять лет, с 2017 по 2022 год, когда Реал выиграл 3 ЛЧ, данные расходы выросли на 800%. На что пошли эти деньги в Реале не комментируют. Ни один другой клуб не имеет таких расходов по данной статье. Удивительно, не правда ли?
Если бы вы читали внимательно, то увидели бы, что отчёт за сентябрь 2022 года, а не за сезон 2024-25.
А вот статья, где про это написано https://www.vedomosti.ru/sport/football/articles/2023/07/13/985133-real-problemi-finansovii-fair-plai-ne-raskril-rashodi
Я/мы Рикельме
А кто же ныть тогда будет?
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
Слишком адекватен для мадридисты, ему там не место.
Вот и настоящие сосьос проливают свет на делишки Переса и признают, что Реал - рычажный клуб
Комментарий скрыт
Если убрать Реал тв, то откуда местным глорам брать материал для набросов?
Ахаха, Рикельме за эти дни разрушил все, что местные мадридисты так упорно создавали и верили в это. Оказывается «дело Негрейры» так возмущало Переса, что он зная про него молчал, пока «Барса» не вышла из Суперлиги. «Рычаги» Лапорты, над которыми так любили потешатся мадридские используются и Пересом. Да, тяжелый год для мадридских, куда не глянь, везде их «розовые» очки разбивают.
Это представьте что при Пересе уже есть наверное не один десяток людей которые работают уже лет 10 и получают зп неизвестно за что. Сколько мёртвых душ то в системе клуба. Оздоровить эти финансовые институты не помешало бы конечно.
Конечно известно за что. Про Негрейру они не просто так набрасывают, ведь сами в пуху, только обставили дела лучше, вот и атакуют.
Факты то будут, или верить на слово диванным знатокам со спортса?:))

Что касается Негрейры, то набрасывают по одной единственной причине = ни одной сопоставимой по масштабам истории в футболе не было (разве что МанСити со 115+ нарушениями), но при этом никакой ответственности - делом занимаются каталонские власти, которым понадобился целый год , чтобы сочинить ахинею про "судья или функционер судейского комитета - не чиновник, а, значит, это не коррупция":))

То есть если даже публично дать взятку арбитру, то это не коррупция, раз судья - не чиновник?:))

И все это на фоне того, что Резолюции, Рекомендации, Пакты и Конвенции против коррупции успешно используются в мире спорта десятки лет, а с 2017 для спортивных организаций даже ввели свой отдельный документ:))
Сказал как отрезал! Старпёров гнать сраной метлой
Мы знали что маргарин ТВ это мыльный пузырь))
