Энрике Рикельме: «Реал» теряет 80 млн евро в год и покрывает дефицит рычагами, за которые ругают «Барсу». Но можно сократить расходы на 140 млн, в том числе за счет клубного ТВ»

Энрике Рикельме: «Реал» теряет по 80 млн евро в год, можно это исправить.

Кандидат в президенты «Реала» Энрике Рикельме считает, что в клубе намеренно создают преграды желающим побороться с Флорентино Пересом .

«Мы знали, что нам не собираются облегчать задачу. Так устроена вся система. Реальность такова, что за 20 лет не было ни одной кандидатуры. Мы действительно должны поверить, что за все это время ни один мадридиста не захотел стать президентом «Реал Мадрид»?

Мы уважительны и профессиональны. Мы уважаем ДНК клуба, стремимся к воссоединению с сущностью клуба и при этом признаем уже существующее наследие.

Флорентино Перес явно считает, что приватизация – это лучший путь вперед. Но у меня вопрос: почему? Почему «Реал Мадрид» должен перестать принадлежать своим членам? Неужели клуб действительно в таком тяжелом финансовом положении, что это необходимо? Я очень хорошо понимаю финансовую сторону футбола и твердо убежден, что «Реал Мадрид» может оставаться клубом, принадлежащим членам, и при этом продолжать конкурировать на высшем уровне.

Я категорически против приватизации, потому что не считаю ее необходимой. Что именно выиграет член клуба от приватизации? На самом деле приватизация используется как предлог для изменения устава. Почему вопрос приватизации клуба, а также Суперлиги и многие другие важные темы поручают человеку, который очень близок [к Пересу], человеку, который совсем недавно стал членом клуба, обойдя все возможные очереди? Почему рядом с президентом находится человек с таким большим влиянием, который не занимает никакой официальной должности и при этом участвует в большинстве операций клуба?

Есть очень много вещей, которые, по нашему мнению, можно и нужно изменить. В настоящее время «Реал» теряет около 80 миллионов евро в год, и этот дефицит покрывается за счет разовых доходов, таких как продажа VIP-лож. Одноразовые продажи, исключительные сделки – каждый сезон что-то такое происходит. Мы критикуем «Барселону» за использование «финансовых рычагов», но это тоже рычаги.

Конечно, ситуации разные, «Реал» находится в гораздо более устойчивом положении, чем «Барселона», без всяких вопросов. Но риск все равно существует. Если «Реал» перестанет регулярно выходить в четвертьфинал Лиги чемпионов, финансовые последствия будут куда более серьезными.

Одно я могу обещать с абсолютной уверенностью: я никогда не стану применять идею приватизации клуба, потому что в ней просто нет необходимости. «Реал» может напрямую сократить расходы на 130-140 миллионов евро без каких-либо проблем.

Возьмем, к примеру, «Реал Мадрид ТВ ». Операционные расходы значительно превышают нормальный уровень для той аудитории, которую канал собирает, хотя у клуба уже есть внутренние возможности производить контент гораздо эффективнее. Также есть крайне высокие зарплаты топ-менеджмента и расходы на персонал, не связанный со спортом. Речь идет о десятках сотрудников, зарабатывающих более 1 миллиона евро в год. Есть огромное количество направлений, где можно сократить расходы, не затрагивая спортивную составляющую клуба.

А есть еще и много возможностей для повышения доходов более здоровым и устойчивым способом», – сказал бизнесмен.