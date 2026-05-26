Евдокимов возглавил «Нефтехимик». Он подписал двухлетний контракт

Роберт Евдокимов возглавил «Нефтехимик».

Роберт Евдокимов назначен на пост главного тренера «Нефтехимика », сообщает пресс-служба клуба.

Специалист подписал контракт сроком на два года.

«Роберт Геннадьевич – уроженец Нижнекамска, воспитанник нашей футбольной школы. Выступал за «Нефтехимик», будучи футболистом. В 1997 году добился своего наивысшего достижения, став чемпионом России в составе московского «Спартака».

В ходе тренерской карьеры работал с командами: «КАМАЗ-2», «Алнас», «СОЮЗ-Газпром», «КАМАЗ», ФК «Оренбург», «Тобол» (Казахстан), «Ротор», ФК «Нижний Новгород», «Кубань». Весной 2016 года завоевал золотые медали ФНЛ и путевку в Премьер-лигу с «Оренбургом». Перед этим, зимой 2016 года, был выигран Кубок ФНЛ», – говорится в сообщении «Нефтехимика».

«Нефтехимик» занял 11-е место в прошедшем сезоне Лиги PARI.