Абаскаль вот-вот примет худшую команду Ла Лиги. Потащит «Гранаду» уже из Сегунды

Новый вызов.

Абаскаль близок к новому назначению: испанец вот-вот возглавит «Гранаду».

Местные медиа уже называют приход Гильермо неизбежным: As пишет, что тренер получит контракт на один сезон с опцией продления в случае возвращения в Ла Лигу. Клуб может объявить о назначении в ближайшее время.

Знакомимся с «Гранадой»: досрочно вылетели, сменили трех тренеров за сезон, самый известный игрок – Кальехон

Сейчас у «Гранады» все плохо: клуб финишировал последним в Ла Лиге и вылетел во второй дивизион. Хотя формально набрали столько же очков, что и «Альмерия» – оказались ниже по дополнительным показателям.

● В Ла Лиге-2023/24 с командой поработали сразу три тренера: начинал Пако Лопес, но продержался лишь 14 туров. Одна победа в сезоне, предпоследнее место и вылет из Кубка Испании от «Аросы» (пятая лига) разочаровали руководство, на смену пришел уругваец Александр Медина.

В дебюте выпал «Реал» на «Сантьяго Бернабеу», и сенсации не случилось (0:2). После результаты чуть наладились: победа и ничья в четырех матчах, в том числе взяли очки у мощного «Атлетика» . А через месяц увезли 3:3 из Барселону – показалось, что кризис не такой уж и крупный.

Правда, в следующих четырех матчах лишь очко с худшей командой «Альмерией» и все то же предпоследнее место за девять туров до финиша. Приговор для уже второго тренера в сезоне: спасать позвали Хосе Рамона Сандоваля.

Сандоваль почти сразу дал результат: две победы в первых пяти играх (столько же, сколько при двух предыдущих тренерах). Но в концовке тоже посыпались: получили два разгрома подряд, влетели прямым конкурентам, вылетели досрочно, а в последнем туре вообще сгорели 0:7 «Жироне». В итоге ушел и Сандоваль.

Бесславный сезон.

● Главный бомбардир команды – албанский нападающий Мюрто Узуни (11 мячей).

Колотит уже второй сезон подряд: в прошлом году стал лучшим бомбардиром Сегунды (23 гола). Сразу за Узуни аргентинец Лукас Бойе (6), в последние годы засветившийся в «Эльче».

Есть и другие знакомые лица: например, полузащитник Хосе Кальехон. Он в команде уже второй сезон, контракт истекает этим летом – вполне возможно, что и не продлится. Грустные 0+1 за сезон лиги не впечатляют.

Абаскаль после «Спартака»: минимум публичности и внезапное прощание через полтора месяца

После увольнения Абаскаль публично не выступал, разве что 3 июня обратился к клубу и прокомментировал уход.

Получилось душевно: «Сегодня я говорю спасибо спартаковской семье. Наш совместный путь навсегда останется в моей памяти. Каждое мгновение, проведенное вместе, было ценным подарком, который я никогда не забуду.

Покидаю клуб с осознанием того, что каждый день отдавал ему все силы и энергию! Спасибо за теплый прием с самого первого дня и постоянную поддержку.

Я признателен всем моим игрокам, руководству клуба и президенту «Лукойла», всем работникам клуба, директорам и сотрудникам».

В соцсетях Абаскаль появляется редко: пост с благодарностями «Спартаку» – первый практически за год. В прошлый раз отмечался в конце июня 2023-го. В медиа тоже не просочилось, как испанец проводит время после отъезда из России.

Абаскаля уже сватали в другие испанские клубы: еще в «Спартаке» писали про интерес «Севильи» и «Кадиса». Оба уже нашли новых тренеров, так что там Гильермо уже точно не появится.

В отличие от «Гранады»: отличный шанс зарекомендовать себя на родине.

Чернявский провожает Абаскаля. И грустит, что у него ничего не вышло

Фото: IMAGO/Samuel Carreno/Global Look Press ; РИА Новости /Владимир Федоренко