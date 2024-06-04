Абаскаль вот-вот примет худшую команду Ла Лиги. Потащит «Гранаду» уже из Сегунды
Новый вызов.
Абаскаль близок к новому назначению: испанец вот-вот возглавит «Гранаду».
Местные медиа уже называют приход Гильермо неизбежным: As пишет, что тренер получит контракт на один сезон с опцией продления в случае возвращения в Ла Лигу. Клуб может объявить о назначении в ближайшее время.
Знакомимся с «Гранадой»: досрочно вылетели, сменили трех тренеров за сезон, самый известный игрок – Кальехон
Сейчас у «Гранады» все плохо: клуб финишировал последним в Ла Лиге и вылетел во второй дивизион. Хотя формально набрали столько же очков, что и «Альмерия» – оказались ниже по дополнительным показателям.
● В Ла Лиге-2023/24 с командой поработали сразу три тренера: начинал Пако Лопес, но продержался лишь 14 туров. Одна победа в сезоне, предпоследнее место и вылет из Кубка Испании от «Аросы» (пятая лига) разочаровали руководство, на смену пришел уругваец Александр Медина.
В дебюте выпал «Реал» на «Сантьяго Бернабеу», и сенсации не случилось (0:2). После результаты чуть наладились: победа и ничья в четырех матчах, в том числе взяли очки у мощного «Атлетика». А через месяц увезли 3:3 из Барселону – показалось, что кризис не такой уж и крупный.
Правда, в следующих четырех матчах лишь очко с худшей командой «Альмерией» и все то же предпоследнее место за девять туров до финиша. Приговор для уже второго тренера в сезоне: спасать позвали Хосе Рамона Сандоваля.
Сандоваль почти сразу дал результат: две победы в первых пяти играх (столько же, сколько при двух предыдущих тренерах). Но в концовке тоже посыпались: получили два разгрома подряд, влетели прямым конкурентам, вылетели досрочно, а в последнем туре вообще сгорели 0:7 «Жироне». В итоге ушел и Сандоваль.
Бесславный сезон.
● Главный бомбардир команды – албанский нападающий Мюрто Узуни (11 мячей).
Колотит уже второй сезон подряд: в прошлом году стал лучшим бомбардиром Сегунды (23 гола). Сразу за Узуни аргентинец Лукас Бойе (6), в последние годы засветившийся в «Эльче».
Есть и другие знакомые лица: например, полузащитник Хосе Кальехон. Он в команде уже второй сезон, контракт истекает этим летом – вполне возможно, что и не продлится. Грустные 0+1 за сезон лиги не впечатляют.
Абаскаль после «Спартака»: минимум публичности и внезапное прощание через полтора месяца
После увольнения Абаскаль публично не выступал, разве что 3 июня обратился к клубу и прокомментировал уход.
Получилось душевно: «Сегодня я говорю спасибо спартаковской семье. Наш совместный путь навсегда останется в моей памяти. Каждое мгновение, проведенное вместе, было ценным подарком, который я никогда не забуду.
Покидаю клуб с осознанием того, что каждый день отдавал ему все силы и энергию! Спасибо за теплый прием с самого первого дня и постоянную поддержку.
Я признателен всем моим игрокам, руководству клуба и президенту «Лукойла», всем работникам клуба, директорам и сотрудникам».
В соцсетях Абаскаль появляется редко: пост с благодарностями «Спартаку» – первый практически за год. В прошлый раз отмечался в конце июня 2023-го. В медиа тоже не просочилось, как испанец проводит время после отъезда из России.
Абаскаля уже сватали в другие испанские клубы: еще в «Спартаке» писали про интерес «Севильи» и «Кадиса». Оба уже нашли новых тренеров, так что там Гильермо уже точно не появится.
В отличие от «Гранады»: отличный шанс зарекомендовать себя на родине.
Чернявский провожает Абаскаля. И грустит, что у него ничего не вышло
Фото: IMAGO/Samuel Carreno/Global Look Press; РИА Новости/Владимир Федоренко
тут выбор был либо минимум 10 футболистов убирать, а на замену им еще 10 (а на это ушло бы минимум 60-70 миллионов евро), либо убрать главного тренера, сказав, что он выгорел и не может найти пути выхода из такой ситуации (какой ситуации, если на момент увольнения он в трех очках был от 3 места), поэтому и выбрали простейший вариант решения проблемы - уволить Абаскаля и выплатить ему неустойку размером с оклад российского футболиста в Спартаке