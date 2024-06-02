Третий золотой дубль «Зенита»! И первый домашний требл в истории

Новая чашка в «Лужниках».

«Зенит» перевернул матч с «Балтикой» (2:1)! И к очередному золоту РПЛ добавил еще и Кубок – первый для петербуржцев за четыре года.

А еще клуб впервые в истории сделал домашний требл. Был ведь еще и Суперкубок! До этого года «Зенит» ни разу не завоевывал больше двух домашних трофеев за сезон.

«Зенит» лидирует по трофеям, но не по Кубкам

Это 26-й трофей «Зенита» в современной истории. Оторвались от московских грандов: у ЦСКА – 22, у «Спартака» и «Локомотива» – по 15. Остальные далеко позади: у «Рубина» пять трофеев, еще у шести клубов есть один выигранный турнир.

«Зенит» в лидерах по всем трофеям, кроме как раз Кубка. У петербуржцев их пять, тогда как «Локо» забрал девять, а ЦСКА – восемь.

У «Зенит» есть еще один уникальный трофей – Кубок Премьер-лиги, который разыгрывался лишь однажды (в 2003 году).

А что насчет золотых дублей?

Здесь «Зенит» сравнялся со «Спартаком» и ЦСКА – по три раза эти клубы брали чемпионат и Кубок в один сезон.

Но петербуржцам еще есть к чему стремиться:

● ЦСКА в середине нулевых делал золотые дубли дважды подряд, а в 2005-м добавил к чемпионату с Кубком страны еще и Кубок УЕФА. Полное доминирование.

● У «Спартака» и ЦСКА еще по три советских золотых дубля, так что в общей таблице москвичи пока впереди.