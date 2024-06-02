Третий золотой дубль «Зенита»! И первый домашний требл в истории
Новая чашка в «Лужниках».
«Зенит» перевернул матч с «Балтикой» (2:1)! И к очередному золоту РПЛ добавил еще и Кубок – первый для петербуржцев за четыре года.
А еще клуб впервые в истории сделал домашний требл. Был ведь еще и Суперкубок! До этого года «Зенит» ни разу не завоевывал больше двух домашних трофеев за сезон.
«Зенит» лидирует по трофеям, но не по Кубкам
Это 26-й трофей «Зенита» в современной истории. Оторвались от московских грандов: у ЦСКА – 22, у «Спартака» и «Локомотива» – по 15. Остальные далеко позади: у «Рубина» пять трофеев, еще у шести клубов есть один выигранный турнир.
«Зенит» в лидерах по всем трофеям, кроме как раз Кубка. У петербуржцев их пять, тогда как «Локо» забрал девять, а ЦСКА – восемь.
У «Зенит» есть еще один уникальный трофей – Кубок Премьер-лиги, который разыгрывался лишь однажды (в 2003 году).
А что насчет золотых дублей?
Здесь «Зенит» сравнялся со «Спартаком» и ЦСКА – по три раза эти клубы брали чемпионат и Кубок в один сезон.
Но петербуржцам еще есть к чему стремиться:
● ЦСКА в середине нулевых делал золотые дубли дважды подряд, а в 2005-м добавил к чемпионату с Кубком страны еще и Кубок УЕФА. Полное доминирование.
● У «Спартака» и ЦСКА еще по три советских золотых дубля, так что в общей таблице москвичи пока впереди.
Спартак - москва...
По судейству - все говорят, что Зениту только мешали. Можно например посмотреть СЭ и сколько ошибок было за Зенит и против.
Что у Лукойла денег нет? Что у ВТБ денег нет? Что у Галицкого нет денег? или у Ростеха? или у РЖД?
Ненавижу этих господ с верхушки Зенита, за то, что они сделали мою любимую команду ненавидимой, но в этом сезоне видеть след Газпрома или что-то нечестное - отнюдь
ЦСКА - Москва
Локомотив - Москва
Краснодар - Краснодар
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