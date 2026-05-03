Мусаев о «Краснодаре»: «Не надо говорить, что есть какая-то лояльность судей. Вы ни одного такого эпизода не назовете. То, что сегодня делал арбитр, пусть останется на его совести»
«Скажите, в каких эпизодах лояльность? Назовите, какие?
Вы ни одного такого эпизода не назовете. Не надо говорить, что есть какая-то лояльность. То, что сегодня делал арбитр, пусть это останется на его совести, – сказал главный тренер «Краснодара» после победы над «Акроном».
Матч 28-го тура Мир РПЛ обслуживала бригада Евгения Буланова.
Мяч попал в руку Черникову в штрафной «Краснодара» после подачи «Акрона». Буланов не назначил пенальти, ВАР не вмешался
Гол Кордобы «Акрону» отменен из-за фола Джона в атаке: Бокоев упал в борьбе с форвардом «Краснодара» за позицию
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Чемпионат»
2. Нет пенальти за руку Оласы.
3. Есть пенальти за руку Умярова.
4. Пенальти на Кордобе, (Махачкале, вроде), когда он прокрутился и упал.
Это только навскидку, но можно ещё повспоминать.
Матч Спартак - Краснодар за такую же руку дают пенальти в ворота Спартака.
Это что сходу из последнего прям всплывает.
Умярова, кстати, вообще толкнул перед этим игрок Коаснодара
В матче с зенитом, Сочи, балтикой и Махачкалой как минимум