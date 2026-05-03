Мусаев о «Краснодаре»: «Не надо говорить, что есть какая-то лояльность судей. Вы ни одного такого эпизода не назовете. То, что сегодня делал арбитр, пусть останется на его совести»

Мурад Мусаев: назовете, где была лояльность судей к «Краснодару»?.

Мурад Мусаев настаивает на том, что со стороны судей лояльного отношения к «Краснодару» нет.

«Скажите, в каких эпизодах лояльность? Назовите, какие?

Вы ни одного такого эпизода не назовете. Не надо говорить, что есть какая-то лояльность. То, что сегодня делал арбитр, пусть это останется на его совести, – сказал главный тренер «Краснодара» после победы над «Акроном».

Матч 28-го тура Мир РПЛ обслуживала бригада Евгения Буланова.

Мяч попал в руку Черникову в штрафной «Краснодара» после подачи «Акрона». Буланов не назначил пенальти, ВАР не вмешался

Гол Кордобы «Акрону» отменен из-за фола Джона в атаке: Бокоев упал в борьбе с форвардом «Краснодара» за позицию

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Чемпионат»
Назову моментов 10 в этом чемпионате, когда Краснодару откровенно подсудили, а затем ещё и отмазали
Комментарий скрыт
Нам то не гони
Эфиоп :)
Заёрзал кучерявый. Знает что-то 🤣🤣🤣
1. Удаление Педро.
2. Нет пенальти за руку Оласы.
3. Есть пенальти за руку Умярова.
4. Пенальти на Кордобе, (Махачкале, вроде), когда он прокрутился и упал.
Это только навскидку, но можно ещё повспоминать.
Что на поле делает кордоба, который должен отбывать дисквалификацию?
Матч Краснодар - Балтика не дают пенку за игру рукой Олассы.
Матч Спартак - Краснодар за такую же руку дают пенальти в ворота Спартака.
Это что сходу из последнего прям всплывает.
Бред.
Умярова, кстати, вообще толкнул перед этим игрок Коаснодара
Там на одном Кордоба столько наберётся.
Сегодня едва ли не единственный матч где Краснодар судили по правилам, и сразу буря возмущения от игроков и тренера. Понимаю, когда привыкаешь к чему-то удобному и приятному, то трудно переварить объективное отношение к своей игре.
По каким правилам отменили чистый гол? Или ты так, набросить просто?
Только за последние туры можно вспомнить удаление Пежро,пенальти на Умярове/не пенальти на Оласе,и это только "ВАРовские" моменты,про жёлтые я аообще молчу,у Краснодаре ужеь2-3 сезон полный карт-бланш на игру локтями,споры с судьёй и т.д.
Назовем.
В матче с зенитом, Сочи, балтикой и Махачкалой как минимум
Ну да, Кордоба себя ведёт как клоун через матч, а за его неспортивное поведение жёлтых не следует. Ибо кто вместо главной коровы будет играть на острие?)
