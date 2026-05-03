Мусаев о «Краснодаре»: «Не надо говорить, что есть какая-то лояльность судей. Вы ни одного такого эпизода не назовете. То, что сегодня делал арбитр, пусть останется на его совести»

Мурад Мусаев: назовете, где была лояльность судей к «Краснодару»?.

Мурад Мусаев настаивает на том, что со стороны судей лояльного отношения к «Краснодару» нет.

«Скажите, в каких эпизодах лояльность? Назовите, какие?

Вы ни одного такого эпизода не назовете. Не надо говорить, что есть какая-то лояльность. То, что сегодня делал арбитр, пусть это останется на его совести, – сказал главный тренер «Краснодара» после победы над «Акроном».

Матч 28-го тура Мир РПЛ обслуживала бригада Евгения Буланова.

Мяч попал в руку Черникову в штрафной «Краснодара» после подачи «Акрона». Буланов не назначил пенальти, ВАР не вмешался

Гол Кордобы «Акрону» отменен из-за фола Джона в атаке: Бокоев упал в борьбе с форвардом «Краснодара» за позицию