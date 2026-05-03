Сперцян об отмене гола Кордобы «Акрону»: без комментариев, все в шоке.

Полузащитник «Краснодара » Эдуард Сперцян высказался об отмененном голе Джона Кордобы в ворота «Акрона » в 28-м туре Мир РПЛ (1:0).

На 53-й минуте главный судья Евгений Буланов после просмотра повтора не засчитал взятие ворот, объявив, что форвард «быков» нарушил правила на опекавшем его Марате Бокоеве, когда пытался освободиться из-под его опеки.

На 72-й минуте Кордоба стал автором победного мяча.

«Без комментариев. Все в шоке. Что даст мой комментарий?» – сказал Сперцян.

