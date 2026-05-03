Сперцян об отмене гола Кордобы «Акрону»: «Без комментариев. Все в шоке»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался об отмененном голе Джона Кордобы в ворота «Акрона» в 28-м туре Мир РПЛ (1:0). 

На 53-й минуте главный судья Евгений Буланов после просмотра повтора не засчитал взятие ворот, объявив, что форвард «быков» нарушил правила на опекавшем его Марате Бокоеве, когда пытался освободиться из-под его опеки.

На 72-й минуте Кордоба стал автором победного мяча. 

«Без комментариев. Все в шоке. Что даст мой комментарий?» – сказал Сперцян.

Кордоба об отмене гола «Акрону»: «Обычная, нормальная борьба в штрафной. Не понимаю, почему не засчитали»

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
Эдика, с победой!
Он правильно делает, что не идёт на провокации! Их ещё будет много!
Ответ Серп мой молод.)
Так он и есть главный правокатор и симулянт(эпизод с Педро)на паре с Кордобой, кучу карточек недополучил.
Ответ Иван Есев
Эпизод с Педро симуляция? Ты гонишь? )) удар был очень болезненный. Другое дело, что там не было фола на красную, это понятно, но симуляцию ты как там умудрился увидеть?
Да нее, Эдо! Ща пацаны с берегов Невы обоснуют что там не только небыло гола, а что Кордобу надо было удалять за грубый фол в этом эпизоде)))
Пока мы нигде не играем давайте сделаем футбол в России мужским видом спорта
Потому что юбилей.
Ответ Do Cent
В предыдущих играх судьедара юбилея не было?)
