Сперцян об отмене гола Кордобы «Акрону»: «Без комментариев. Все в шоке»
Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался об отмененном голе Джона Кордобы в ворота «Акрона» в 28-м туре Мир РПЛ (1:0).
На 53-й минуте главный судья Евгений Буланов после просмотра повтора не засчитал взятие ворот, объявив, что форвард «быков» нарушил правила на опекавшем его Марате Бокоеве, когда пытался освободиться из-под его опеки.
На 72-й минуте Кордоба стал автором победного мяча.
«Без комментариев. Все в шоке. Что даст мой комментарий?» – сказал Сперцян.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
Он правильно делает, что не идёт на провокации! Их ещё будет много!