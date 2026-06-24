Макаров подпишет однолетний контракт с «Крыльями Советов» с зарплатой 3 млн рублей в месяц (Иван Карпов)
Денис Макаров переходит в «Крылья Советов».
Бывший полузащитник «Динамо» Денис Макаров продолжит карьеру в «Крыльях Советов».
По информации инсайдера Ивана Карпова, сегодня 28-летний футболист проходит медосмотр в Москве. Макаров подпишет контракт до лета 2027 года без возможности продления с зарплатой 3 миллиона рублей в месяц.
Отмечается, что «Крылья Советов» вели переговоры с Макаровым напрямую. Ранее хавбек расторг контракт с турецким «Кайсериспором», за который выступал во второй половине сезона-2025/26, из-за задолженностей по зарплате.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
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