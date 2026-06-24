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  4. Макаров подпишет однолетний контракт с «Крыльями Советов» с зарплатой 3 млн рублей в месяц (Иван Карпов)

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Макаров подпишет однолетний контракт с «Крыльями Советов» с зарплатой 3 млн рублей в месяц (Иван Карпов)
Денис Макаров переходит в «Крылья Советов».

Бывший полузащитник «Динамо» Денис Макаров продолжит карьеру в «Крыльях Советов».

По информации инсайдера Ивана Карпова, сегодня 28-летний футболист проходит медосмотр в Москве. Макаров подпишет контракт до лета 2027 года без возможности продления с зарплатой 3 миллиона рублей в месяц.

Отмечается, что «Крылья Советов» вели переговоры с Макаровым напрямую. Ранее хавбек расторг контракт с турецким «Кайсериспором», за который выступал во второй половине сезона-2025/26, из-за задолженностей по зарплате.

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Кто-то другойСборная США по футболу
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
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logoДинамо Москва

Комментарии

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Лимит в деле, сбор дерьма продолжается то Джикия теперь этот
ОтветKayato
Лимит в деле, сбор дерьма продолжается то Джикия теперь этот
Скажи спасибо Банщику
Господи Макаров, Джикия - ну и игроки, с такой-то зарплатой можно со двора взять или просто прохожего и предложить такую зарплату и уровень будет одинаковым, а то гляди со двора за такие деньги аж заиграют. Им бы стадионы убирать, одному стадион Локо, другому Крылья на зарплату в 30 тысяч, вот их уровень. Какой же неликвид и ещё находят клубы, боже мой. Сейчас тут любого из спортса из комментариев взять двоих на такую зарплату и то люди заиграют)эти мешки - ещё считаются футболистами....м-да уж....
А вы говорите "лимит-лимит"... Не больше 3 лямов в месяц сбитым летчикам (Макаров, Джикия)! Дегтярев, наверное, медаль получит за такое достижение
Ответnormangate
А вы говорите "лимит-лимит"... Не больше 3 лямов в месяц сбитым летчикам (Макаров, Джикия)! Дегтярев, наверное, медаль получит за такое достижение
Да это мы сокрушаемся , а там люди знают , как кусочек от лимитной зп отпилить через агента. А прикрываются , как и всегда , патриотизмом и заботой о будущем детей. Для этого и принимают. Там никого уровень футбола не интересует, машина по выводу госсредств отлично работает. Агенты все на месте. Против них никаких законов.
Очередная лимитная древесина после еврогастролей вернулась на шабашку в чемпионат водокачки 😋😋😋
Да святится имя твоё, лимит лига! Аве, РПЛ!
ОтветУсатый КозлоБык
Очередная лимитная древесина после еврогастролей вернулась на шабашку в чемпионат водокачки 😋😋😋 Да святится имя твоё, лимит лига! Аве, РПЛ!
Чувак тебе бы в Камеди Клаб, не не - ни в коем-случае не хочу тебя оскорбить, наоборот похвалить за юмор, реально смешно комментируешь посты, а то в этом Камеди Клаб одни бездари с детским юмором, а тут такой талант пропадает зря)
Макарову 3 ляма , Джикии так же , походу это средняя зп в РПЛ , очень неплохо поживают наши футболисты.
А ведь казалось, что Рубин такого игрока потерял ))
Странно, что не в Локо. Мы вроде этим летом такое собираем
ОтветRoman
Странно, что не в Локо. Мы вроде этим летом такое собираем
Ну Джикия хотя бы похож на футболиста, а это полено - только на солдата Урфюна Джуса))
Ответa2wai
Ну Джикия хотя бы похож на футболиста, а это полено - только на солдата Урфюна Джуса))
На какого футболиста похож Джикия? На младшего Гурама Аджоева?)
Пошумел в Европе, пора и честь знать
Даже не знаю ,как отнестись к этой новости?Мож хорошо,а мож ...
Легенда Динамо) Даже не знаю есть ли этого игрока хоть какие то скиллы))
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