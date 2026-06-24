Макаров подпишет однолетний контракт с «Крыльями Советов» с зарплатой 3 млн рублей в месяц (Иван Карпов)

Денис Макаров переходит в «Крылья Советов».

Бывший полузащитник «Динамо» Денис Макаров продолжит карьеру в «Крыльях Советов».

По информации инсайдера Ивана Карпова, сегодня 28-летний футболист проходит медосмотр в Москве. Макаров подпишет контракт до лета 2027 года без возможности продления с зарплатой 3 миллиона рублей в месяц.

Отмечается, что «Крылья Советов » вели переговоры с Макаровым напрямую. Ранее хавбек расторг контракт с турецким «Кайсериспором », за который выступал во второй половине сезона-2025/26, из-за задолженностей по зарплате.