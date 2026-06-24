ЧМ-2026. Швейцария против Канады, Бразилия – Шотландия, Марокко сыграет с Гаити, Мексика – с Чехией
Стартует 3-й тур на чемпионате мира по футболу в США, Канаде и Мексике.
В группе А в рамках 3-го тура ЧМ-2026 Мексика встретится с Чехией, Южная Корея – с ЮАР.
В группе В Швейцария сыграет с Канадой, Босния и Герцеговина – с Катаром.
В группе С Бразилия будет противостоять Шотландии, Марокко – Гаити.
ЧМ-2026
3-й тур
Группа А
Группа В
Группа С
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Франция
Испания
Аргентина
Англия
Германия
Португалия
Бразилия
Нидерланды
Норвегия
Кто-то другой
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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