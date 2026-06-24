ЧМ-2026. Швейцария против Канады, Бразилия – Шотландия, Марокко сыграет с Гаити, Мексика – с Чехией

Стартует 3-й тур на чемпионате мира по футболу в США, Канаде и Мексике.

В группе А в рамках 3-го тура ЧМ-2026 Мексика встретится с Чехией, Южная Корея – с ЮАР .

В группе В Швейцария сыграет с Канадой, Босния и Герцеговина – с Катаром .

В группе С Бразилия будет противостоять Шотландии, Марокко – Гаити.

ЧМ-2026

3-й тур

Группа А

Группа В

Группа С

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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