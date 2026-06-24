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ЧМ-2026. Швейцария против Канады, Бразилия – Шотландия, Марокко сыграет с Гаити, Мексика – с Чехией
Стартует 3-й тур на чемпионате мира по футболу в США, Канаде и Мексике.

В группе А в рамках 3-го тура ЧМ-2026 Мексика встретится с Чехией, Южная Корея – с ЮАР.

В группе В Швейцария сыграет с Канадой, Босния и Герцеговина – с Катаром.

В группе С Бразилия будет противостоять Шотландии, Марокко – Гаити.

ЧМ-2026

3-й тур

Группа А

Чемпионат мира. 3 тур
25 июня 01:00, Ацтека
Логотип домашней команды
Чехия
Не начался
Логотип гостевой команды
Мексика

Группа В

Группа С

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь ЧМ-2026

Таблицы ЧМ-2026

Статистика ЧМ-2026

Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 2-го тура273 голоса
ФранцияСборная Франции по футболу
ИспанияСборная Испании по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
БразилияСборная Бразилии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
НорвегияСборная Норвегии по футболу
Кто-то другойСборная США по футболу
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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