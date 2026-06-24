Глушенков о юбилее «Зенита»: «Он не отложен, как кто-то говорит. Сезон столетия только что завершился, если посчитать – все логично»

Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков считает логичным, что клуб отмечал столетний юбилей в сезоне-2025/26.
– Недоброжелатели вас троллили, что клуб перенес столетие. Как ты на это реагировал?
– Да по барабану, если честно. Это не отложенное столетие, как кто-то говорит или не понимает. Насколько я понимаю, клуб изначально закладывал программу столетия на весь свой сотый год: выставка, документальный фильм, мероприятия в городе, шеврон и другие вещи – это наше право. А если посчитать, то сезон нашего столетия действительно только что завершился 25 мая, когда «Зениту» исполнился 101, и мы вступили в свой новый век.
– Может быть. Но выглядело так, что в клубе не умеют проигрывать.
– Мне кажется, в вопросе столетия все логично. Все правильно посчитали, – сказал Глушенков.
Подарки он тоже не на ДР дарит, а в течение всего года?
И вроде не кавказец, а мальчик-то переписанный. Все прямо с рождения первый год жизни проживают, а этот с годика).