  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. Глушенков о юбилее «Зенита»: «Он не отложен, как кто-то говорит. Сезон столетия только что завершился, если посчитать – все логично»

0
Глушенков о юбилее «Зенита»: «Он не отложен, как кто-то говорит. Сезон столетия только что завершился, если посчитать – все логично»
Максим Глушенков: столетие «Зенита» не откладывали.

Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков считает логичным, что клуб отмечал столетний юбилей в сезоне-2025/26.

– Недоброжелатели вас троллили, что клуб перенес столетие. Как ты на это реагировал?

– Да по барабану, если честно. Это не отложенное столетие, как кто-то говорит или не понимает. Насколько я понимаю, клуб изначально закладывал программу столетия на весь свой сотый год: выставка, документальный фильм, мероприятия в городе, шеврон и другие вещи – это наше право. А если посчитать, то сезон нашего столетия действительно только что завершился 25 мая, когда «Зениту» исполнился 101, и мы вступили в свой новый век.

– Может быть. Но выглядело так, что в клубе не умеют проигрывать.

– Мне кажется, в вопросе столетия все логично. Все правильно посчитали, – сказал Глушенков.

Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 2-го тура7968 голосов
ФранцияСборная Франции по футболу
ИспанияСборная Испании по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
БразилияСборная Бразилии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
НорвегияСборная Норвегии по футболу
Кто-то другойСборная США по футболу
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoЗенит
logoМаксим Глушенков
logoСпорт-Экспресс
logoпремьер-лига Россия

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Молчи…. Лучше молчи…
Я почему-то даже не удивлён, что эту ботву удалось скормить столь видному интеллектуалу )

Подарки он тоже не на ДР дарит, а в течение всего года?
ОтветPelerin
Я почему-то даже не удивлён, что эту ботву удалось скормить столь видному интеллектуалу ) Подарки он тоже не на ДР дарит, а в течение всего года?
Эту ботву съел целый город на болотах.
Какое место заняли в сезонах 1941-42, 42-43, 43-44 и 44-45?
Так сезон столетия или год?Что ещё выдумают?
ОтветSpartakus1984
Так сезон столетия или год?Что ещё выдумают?
в данном случае - это одно и то же, и сезон, и год, одновременно
101...Вступили в новый век?
И вроде не кавказец, а мальчик-то переписанный. Все прямо с рождения первый год жизни проживают, а этот с годика).
Чего только не скажешь перед подписанием нового контракта 🤣
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Глушенков о борьбе с «Краснодаром»: «РПЛ стала интереснее, без них был бы большой отрыв между золотом и серебром. Но досрочные чемпионства «Зенита» меня раньше не бесили»
сегодня, 12:07
Глушенков про победы «Зенита» со счетом 1:0: «Мы играем за очки или за голы? С «Ростовом» хватало ничьей, мы выиграли 1:0, для чего забивать четыре? Чемпионами стали? Стали!»
6 июня, 21:02
Рекомендуем
Главные новости
ЧМ-2026. Швейцария против Канады, Бразилия – Шотландия, Марокко сыграет с Гаити, Мексика – с Чехией
45 секунд назад
Роналду забивал за Португалию на 11 ЧМ/Евро – это рекорд среди европейцев. У Клозе, Шакири и Клинсманна по 6 таких турниров
23 минуты назад
Сенников о Москве: «Уровень жизни высокий – безопасность, качество, удобство. Даже преступлений меньше стало – все понимают, что это заметят»
49 минут назад
46-летний Роналдиньо подписал контракт с «Равенной» из 3-го дивизиона Италии и получил акции клуба. Неясно, сыграет ли бразилец в официальном матче
сегодня, 13:01
Сделали специальный сайт, где рассказываем про Спортс’’ от лица Спортса’’ – внутри все о наших продуктах!
сегодня, 13:00Спецпроект
«Локомотив» объявил о переходе Джикии. Экс-защитник «Спартака» – воспитанник железнодорожников
сегодня, 12:57Фото
«Барса» поздравила Месси с 39-летием: «Еще один год празднования величия. С днем рождения, Лео! 🐐🎂»
сегодня, 12:35
Сборной Ирана разрешили въехать в США за 2 дня до матча с Египтом. После игры команде вновь придется покинуть страну
сегодня, 12:24
Ибрагимович стал работником месяца на Fox Sports. Награду вручили в эфире во время обсуждения матча Панама – Хорватия
сегодня, 12:05Видео
Агуэро об Альваресе: «Атлетико» лучше продать его – нельзя оставлять игрока с плохим отношением к делу. Он универсальный футболист и идеально вписался бы в «Барсу»
сегодня, 11:14
Ко всем новостям
Последние новости
Защитник Аргентины Ромеро не сыграет с Иорданией из-за травмы колена (TyC Sports)
36 минут назад
Швейцария – Канада. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
40 минут назад
Марокко – Гаити. Онлайн-трансляция начнется в 01:00
сегодня, 12:19
Глушенков о борьбе с «Краснодаром»: «РПЛ стала интереснее, без них был бы большой отрыв между золотом и серебром. Но досрочные чемпионства «Зенита» меня раньше не бесили»
сегодня, 12:07
«Роналду подвергается большему давлению в Португалии, чем Месси в Аргентине. Дело в ожиданиях и смене поколений, которую пытается осуществить Португалия». Журналист Чьяппаро о форвардах
сегодня, 11:51
Нгамале перейдет в клуб из Саудовской Аравии после ухода из «Динамо» («Советский спорт»)
сегодня, 11:37
«Последний месяц нашей дружбы». Вингер «Атлетико» Баэна выложил фото с Кукурельей, перешедшим в «Реал»
сегодня, 11:26Фото
Мбаппе поддержал Дешама, у которого умерла мать: «Все наши мысли с нашим тренером и его семьей. Вы не одиноки»
сегодня, 10:54
Испанский тележурналист Педрероль об Альваресе: «В «Реале» мне сказали: «Атлетико» продаст его нам»
сегодня, 10:40
«Спортинг» близок к трансферу Альтимиры. Хавбека «Бетиса» хотел подписать «Ман Сити» 1,5 года назад
сегодня, 10:36