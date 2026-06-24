Роналду забивал за Португалию на 11 ЧМ/Евро – это рекорд среди европейцев. У Клозе, Шакири и Клинсманна по 6 таких турниров
Роналду забивал за Португалию на 11 крупных турнирах.
Криштиану Роналду забивал за сборную Португалии на 11 чемпионатах мира и Европы.
Во вчерашнем матче 2-го тура группового этапа ЧМ-2026 против сборной Узбекистана (5:0) Роналду сделал дубль и был признан лучшим игроком встречи.
Текущий чемпионат мира стал одиннадцатым крупным международным турниром, на котором забивал Роналду, что является рекордом среди европейских футболистов. Второе место по числу ЧМ/Евро с забитыми голами делят немцы Юрген Клинсманн и Мирослав Клозе и швейцарец Джердан Шакири – по 6 турниров.
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Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 2-го тура8409 голосов
Франция
Испания
Аргентина
Англия
Германия
Португалия
Бразилия
Нидерланды
Норвегия
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Opta
Комментарии
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Девушка ( Анна Сунцова ) , вы что хотите сказать , что К.Рональдо великий европейский футболист ?
Так с этим никто не спорит !!!
Десятилетиями идёт его "спор" с Месси , так тогда статистику Лео приводите , тем более что чемпионат Ю.Америки проходит в те же года как и ЧЕ.
Просто смешно когда Рональдо сравнивают с Клозе и Шакири.
могучий пенёк, который за клуб играл ни шатко ни валко, но в матчах за сборную вдруг преображался)