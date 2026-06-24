Роналду забивал за Португалию на 11 ЧМ/Евро – это рекорд среди европейцев. У Клозе, Шакири и Клинсманна по 6 таких турниров

Роналду забивал за Португалию на 11 крупных турнирах.

Криштиану Роналду забивал за сборную Португалии на 11 чемпионатах мира и Европы.

Во вчерашнем матче 2-го тура группового этапа ЧМ-2026 против сборной Узбекистана (5:0) Роналду сделал дубль и был признан лучшим игроком встречи.

Текущий чемпионат мира стал одиннадцатым крупным международным турниром, на котором забивал Роналду, что является рекордом среди европейских футболистов. Второе место по числу ЧМ/Евро с забитыми голами делят немцы Юрген Клинсманн и Мирослав Клозе и швейцарец Джердан Шакири – по 6 турниров.

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