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  4. Роналду забивал за Португалию на 11 ЧМ/Евро – это рекорд среди европейцев. У Клозе, Шакири и Клинсманна по 6 таких турниров

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Роналду забивал за Португалию на 11 ЧМ/Евро – это рекорд среди европейцев. У Клозе, Шакири и Клинсманна по 6 таких турниров
Роналду забивал за Португалию на 11 крупных турнирах.

Криштиану Роналду забивал за сборную Португалии на 11 чемпионатах мира и Европы.

Во вчерашнем матче 2-го тура группового этапа ЧМ-2026 против сборной Узбекистана (5:0) Роналду сделал дубль и был признан лучшим игроком встречи.

Текущий чемпионат мира стал одиннадцатым крупным международным турниром, на котором забивал Роналду, что является рекордом среди европейских футболистов. Второе место по числу ЧМ/Евро с забитыми голами делят немцы Юрген Клинсманн и Мирослав Клозе и швейцарец Джердан Шакири – по 6 турниров.

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ФранцияСборная Франции по футболу
ИспанияСборная Испании по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
БразилияСборная Бразилии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
НорвегияСборная Норвегии по футболу
Кто-то другойСборная США по футболу
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Opta
logoКриштиану Роналду
logoЧемпионат мира по футболу
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoСборная Португалии по футболу
logoМирослав Клозе
logoСборная Швейцарии по футболу
logoДжердан Шакири
logoЮрген Клинсманн
logoСборная Германии по футболу

Комментарии

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Опять Ригоберка болтовню пишет
а сколько у Вашего Месси голов на Евро? то-то же!
ОтветTollie
а сколько у Вашего Месси голов на Евро? то-то же!
А в ФНЛ?
ОтветTollie
а сколько у Вашего Месси голов на Евро? то-то же!
https://www.youtube.com/watch?v=Z-PNcocyW34&t=2s
Для холивара могли бы ещё добавить, что Месси забивал тоже на 11: на 5 ЧМ и 6 Кубках Америки, и это рекорд среди южноамериканцев. Теряете хватку)
Ответpit4er
Для холивара могли бы ещё добавить, что Месси забивал тоже на 11: на 5 ЧМ и 6 Кубках Америки, и это рекорд среди южноамериканцев. Теряете хватку)
тогда еще приперчить бы, отметив, что чемпионат европы за последние 22 года проводился 6 раз, а кубок америки - 8
Космический уровень. Роналду на Евро лучший бомбардир и ассистент в абсолютных цифрах к тому же.
ОтветCristiano Ronaldo777
Космический уровень. Роналду на Евро лучший бомбардир и ассистент в абсолютных цифрах к тому же.
Но Лукомский и иже с ними выкатят опусы, почему "статистика ничего не значит, главное - предпредпредголевые"
Внимание, внимание. Ригоберка скучает по огнетушителям
Тонкая грань между "работать на команду" и "команда работает на твои рекорды"
Опять всё от лукавого.
Девушка ( Анна Сунцова ) , вы что хотите сказать , что К.Рональдо великий европейский футболист ?
Так с этим никто не спорит !!!
Десятилетиями идёт его "спор" с Месси , так тогда статистику Лео приводите , тем более что чемпионат Ю.Америки проходит в те же года как и ЧЕ.
Просто смешно когда Рональдо сравнивают с Клозе и Шакири.
ОтветАлексей З.
Опять всё от лукавого. Девушка ( Анна Сунцова ) , вы что хотите сказать , что К.Рональдо великий европейский футболист ? Так с этим никто не спорит !!! Десятилетиями идёт его "спор" с Месси , так тогда статистику Лео приводите , тем более что чемпионат Ю.Америки проходит в те же года как и ЧЕ. Просто смешно когда Рональдо сравнивают с Клозе и Шакири.
не проходит, он через год после ЧМ проходил, просто последнее время закатили парочку в честь Леонида, чтоб выиграл наконец-то.
Некоторые пишут про дисциплину. А истерики, что он не может выиграть лигу бедуинов, это тоже дисциплина? А истерики в мю?
ОтветРотор-Волгоград
Некоторые пишут про дисциплину. А истерики, что он не может выиграть лигу бедуинов, это тоже дисциплина? А истерики в мю?
это удивительно насколько пристально вы следите за Роналду, вряд ли найдется на сцайте чел который вообще следит за МЛС )))
внезапно Шакири)
могучий пенёк, который за клуб играл ни шатко ни валко, но в матчах за сборную вдруг преображался)
ОтветБорис_1117003684
внезапно Шакири) могучий пенёк, который за клуб играл ни шатко ни валко, но в матчах за сборную вдруг преображался)
В Стоке был прекрасен. В Ливерпуле был полезен, как джокер. Отлично подменял Мо и Садьо, забивал важные голы. Как и Ориги, собственно. Шикарные лавочники были
Как только у Месси появился крутой рекорд, фанаты Роналду начали придумывать свои рекорды))))
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