Черчесов о слухах про «Локо»: «Со мной никто не разговаривал, и я не планирую – у меня контракт. Не любитель что-то делать за спиной»

Черчесов о слухах про «Локо»: со мной никто не разговаривал, и я не планирую – у меня контракт.

Тренер «Ахмата » Станислав Черчесов отреагировал на слухи о том, что он может возглавить «Локомотив».

— Вы говорите об «Ахмате» — и чувствуется, что воспринимаете клуб как родной дом. Пошли разговоры, что вас прочат на место Галактионова в «Локомотиве».

— Смотрите: где ни трудился бы, у меня всегда один принцип. Где-то прочитал, что это закон НХЛ: ты приходишь куда-то именно работать, а не думать о том, куда потом уйдешь. В футболе без разговоров никогда ничего не было. Хотим мы или нет, этот мир живет слухами, догадками и обсуждениями.

Спокойно об этом говорю, потому что очень не люблю читать вещи, которые не соответствуют действительности. Это ведь видят и мои футболисты. Кстати, если брать «Локомотив», то это касается и Галактионова — там тоже игроки читают об уходах, приходах, это факт. Михаил Михайлович делает свое дело, проводит хороший сезон. Пусть спокойно работает дальше.

Со мной никто не разговаривал, и я ни с кем не планирую, потому что у меня есть контракт [до 2028 года]. Если кто-то где-то включает мою фамилию в какие-то списки, то не могу это запретить. На сегодняшний день я об этом не думаю. И о следующем годе — тоже. Только об «Ахмате», о том, как делать команду.

Мы на сто процентов отдаемся работе. А все эти слухи — не знаю, откуда они берутся. Если когда-нибудь последует звонок, мой президент узнает об этом первым. Я не любитель что-то делать за спиной, – сказал Черчесов.