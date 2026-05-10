  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Черчесов о слухах про «Локо»: «Со мной никто не разговаривал, и я не планирую – у меня контракт. Не любитель что-то делать за спиной»
13

Черчесов о слухах про «Локо»: «Со мной никто не разговаривал, и я не планирую – у меня контракт. Не любитель что-то делать за спиной»

Черчесов о слухах про «Локо»: со мной никто не разговаривал, и я не планирую – у меня контракт.

Тренер «Ахмата» Станислав Черчесов отреагировал на слухи о том, что он может возглавить «Локомотив».

— Вы говорите об «Ахмате» — и чувствуется, что воспринимаете клуб как родной дом. Пошли разговоры, что вас прочат на место Галактионова в «Локомотиве».

— Смотрите: где ни трудился бы, у меня всегда один принцип. Где-то прочитал, что это закон НХЛ: ты приходишь куда-то именно работать, а не думать о том, куда потом уйдешь. В футболе без разговоров никогда ничего не было. Хотим мы или нет, этот мир живет слухами, догадками и обсуждениями.

Спокойно об этом говорю, потому что очень не люблю читать вещи, которые не соответствуют действительности. Это ведь видят и мои футболисты. Кстати, если брать «Локомотив», то это касается и Галактионова — там тоже игроки читают об уходах, приходах, это факт. Михаил Михайлович делает свое дело, проводит хороший сезон. Пусть спокойно работает дальше.

Со мной никто не разговаривал, и я ни с кем не планирую, потому что у меня есть контракт [до 2028 года]. Если кто-то где-то включает мою фамилию в какие-то списки, то не могу это запретить. На сегодняшний день я об этом не думаю. И о следующем годе — тоже. Только об «Ахмате», о том, как делать команду. 

Мы на сто процентов отдаемся работе. А все эти слухи — не знаю, откуда они берутся. Если когда-нибудь последует звонок, мой президент узнает об этом первым. Я не любитель что-то делать за спиной, – сказал Черчесов.

«Зенит» уже точно чемпион?12403 голоса
КонечноЗенит
Чудо «Краснодара» все еще возможно!Краснодар
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoСтанислав Черчесов
logoпремьер-лига Россия
logoАхмат
logoЛокомотив
отставки
logoСпорт-Экспресс
13 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Когда вел переговоры с Федуном о работе в Спартаке, Черчесов ездил договвриваться в Динамо, из-за чего Спартак от него отказался.
Ответ Олимпионик
Когда вел переговоры с Федуном о работе в Спартаке, Черчесов ездил договвриваться в Динамо, из-за чего Спартак от него отказался.
Лично отслеживали этот момент?!🤦‍♂️
Ответ Stalnoi
Лично отслеживали этот момент?!🤦‍♂️
Не тупи, это тогда известно было, что и сам Черчесов не отрицал.
Только не его!!! Лучше даже с фнл взять чем он
Стас, спасибо не нужно.
Такие разговоры вредят обеим командам, кстати. Но чужой рот не за шьёшь.
И опроверг, и дал понять, что был бы заинтересован - хитрый усатый жук)
Ну,да, да спиной Федотова же ничего не делал...
Пусть работает.. )
Даже за деньги 💷 Н Е Т 🫣
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Карпин, Семин, Черчесов и Газзаев почтили память погибших во время ВОВ солдат строчками из стихотворения «Журавли»
9 мая, 13:44Видео
Черчесов про 2:0 с «Пари НН»: «Ахмат» во второй половине добавил и одержал заслуженную победу»
4 мая, 02:55
«Слово «если» – это неуверенность, сомнение, оно в моем словаре отсутствует. И слова «проблема» нет». Черчесов на вопрос о том, чего бы он добился, если бы вернулся в сборную
27 апреля, 14:02
Рекомендуем
Главные новости
Раньери готов работать в сборной Италии: «Я отказался, потому что у меня была работа в «Роме». Сейчас я свободен – почему бы и нет?»
13 минут назад
Гурцкая о Боселли: «Мудак, у которого был момент года, похоронил 29 туров «Краснодара», он бы у меня из Москвы поехал в Уругвай. Когда у вас «Мерседес», а запаска от «Запорожца» – это плохо»
15 минут назад
Ромашкина о критике женщин-ведущих на спортивном ТВ: «Мужчины очень ревностно относятся к своему кругу интересов. Считают, что в футболе женщинам не место»
16 минут назад
Алонсо не возглавит «Ливерпуль». Клуб начнет следующий сезон под руководством Слота (Дэвид Орнстейн)
24 минуты назад
«Зенит» – на вершине? «Быки» оступились и отдали первенство. Сможет ли «Зенит» удержать лидерство и забрать золото?
40 минут назад
Рио Фердинанд: «Балет помог стать футболистом – сложный навык. Любой мужчина держался бы за стены, чтобы дойти до туалета, если бы я взял его на занятие»
42 минуты назад
Гари Невилл: «ПСЖ» лучше «Арсенала». Подходящий момент для второй победы подряд в ЛЧ, а Энрике сможет встать в ряд с богоподобными тренерами»
сегодня, 07:35
Фабрегас о конфликте Алонсо и Винисиуса: «Умение думать о команде – это то, что делает тебя лучше как тренера. Никто не выше команды»
сегодня, 07:05
Пике оштрафован на 200 тысяч евро за операции на фондовом рынке. Экс-защитник «Барсы» использовал инсайдерскую информацию и увеличил портфель на 50 тысяч евро
сегодня, 06:53
Гаранин осудил баннеры в поддержку Шпилевского: «Мы в «Пари НН» будем делать то, что должны, несмотря на плакатики и прочую х… Прошу прощения»
сегодня, 06:28Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Талалаев не считает себя лучшим тренером России: «Серебряная лань» – признание прорыва «Балтики». Есть стремление быть лучшим в профессии»
7 минут назад
«Осасуна» – «Атлетико». Онлайн-трансляция начнется в 22:30
30 минут назад
«Не понял, зачем «Краснодар» приглашал Боселли. Игрок не уровня чемпионской команды. Особой пользы не принес». Кобелев о футболисте
53 минуты назад
Александр Алаев: «У Батракова есть качестве заиграть в более сильной лиге. Не буду же говорить, что РПЛ – самая сильная. Хотелось бы, чтобы он уехал в большой клуб»
сегодня, 07:20
Каррагер о Слоте: «Не повторится ли история тен Хага, которого оставили в «МЮ» на основе результатов первого сезона? Алонсо пришел бы в «Ливерпуль», будь ощущение смены тренера»
сегодня, 06:40
«Ман Сити» хочет подписать 16-летнего Айххорна из «Герты» и отдать опорника в «Байер» в аренду. «Бавария», «Дортмунд» и «Лейпциг» интересуются хавбеком
сегодня, 06:04
Чемпионат Испании. «Осасуна» примет «Атлетико», «Алавес» сыграет с «Барселоной» в среду, «Реал» против «Реал Овьедо» – в четверг
сегодня, 05:25
Френки де Йонг: «Барселона» особенно хочет выиграть Лигу чемпионов. Отдадим все силы, чтобы этого добиться. Команда очень голодна до побед, у нас много воспитанников академии»
сегодня, 05:15
Мерсон считает, что «Ливерпуль» опередит «МЮ» в следующем сезоне: «6-7 футболистов «МЮ» сыграли выше среднего. У «Ливерпуля», за исключением Собослаи, никто не провел хороший сезон»
сегодня, 04:48
Гирасси недоволен стилем игры «Дортмунда» и рассматривает уход из клуба. «Реал», «Барса», «Ливерпуль» и еще 4 команды могут купить форварда менее чем за 50 млн евро
сегодня, 04:23
Рекомендуем