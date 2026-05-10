Точилин о «Динамо»: «Неудачный сезон, задачи не были выполнены. Хорошие матчи чередовались с плохими»
Точилин о «Динамо»: неудачный сезон, задачи не были выполнены.
Бывший футболист «Динамо» Александр Точилин подвел предварительные итоги выступления бело-голубых в текущем сезоне.
После 28 туров москвичи занимают в Мир РПЛ 8-е место. В Фонбет Кубке России «Динамо» дошло до финала в Пути РПЛ.
«У «Динамо» еще два матча в чемпионате. После этого можно подводить какие-то итоги. Для «Динамо» это неудачный сезон. Задачи не были выполнены, но у руководителей может быть другое мнение.
Начало сезона получилось ярким, а потом команда играла на среднем уровне. Хорошие матчи чередовались с плохими, поэтому сейчас такой результат», — сказал Точилин.
«Зенит» уже точно чемпион?12066 голосов
Конечно
Чудо «Краснодара» все еще возможно!
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Где там было яркое начало сезона? Карпин с самого начала начал лажать.
Где там было яркое начало сезона? Карпин с самого начала начал лажать.
Точилин похоже смотрит совсем не на ту команду.
Точилин наверное имел ввиду продолжение после зимней паузы. При Карпине и смотреть не на что было. А ну не, как Лунев голевые пасы в свои ворота раздаёт, как Зайнутдинов в свои ворота забивает....
Точилин - мистер очевидность
Можно хлопнуть Краснодар, доказать всем, что мужики и вообще футболисты. Хотя это ни к чему, это же динамо.
. Надо новые задачи ставить с нового сезона.
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем