Точилин о «Динамо»: «Неудачный сезон, задачи не были выполнены. Хорошие матчи чередовались с плохими»

Точилин о «Динамо»: неудачный сезон, задачи не были выполнены.

Бывший футболист «Динамо» Александр Точилин подвел предварительные итоги выступления бело-голубых в текущем сезоне.

После 28 туров москвичи занимают в Мир РПЛ 8-е место. В Фонбет Кубке России «Динамо» дошло до финала в Пути РПЛ.

«У «Динамо» еще два матча в чемпионате. После этого можно подводить какие-то итоги. Для «Динамо» это неудачный сезон. Задачи не были выполнены, но у руководителей может быть другое мнение.

Начало сезона получилось ярким, а потом команда играла на среднем уровне. Хорошие матчи чередовались с плохими, поэтому сейчас такой результат», — сказал Точилин.