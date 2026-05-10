  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Рома» вырвала победу над «Пармой» – 3:2! Мален сделал дубль, забив решающий пенальти на 101-й, Бричги удалили на 99-й
25

«Рома» вырвала победу над «Пармой» – 3:2! Мален сделал дубль, забив решающий пенальти на 101-й, Бричги удалили на 99-й

«Рома» вырвала победу над «Пармой» – 3:2.

«Рома» обыграла в гостях «Парму» (3:2) в 36-м туре Серии А.

Матч проходил на стадионе «Эннио Тардини».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Дониэлл Мален открыл счет на 22-й минуте. Габриэль Стрефецца на 47-й забил ответный мяч. Мандела Кейта отличился на 87-й, Девайн Ренсх – на 94-й. Млан на 101-й реализовал пенальти, ранее, на 99-й, с поля за вторую желтую карточку был удален Саша Бричги.

Серия А Италия. 36 тур
10 мая 16:00, Эннио Тардини
Логотип домашней команды
Парма
Завершен
2 - 3
0.64xG3.02
Логотип гостевой команды
Рома
Матч окончен
90’
+11’
  Мален
Бричги
90’
+9’
90’
+4’
  Ренсх
  Кейта
87’
Эльфеге   Альмквист
79’
Николусси-Кавилья   Эстевес
79’
Бричги
76’
75’
Челик   Ренсх
75’
Коне   Вентурино
Дель Прато   Бричги
74’
Валери   Карбони
74’
Тройло
65’
59’
Кристанте   Эль-Энауи
58’
Соуле   Пизилли
53’
Эрмосо   Гиларди
Стрефецца   Пеллегрино
53’
Стрефецца
48’
  Стрефецца
47’
2тайм
Перерыв
22’
  Мален
Парма
Судзуки, Валенти, Тройло, Чиркати, Валери, Дель Прато, Кейта, Николусси-Кавилья, Ордоньес, Стрефецца, Эльфеге
Запасные: Корви, Ондрейка, Дель Прато, Николусси-Кавилья, Стрефецца, Валери, Дробнич, Ндиайе, Соренсен, Эльфеге, Ринальди, Миколаевски
1тайм
Рома:
Свилар, Эрмосо, Ндика, Манчини, Дибала, Соуле, Франса, Челик, Коне, Кристанте, Мален
Запасные: Анхелиньо, Зелковски, Соуле, Челик, Коне, Кристанте, Де Марци, Голлини, Эрмосо, Цимикас, Вас
Подробнее

Таблица Чемпионата Италии

Статистика Чемпионата Италии

«Зенит» уже точно чемпион?12403 голоса
КонечноЗенит
Чудо «Краснодара» все еще возможно!Краснодар
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
онлайны
logoсерия А Италия
logoПарма
logoРома
logoДониэлл Мален
logoГабриэль Стрефецца
logoМандела Кейта
logoДевайн Ренсх
logoСаша Бричги
25 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Мален конечно в Италии шикарен
Ответ Алексей Иванов
Мален конечно в Италии шикарен
Толи ещё будет на Кубке Мира!
Гасперини так и Милан подвинет)
Финишная прямая. Если победим Парму - остаемся в игре (за место в ЛЧ)
очередной скандал с итальянскими судьями. от руки Манчини отлетает мяч и гол засчитали.
игрок Пармы и Ромы друг друга держат - пенальти )))
Ответ Kubinec_
очередной скандал с итальянскими судьями. от руки Манчини отлетает мяч и гол засчитали. игрок Пармы и Ромы друг друга держат - пенальти )))
1. Там было плечо
2. Прихватывали оба, но этот Бридги или как его по итогу тупо завалил Ренша.
Мне интересно, это фаны Милана уже занервничали так? Настолько в своих не верят?
Гасперини как всегда.
Милан теперь на матч с Аталантой в холодном поту будет выходить )
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Раньери готов работать в сборной Италии: «Я отказался, потому что у меня была работа в «Роме». Сейчас я свободен – почему бы и нет?»
13 минут назад
Гурцкая о Боселли: «Мудак, у которого был момент года, похоронил 29 туров «Краснодара», он бы у меня из Москвы поехал в Уругвай. Когда у вас «Мерседес», а запаска от «Запорожца» – это плохо»
15 минут назад
Ромашкина о критике женщин-ведущих на спортивном ТВ: «Мужчины очень ревностно относятся к своему кругу интересов. Считают, что в футболе женщинам не место»
16 минут назад
Алонсо не возглавит «Ливерпуль». Клуб начнет следующий сезон под руководством Слота (Дэвид Орнстейн)
24 минуты назад
«Зенит» – на вершине? «Быки» оступились и отдали первенство. Сможет ли «Зенит» удержать лидерство и забрать золото?
40 минут назад
Рио Фердинанд: «Балет помог стать футболистом – сложный навык. Любой мужчина держался бы за стены, чтобы дойти до туалета, если бы я взял его на занятие»
42 минуты назад
Гари Невилл: «ПСЖ» лучше «Арсенала». Подходящий момент для второй победы подряд в ЛЧ, а Энрике сможет встать в ряд с богоподобными тренерами»
сегодня, 07:35
Фабрегас о конфликте Алонсо и Винисиуса: «Умение думать о команде – это то, что делает тебя лучше как тренера. Никто не выше команды»
сегодня, 07:05
Пике оштрафован на 200 тысяч евро за операции на фондовом рынке. Экс-защитник «Барсы» использовал инсайдерскую информацию и увеличил портфель на 50 тысяч евро
сегодня, 06:53
Гаранин осудил баннеры в поддержку Шпилевского: «Мы в «Пари НН» будем делать то, что должны, несмотря на плакатики и прочую х… Прошу прощения»
сегодня, 06:28Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Талалаев не считает себя лучшим тренером России: «Серебряная лань» – признание прорыва «Балтики». Есть стремление быть лучшим в профессии»
7 минут назад
«Осасуна» – «Атлетико». Онлайн-трансляция начнется в 22:30
30 минут назад
«Не понял, зачем «Краснодар» приглашал Боселли. Игрок не уровня чемпионской команды. Особой пользы не принес». Кобелев о футболисте
53 минуты назад
Александр Алаев: «У Батракова есть качестве заиграть в более сильной лиге. Не буду же говорить, что РПЛ – самая сильная. Хотелось бы, чтобы он уехал в большой клуб»
сегодня, 07:20
Каррагер о Слоте: «Не повторится ли история тен Хага, которого оставили в «МЮ» на основе результатов первого сезона? Алонсо пришел бы в «Ливерпуль», будь ощущение смены тренера»
сегодня, 06:40
«Ман Сити» хочет подписать 16-летнего Айххорна из «Герты» и отдать опорника в «Байер» в аренду. «Бавария», «Дортмунд» и «Лейпциг» интересуются хавбеком
сегодня, 06:04
Чемпионат Испании. «Осасуна» примет «Атлетико», «Алавес» сыграет с «Барселоной» в среду, «Реал» против «Реал Овьедо» – в четверг
сегодня, 05:25
Френки де Йонг: «Барселона» особенно хочет выиграть Лигу чемпионов. Отдадим все силы, чтобы этого добиться. Команда очень голодна до побед, у нас много воспитанников академии»
сегодня, 05:15
Мерсон считает, что «Ливерпуль» опередит «МЮ» в следующем сезоне: «6-7 футболистов «МЮ» сыграли выше среднего. У «Ливерпуля», за исключением Собослаи, никто не провел хороший сезон»
сегодня, 04:48
Гирасси недоволен стилем игры «Дортмунда» и рассматривает уход из клуба. «Реал», «Барса», «Ливерпуль» и еще 4 команды могут купить форварда менее чем за 50 млн евро
сегодня, 04:23
Рекомендуем