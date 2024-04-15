Эмоции Рахимова: предлагал драться тренеру «Крыльев», удалился и рулил командой по телефону

Теперь пропустит матч с «Локо».

Матч «Крыльев Советов» и «Рубина» (2:0) получился грубым: 28 фолов, восемь желтых карточек и удаление главного тренера казанцев Рашида Рахимова. Большую часть нарушений зафиксировали как раз со стороны его команды: 20 фолов и пять желтых.

В перерыве Рахимов предложил коллеге подраться

Первую желтую Рахимов получил на 30-й минуте, когда после столкновения в центре поля у него разошлись мнения с тренерским штабом соперника. Судье Роману Галимову не понравилось поведение Рахимова, который попытался прорваться в тренерскую зону соперника.

Конфликт продолжился в перерыве, когда команды шли в раздевалку. «Матч ТВ» пишет , что Рахимов предложил подраться старшему тренеру «Крыльев» Сергею Булатову. Также он высказывал недовольство арбитрам. Казанское медиа «Бизнес Online» добавляет: «Рахимов обратился к Булатову: «Повтори мне, что ты сказал». Тот лишь улыбнулся. Тогда наставник казанцев предложил разобраться один ни один, но их развели в разные стороны».

На официальном сайте РПЛ инцидент описали так: «После окончания первого тайма в подтрибунном помещении Рашид Рахимов нецензурно оскорбил тренера Сергея Булатова».

Тренер «Рубина» получил красную, а во втором тайме управлял командой уже по телефону.

«Был ли Рахимов на связи после удаления? Да, мы общались, если это так можно назвать», – сказал после матча его помощник Олег Кузьмин.

Теперь Рахимов пропустит следующую игру с «Локомотивом» – это как минимум, дисквалификацию могут и увеличить.

«Игра превращалась в бойню, особенно в первом тайме». После перерыва «Рубин» подуспокоился

Тренер «Крыльев» Игорь Осинькин после матча высказался дипломатично, но отметил агрессивность «Рубина»: «Победа далась очень тяжело. Ранний гол, соперник стал очень агрессивен, игра превращалась в бойню, особенно это было в первом тайме. Нам надо было соответствовать.

Что произошло в перерыве? Честно, я упустил этот момент. Рахимов кричал не на судью – судья, оказывается, разнимал. Все люди живые, эмоциональные».

Тренер «Рубина» Кузьмин объяснил, почему во втором тайме команда стала фолить меньше:

«Установка была. В перерыве попросили убрать эмоции, начать играть в футбол, постараться не удалиться, так как в первом тайме много игроков сели на карточки. То, что такой эмоциональный первый тайм получился – все же это дерби, к тому же команды рядом в турнирной таблице, все хотели победить».

«Крылья» теперь оторвались от «Рубина» на четыре очка: самарцы идут шестыми, казанцы – девятыми. «Рубин» одержал лишь одну победу в пяти матчах после рестарта сезона, последние две игры проиграв с общим счетом 0:5 (до «Крыльев» были 0:3 с «Оренбургом»).

А ведь до конца сезона у казанцев сложнейший календарь: «Локомотив» (д), «Зенит» (г), «Урал» (д), ЦСКА (г), «Ростов» (д). «Спартак» (г) и «Сочи» (д).

Удаления тренера на ровном месте ситуации не помогают.

Фото: РИА Новости /Максим Богодвид; «Крылья Советов»