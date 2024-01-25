Тикнизяна не будет в «Зените» – похоже, из-за требований по зарплате. Закрыл историю мемом Directed by Robert B. Weide

Неужели сам так отпугнул трансфер?

Отмена, Наир Тикнизян не переходит в «Зенит». Не договорились по зарплате.

Как пишет «Чемпионат», защитник «Локомотива» запросил 2 млн евро в год, клуб был готов лишь на 1,2 млн евро. Хоть это и уже в два раза больше, чем Тикнизян получает в «Локо».

Переговоры сразу заглохли. Возникло предположение, что такое требование футболиста – в том числе способ показать, что сам он не хочет в «Зенит». Как будто отпугнул клуб, так желающий закрыть проблемную позицию на левом краю.

Конечно, тоже возможно, что просто запросил много денег у богатого клуба – но реакции в медиапространстве намекают все же на другое.

«Солнце в зените, мы в Абу-Даби». Реакция Тикнизяна – мемы и подколы

За несколько часов до срыва трансфера жена игрока, телеведущая Яна Ромашкина выложила фото с Тикнизяном в бассейне, яркая подпись: «Солнце в зените, мы в Абу-Даби».

Явный намек – как раз там «Зенит» проводит сборы. Пришлось объяснять потом, что имелось в виду: что в зените только солнце, а Тикнизян – совсем не в «Зените».

Хотя Тикнизян давно находится в ОАЭ: например, недавно заезжал на сборы ЦСКА, навещал бывших партнеров. Особенно порадовал Ивана Облякова: «Голубая (футболка – Sports.ru) должна быть через пару дней, да?»

Через час, когда переход в «Зенит» сорвался, Наир отреагировал и сам: выложил видео с мемом Directed by Robert B. Weide – титрами из ситкома «Умерь свой энтузиазм», которыми традиционно обозначают провалы или нелепые ситуации.

Сам сериал не очень популярен в России, американский ситком выходил с 2000-го, пережил девять сезонов за 17 лет и 43 номинации на «Эмми». А вот титры живут до сих пор.

По данным Know Your Meme, энциклопедии по интернет-приколам, первое видео с мелодией появилось в 2015-м. В декабре в Лас-Вегасе проходил финал конкурса «Мисс Вселенная», под конец остались две девушки — колумбийка Ариадна Гутьеррес и филиппинка Пиа Алонсо Вуртцбах. Ведущий конкурса, комик Стив Харви, сначала назвал «Мисс Вселенной» Гутьеррес — ей вручили букет, надели на голову корону.

Но через несколько минут Харви извинился и сообщил, что все перепутал. С колумбийки сняли корону и передали другой девушке. На YouTube решили, что эта ситуация просто обязана заканчиваться характерной музыкой и заставкой. Видео завирусилось, хотя сейчас скрыто автором.

Тикнизян – приоритет «Зенита». И кем заменят Кругового?

Так Тикнизян, похоже, закрыл историю с «Зенитом». Хотя петербуржцы еще могут, конечно, возвращаться к нему еще месяц по ходу трансферного окна.

Известно, что «Зенит» вышел на Тикнизяна неделю назад: во вторую команду отправили Данила Кругового (подписался с лета в ЦСКА), нужен новый левый защитник с российским паспортом. Среди вариантов называли Даниила Хлусевича из «Спартака» и Дмитрия Скопинцева из «Динамо».

Выбрали Наира. Вскоре переговоры подтвердил и спортивный директор «Локо» Дмитрий Ульянов.

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев лишь отшучивался: «На полпути к Луне».

Стороны не могли сойтись по цене: по информации «РБ Спорт», сначала «Зенит» предложил 7 млн евро плюс бонус, «Локо» требовал 10-12 млн. Но потом снизил требования до 8 млн. Еще петербуржцы выплатили бы 10% прибыли от перепродажи ЦСКА, такой пункт прописан в контракте.

Наир отказался. Он не скрывал, что готов уйти из «Локо», но лишь ради Европы: «Я далеко не футболист для топ-5 чемпионатов. Если фантазировать, то мне из европейских чемпионатов по стилю игры ближе всего Испания. Но если представится возможность поиграть в той же Бельгии, почему бы не уехать?»

Кстати, интерес есть – писали про «Лацио», «Севилью» и «Болонью».

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович