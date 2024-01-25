Россия-2024
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Тикнизяна не будет в «Зените» – похоже, из-за требований по зарплате. Закрыл историю мемом Directed by Robert B. Weide

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Неужели сам так отпугнул трансфер?

Отмена, Наир Тикнизян не переходит в «Зенит». Не договорились по зарплате. 

Как пишет «Чемпионат», защитник «Локомотива» запросил 2 млн евро в год, клуб был готов лишь на 1,2 млн евро. Хоть это и уже в два раза больше, чем Тикнизян получает в «Локо».

Переговоры сразу заглохли. Возникло предположение, что такое требование футболиста – в том числе способ показать, что сам он не хочет в «Зенит». Как будто отпугнул клуб, так желающий закрыть проблемную позицию на левом краю.

Конечно, тоже возможно, что просто запросил много денег у богатого клуба – но реакции в медиапространстве намекают все же на другое.

«Солнце в зените, мы в Абу-Даби». Реакция Тикнизяна – мемы и подколы

За несколько часов до срыва трансфера жена игрока, телеведущая Яна Ромашкина выложила фото с Тикнизяном в бассейне, яркая подпись: «Солнце в зените, мы в Абу-Даби».

Явный намек – как раз там «Зенит» проводит сборы. Пришлось объяснять потом, что имелось в виду: что в зените только солнце, а Тикнизян – совсем не в «Зените».

Хотя Тикнизян давно находится в ОАЭ: например, недавно заезжал на сборы ЦСКА, навещал бывших партнеров. Особенно порадовал Ивана Облякова: «Голубая (футболка – Sports.ru) должна быть через пару дней, да?»

Через час, когда переход в «Зенит» сорвался, Наир отреагировал и сам: выложил видео с мемом Directed by Robert B. Weide – титрами из ситкома «Умерь свой энтузиазм», которыми традиционно обозначают провалы или нелепые ситуации.

Сам сериал не очень популярен в России, американский ситком выходил с 2000-го, пережил девять сезонов за 17 лет и 43 номинации на «Эмми». А вот титры живут до сих пор.

По данным Know Your Meme, энциклопедии по интернет-приколам, первое видео с мелодией появилось в 2015-м. В декабре в Лас-Вегасе проходил финал конкурса «Мисс Вселенная», под конец остались две девушки — колумбийка Ариадна Гутьеррес и филиппинка Пиа Алонсо Вуртцбах. Ведущий конкурса, комик Стив Харви, сначала назвал «Мисс Вселенной» Гутьеррес — ей вручили букет, надели на голову корону.  

Но через несколько минут Харви извинился и сообщил, что все перепутал. С колумбийки сняли корону и передали другой девушке. На YouTube решили, что эта ситуация просто обязана заканчиваться характерной музыкой и заставкой. Видео завирусилось, хотя сейчас скрыто автором.

Тикнизян – приоритет «Зенита». И кем заменят Кругового?

Так Тикнизян, похоже, закрыл историю с «Зенитом». Хотя петербуржцы еще могут, конечно, возвращаться к нему еще месяц по ходу трансферного окна.

Известно, что «Зенит» вышел на Тикнизяна неделю назад: во вторую команду отправили Данила Кругового (подписался с лета в ЦСКА), нужен новый левый защитник с российским паспортом. Среди вариантов называли Даниила Хлусевича из «Спартака» и Дмитрия Скопинцева из «Динамо».

Выбрали Наира. Вскоре переговоры подтвердил и спортивный директор «Локо» Дмитрий Ульянов. 

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев лишь отшучивался: «На полпути к Луне». 

Стороны не могли сойтись по цене: по информации «РБ Спорт», сначала «Зенит» предложил 7 млн евро плюс бонус, «Локо» требовал 10-12 млн. Но потом снизил требования до 8 млн. Еще петербуржцы выплатили бы 10% прибыли от перепродажи ЦСКА, такой пункт прописан в контракте. 

Наир отказался. Он не скрывал, что готов уйти из «Локо», но лишь ради Европы: «Я далеко не футболист для топ-5 чемпионатов. Если фантазировать, то мне из европейских чемпионатов по стилю игры ближе всего Испания. Но если представится возможность поиграть в той же Бельгии, почему бы не уехать?»

Кстати, интерес есть – писали про «Лацио», «Севилью» и «Болонью».

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

30 комментариев
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Не "паспортист запросил астрономическую сумму", а "отпугнул от себя Зенит". Главное не перепутать, если будет отпугивать Лацио и Севилью)
+41
-14
+27
Есть деньги купить и посадить на лавку лидера из другого клуба, плати много.
Нужно, чтобы все будущие требовали много от газовика. Глядишь, и своих воспитанников начнет заигрывать, а не паразитировать.
+25
-16
+9
Галя, у нас отмена!
+7
0
+7
Ответ avex
Есть деньги купить и посадить на лавку лидера из другого клуба, плати много. Нужно, чтобы все будущие требовали много от газовика. Глядишь, и своих воспитанников начнет заигрывать, а не паразитировать.
Видно Локо воспитал)))
ПФК ЦСКА и московский «Локомотив» заключили соглашение о переходе 22-летнего воспитанника армейской академии Наира Тикнизяна.
Наир провел в клубной системе восемь лет — в академию армейцев он перешел в 2013-м. За основную команду Тикнизян провел 43 матча, в которых забил 2 гола.
+12
-5
+7
Он ведь не только ’’Зенит’’ потроллил, но и руководство ’’Локо’’ прокинул, не дав им подзаработать. Как бы теперь ему не пришлось их шутки наблюдать в стиле Аршавина с ’’Барселоной’’ и Титова c ’’Баварией’’.
+6
-2
+4
жадность фраера сгубила
+3
-1
+2
Вы серьезно часть материала объясняли суть мема? В 2024 году?! Автору за количество букв платят?
+4
-2
+2
Мог бы и пять попросить
Классическая лимита
+7
-6
+1
Красава
+7
-6
+1
Ответ Tom_York
Видно Локо воспитал))) ПФК ЦСКА и московский «Локомотив» заключили соглашение о переходе 22-летнего воспитанника армейской академии Наира Тикнизяна. Наир провел в клубной системе восемь лет — в академию армейцев он перешел в 2013-м. За основную команду Тикнизян провел 43 матча, в которых забил 2 гола.
"Посадить на лавку лидера из другого клуба" - никто не говорит, что Наир - воспитанник Локо, речь про воспитанников Зенита.
+5
-4
+1
Ответ Эндрю81
Он ведь не только ’’Зенит’’ потроллил, но и руководство ’’Локо’’ прокинул, не дав им подзаработать. Как бы теперь ему не пришлось их шутки наблюдать в стиле Аршавина с ’’Барселоной’’ и Титова c ’’Баварией’’.
Ну у Титова там другие "приколы" немного)))
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Ответ Anastasia Smelova
"Посадить на лавку лидера из другого клуба" - никто не говорит, что Наир - воспитанник Локо, речь про воспитанников Зенита.
Хотели бы дали и 2,5 и посадили))) Но видишь платить 2 не хотим)
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Ответ Данко Лазович
Так и скажите, испугался под сантосом всю карьеру провести😂
Комментарий удален пользователем
Ответ Поцелуй Оздоева
Я буду только рад, честно.
Вообще было бы красиво продолжить наследие Мхитаряна в серии А,да😊
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Ответ Ксяоми Ноутов
ради европейских чемпионатов можно и снизить запросы, а мешок нужно доить по полной, иначе какой смысл туда переходить?
Болельщик Спартака рассказывает про дойку мешка, спешите видеть.
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Ответ Egobrain
первый сгоревший уже оправдывает Зенит. что, непривычно, что не смогли деньгами заманить?
Покажи мне оправдание Зенита. А, главное, оправдание за что?)
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Ответ Алексей Тихий
А вот в Лацио может заиграть,кстати.Очень даже.
Я буду только рад, честно.
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