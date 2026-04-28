  • Гурцкая о «Пари НН»: «Вы обязаны вылететь с долгами в 600-700 млн и потом думать, как закрыть эту команду. По-другому нельзя с этими регионами работать, люди вообще не соображают, что делать»
Гурцкая о «Пари НН»: «Вы обязаны вылететь с долгами в 600-700 млн и потом думать, как закрыть эту команду. По-другому нельзя с этими регионами работать, люди вообще не соображают, что делать»

Тимур Гурцкая о «Пари НН»: вылетайте в Первую лигу с долгами и сидите там.

Футбольный агент Тимур Гурцкая раскритиковал деятельность «Пари НН». 

После 27 туров клуб из Нижнего Новгорода занимает предпоследнее место в таблице Мир РПЛ с 22 очками.

– Что хотело руководство «Пари НН»? Почему именно после матча со «Спартаком» они приняли решение уволить Шпилевского? Как они хотели сыграть? Они хотели обыграть этот «Спартак» или что? 

– Не знаю, с кем общается данный журналист (Иван Карпов – Спортс’’). Видимо, кто-то из руководства «Нижнего Новгорода», а скорее всего Гафуров, сказал: «Мы его сейчас уволим к черту!» Потом они полезли в сейф, откуда надо достать компенсацию не только Шпилевскому, но и шести его помощникам. Денег там, конечно, нет. Шпилевский, как человек, выросший в Европе, не устроит благотворительную акцию и не уйдет бесплатно.

Сегодня у них выходной, завтра нужно выходить на тренировку. Конечно, Шпилевский выйдет на тренировку, если сегодня они вдруг не найдут эти деньги за расторжение. Так просто он не уйдет, у него двухлетний контракт. 

– Вам не кажется, что это тотальный непрофессионализм со стороны клуба?

– Надо было, чтобы это случилось, чтобы вы поняли, что в «Пари НН» полный хаос? Антон Евменов заявил, что они приводят Гаранина, с которым они неудачно работали в Красноярске. Опять один кореш тащит другого кореша. Куда смотрит руководство «Нижнего Новгорода»? Потом они скажут: «Мы тратим бюджетные деньги, у нас стадион». Да так вам и надо вылететь в ФНЛ с вашей работой. Вы обязаны вылететь в ФНЛ с долгами в 600-700 миллионов и потом думать, как закрыть эту команду. По-другому нельзя с этими регионами работать, потому что люди вообще не соображают, что делать. 

Они покупают на второй круг Бальбоа, 32-летнего футболиста, за которого платят миллион евро, который в жизни не выезжал оттуда (из Латинской Америки – Спортс’’). Он приезжает сюда, а здесь 28 апреля выпадает снег. Куда вы его везете? Второго купили за 700 тысяч евро, мальчишку из Челябинска (имеется в виду Матвей Урванцев – Спортс’’), когда надо за выживание бороться. Так вам и надо, значит. Вылетайте в Первую лигу и сидите там. 

Кто может всерьез предложить Гаранина? Начинал хорошо, неплохо работал в Твери, первая ходка в «Енисей» – показал что-то – и сразу о нем заговорили как о явлении. Потом человек понял, что ничего не может, уехал в медиалигу.

– Почему он вам так не нравится?

– Человек, который сдался и из большого футбола перешел в медиалигу и там работает, не имеет обратного пути в большую команду. 

Как бы я ни относился к тренеру Шпилевскому, как человек он мне симпатичен. Нужно спокойно подготовиться, выплатить в мае компенсацию, которую он заработал, отпустить его и взять нового тренера в Первую лигу. К чему сейчас идиотское решение вообще об этом заговорить? Вчера футболисты созвонились, обсудили, что их тренера уволили, а завтра он приходит на тренировку. Более бредовой ситуации нельзя придумать. 

– Вам не кажется, что есть вероятность, что после вылета «Пари НН» в ФНЛ от них откажется «Пари», и команда может закрыться?

– Ходят слухи, что «Пари» может глобально уменьшить свою долю, если они вылетят в Первую лигу, а область физически не потянет команду.

Это вполне возможно, потому что сейчас долги в клубе составляют 600 миллионов рублей, – сказал в шоу «Это футбол, брат!» Гурцкая. 

Руководство сказочные ########, в начале сезона бомжевали по всем стадионам, а поляну отдали под мероприятие росатома, теперь Шпилевского выгоняет после поражения от Спартака, а не от Ростова ранее.Руководство на ### всех и больше к футболу их не допускать.
Алексей Тор
Ёлки-палки, Евсеев помогал писать?
Алексей Тор
Да никого из руководства даже премий не лишат. Там клиника
Пилят бюджетные деньги 💷
RUSSERG
РосПил
а вот если бы Тимуру Гурцкая отдали бы эту команду комплектовать, то были бы не друг Евменова, не 32-летний Бальбоа и 600 миллионов долгов.
были бы друг Гурцкая, 32-летний Петкович и 700 миллионов долгов. и плохие вещи говорил бы Селюк, например
Евменов конечно с#инью положил Шпилевскому на 2 круг.
Продав Боселли взял старика и мальчонку..
Lyelik
За Боселли хоть что-то хотели урвать , летом он становился свободным агентом и навряд ли бы продлился с НН.
Дмитрий Раткович
Продать Боселли - разумно.
Не разумно - покупать то кого купили ДЛЯ БОРЬБЫ ЗА СОХРАНЕНИЕ ПРОПИСКИ В РПЛ.
С бюджетом понятно.
Но обратите внимание на один парадокс.
За Пари НН закреплены 9 легионеров!!!
Полный шлак.
Полнейший.
На 9 легионера за матч 10 точных передач не дождешься.
Команда с 9 легионерами забила 22 мяча, минус 21.
Скорее всего, с такой игрой вылетят, под сопровождение объяснений тренеров, что "играли хорошо, соперник не имел ничего, судьи такие, и тому подобное".

За этих людей, с позволения, футболистов, заплачены деньги, скаутской службе зарплату, агентам баснословные суммы, зарплату этим кривоногим легионерам, с позволения.
Даже не хочу обсуждать работу скаутской службы, в составе которой работают наверное абсолютные нули.
Но ведь этих футболистов, с позволения, ещё и выбирали, одобряли переход, размышляли, обсуждали, приходили к мнению...
К мнению о том, что эти могучие легионеры сильнее ...кого?
Выпускников футбольных школ?
Мерило это?
Или они сильнее игроков юношеских и молодежных сборных уж настолько, что их ещё и рейсом доставляли...
Этих людей кормят, медицинскую услугу предоставляют, адвоката, квартиру, машину, обеспечивают отдых, и тому подобное.

Они настолько незаменимы?
Лохотрон.
Лучше бы своих воспитали и давали возможность играть.
И теперь, в конце сезона, если бы и вылетели, то хотя бы оговорка была...
Например:
"Мы сделали ставку на российскую молодежь, игроки бились, набрались опыта, стали мужиками, увидели настоящую борьбу, отличных мастеров, показали себя, российский футбол получил надежду на завтрашний день.
Теперь нашим юным игрокам надо пережить и трудную первую, что только в пользу.
Мы будем развивать начатое и через некоторое время наши футболисты своими силами обеспечат нам прогресс, а стана получит самобытную команду..С отрим в будущее с оптимизмом."
Наверное, кто то и купил бы кого, то есть финансово были бы не в долгах, а хотя бы не в таких.
А теперь и так вылетают.
И придется этих кривоногих из лохотрона ещё трудоустроить, продать в три дешевле, а своих нет.
Не думали о будущем.
Такие вот дела.
Я понимаю, есть мода на тему "легионеры поднимают конкуренцию".
Это миф.

Наши гениальные скауты и агенты всегда найдут более дешёвый вариант для команд, дешевле, чем риск пригласить своего.
И в командах будут появляться ещё более убогие.
Пожалуйста, не нападайте на меня коллективно.
У меня плохое настроение.
Busk
Самое смешное, что вы описали модель не Пари НН а всего Российского футбола🙂. Легионер=Гастарбайтер это модель понта, Баряре сидят и смеются смотри у тебя 12, а у меня 13 негрят и я за них заплатил вот столько, а ты что не можешь что ли себе позволить. Та же самая деградация и с тренерами. Так что все верно.
Busk
Единственная разница между легионером и игроком с российским паспортом, что первый дешевле, всё.
То что играют такие слабые легионеры означает лишь что, команда такая слабая, а российские футбольные академии выпускают еще больший шлак.
Не, я как бы со всем согласен, но Бальбоа в 9 матчах забил 3 гола. И вполне себе выезжал и в Панатинаикос , и в испанский Расинг)
Жить надо по средствам. Пари НН должен вылететь в ФНЛ, закрыть долги, продав необходимое количество футболистов, и играть там. Если не потянут - играть во второй лиге.
Z-7478
А почему это не относится к Зениту, ЦСКА, Динамо Москва, Спартак?
Stannis_Baratheon
Фактически, весь состав рпл надо выставить в пердив, кроме Краснодара. Награждать чемпионством Краснодар каждый год пока остальные бюджетные присоски не научатся существовать автономно
Лучше бы подняли Локомотив НН, чем какой-то Пари НН создавать (ранее ФК Олимпиец) или Волгу НН на крайний случай.
Юквэл
А кто денег даст для Локомотива НН? РЖД даже для московского Локо уменьшает финансирование.
igor.igorev
Я считаю что РЖД финансировать все команды под названием Локомотив это неправильно, если они кое-как тянут московский клуб. Просто разрешить право использовать бренд Локомотив и финансировать также как финансировали Пари НН.

Да, это был бы Локомотив, являющийся частью спортобщества Локомотива, но без финансирования РЖД. Это нормально.
У нашего футбола 2 пути. Расширяться до 20 команд, где вторая часть таблицы будет жить скромно, имея бюджеты не намного выше топов ФНЛ, либо оставлять 12 команд и забыть про это каждогодний бардак, когда игроки играют по полгода без зарплат, а клуб в долгах.
ericssons
Во-первых, у топов фнл и так бюджеты сопоставимы с аутсайдерами рпл. Расширять нет смысла.

А во-вторых, даже 12 крепких команд тяжело набрать. Есть богатый и стабильный топ 6, а за ними кто? Ну в Ахмате деньги найдутся, Рубин не бедствует. По сути всё. Дальше частные команды, не популярные, но имеющие стабильное финансирование: Акрон, Сочи, из пердива Родина и Торпедо. У крыльев долги, у ростова долги, у нижнего долги. У балтики пока все хорошо, есть Ростех. Но это при этой власти в регионе, будет другой губернатор, будет другая история, плавали, знаем.
Непонятно, зачем в таких условиях в принципе звать Шпилевского и давать ему контракт уровня топ-6 лиги. Очевидно, что с таким подбором поленьев он как Нагельсман не заиграет, как бы не бравировал и не инфоцыганствовал в интервью, что игру нового поколения ставит. Или руководство думало, что сейчас последние средства вложим в тренера из "Ред Булла", и он с составом, который каждый год за выживание борется, кааак заиграет в гегенпрессинг, кааак втюхаем потом этот сброд топам за оверпрайс. И заживём.
