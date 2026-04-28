Гурцкая о «Пари НН»: «Вы обязаны вылететь с долгами в 600-700 млн и потом думать, как закрыть эту команду. По-другому нельзя с этими регионами работать, люди вообще не соображают, что делать»

Тимур Гурцкая о «Пари НН»: вылетайте в Первую лигу с долгами и сидите там.

Футбольный агент Тимур Гурцкая раскритиковал деятельность «Пари НН».

После 27 туров клуб из Нижнего Новгорода занимает предпоследнее место в таблице Мир РПЛ с 22 очками.

– Что хотело руководство «Пари НН»? Почему именно после матча со «Спартаком» они приняли решение уволить Шпилевского? Как они хотели сыграть? Они хотели обыграть этот «Спартак» или что?

– Не знаю, с кем общается данный журналист (Иван Карпов – Спортс’’). Видимо, кто-то из руководства «Нижнего Новгорода», а скорее всего Гафуров, сказал: «Мы его сейчас уволим к черту!» Потом они полезли в сейф, откуда надо достать компенсацию не только Шпилевскому, но и шести его помощникам. Денег там, конечно, нет. Шпилевский, как человек, выросший в Европе, не устроит благотворительную акцию и не уйдет бесплатно.

Сегодня у них выходной, завтра нужно выходить на тренировку. Конечно, Шпилевский выйдет на тренировку, если сегодня они вдруг не найдут эти деньги за расторжение. Так просто он не уйдет, у него двухлетний контракт.

– Вам не кажется, что это тотальный непрофессионализм со стороны клуба?

– Надо было, чтобы это случилось, чтобы вы поняли, что в «Пари НН» полный хаос? Антон Евменов заявил, что они приводят Гаранина, с которым они неудачно работали в Красноярске. Опять один кореш тащит другого кореша. Куда смотрит руководство «Нижнего Новгорода»? Потом они скажут: «Мы тратим бюджетные деньги, у нас стадион». Да так вам и надо вылететь в ФНЛ с вашей работой. Вы обязаны вылететь в ФНЛ с долгами в 600-700 миллионов и потом думать, как закрыть эту команду. По-другому нельзя с этими регионами работать, потому что люди вообще не соображают, что делать.

Они покупают на второй круг Бальбоа , 32-летнего футболиста, за которого платят миллион евро, который в жизни не выезжал оттуда (из Латинской Америки – Спортс’’). Он приезжает сюда, а здесь 28 апреля выпадает снег. Куда вы его везете? Второго купили за 700 тысяч евро, мальчишку из Челябинска (имеется в виду Матвей Урванцев – Спортс’’), когда надо за выживание бороться. Так вам и надо, значит. Вылетайте в Первую лигу и сидите там.

Кто может всерьез предложить Гаранина? Начинал хорошо, неплохо работал в Твери, первая ходка в «Енисей» – показал что-то – и сразу о нем заговорили как о явлении. Потом человек понял, что ничего не может, уехал в медиалигу.

– Почему он вам так не нравится?

– Человек, который сдался и из большого футбола перешел в медиалигу и там работает, не имеет обратного пути в большую команду.

Как бы я ни относился к тренеру Шпилевскому, как человек он мне симпатичен. Нужно спокойно подготовиться, выплатить в мае компенсацию, которую он заработал, отпустить его и взять нового тренера в Первую лигу. К чему сейчас идиотское решение вообще об этом заговорить? Вчера футболисты созвонились, обсудили, что их тренера уволили, а завтра он приходит на тренировку. Более бредовой ситуации нельзя придумать.

– Вам не кажется, что есть вероятность, что после вылета «Пари НН» в ФНЛ от них откажется «Пари», и команда может закрыться?

– Ходят слухи, что «Пари» может глобально уменьшить свою долю, если они вылетят в Первую лигу, а область физически не потянет команду.

Это вполне возможно, потому что сейчас долги в клубе составляют 600 миллионов рублей, – сказал в шоу «Это футбол, брат!» Гурцкая.