Абаскаль в «Кадисе» – что на самом деле значит этот слух?

«Надеюсь, вернусь в «Кадис» как команду Примеры», – говорил он четыре года назад.

Спокойную субботу в российском футболе разожгли испанские инсайды: якобы главный тренер Гильермо Абаскаль может перейти на работу в «Кадис», клуб из зоны вылета Ла Лиги.

Откуда вообще такие слухи?

20 января «Кадис» уволил главного тренера Серхио Гонсалеса, команда третья с конца в чемпионате Испании. Но главное для нас произошло на несколько часов раньше официального заявления: испанский журналист Анхель Гарсия сообщил, что Гильермо Абаскаль – основной вариант на замену . У Гарсии закрытый твиттер на 72 тысячи подписчиков, поэтому инсайд со ссылкой на него распространяли другие журналисты.

Имя тренера «Спартака» прозвучало первым, в испанских медиа оно стало мелькать часто – даже когда речь в заметках и твитах шла о других кандидатах, сложностях в получении Абаскаля или полной неопределенности в поиске, отправной точкой разговора регулярно был именно Гильермо.

На радио Cadena SER днем сообщили со ссылкой на источники, близкие к переговорам, что главная трудность варианта с Абаскалем – два миллиона евро неустойки, прописанные в его контракте со «Спартаком» за досрочный разрыв . Договор действует до 2025-го.

Тема остается локальной: большие инсайдеры проблемами «Кадиса» пока не заинтересовались (по ходу трансферного окна этого может не произойти вообще), все скудные данные звучат от местных авторов, работающих рядом с клубом.

Второе имя, которое они называют – аргентинец Эдуардо Бериццо, игравший за «Кадис», работавший в «Сельте», «Севилье» и «Атлетике». Забавно, что на его странице в википедии стоит фотография со стадиона «Спартака» – из 2017-го, когда он приезжал в штабе «Севильи» на матч ЛЧ.

«Кадис» на 18-м месте в Ла Лиге, у команды нет побед с 1 сентября – 19 матчей подряд, среди них десять поражений. Поэтому увольнение тренера и поиски нового крайне логичны.

В «Спартаке» отрицают, по инсайдам в России и предложения не было. Хотя клуб ищет замену как план Б

Днем отреагировал «Спартак», от имени клуба лаконичное опровержение дал глава пресс-службы Дмитрий Зеленов: «Абаскаль сосредоточен на подготовке к сборам. Не видим смысла комментировать слухи».

Инсайдер Максим Никитин (КБ телега) добавил, что никакого предложения от «Кадиса» у Абаскаля вообще нет, а сам он не намерен никуда уходить . Те же данные у источников «Чемпионата».

Что тогда все это значит? Логично предположить, что со стороны испанского клуба связались с агентом тренера, выяснили у него детали о неустойке – и в этот момент, из-за суммы, вариант перестал быть приоритетным. Кадисский инсайд о том, что клуб не готов платить за тренера два миллиона евро, косвенно подтверждает теорию.

При этом в «Спартаке» присматривают тренера, который мог бы заменить Абаскаля – генеральный директор клуба Олег Малышев как раз рассказал об этом в интервью РБК на неделе: «С одной стороны, никакие решения по смене тренера на эмоциях сразу после матча приниматься не должны. С другой стороны, это футбол. Здесь все может пойти неожиданно не по твоему плану. Стратегически клуб должен быть готов к любому повороту событий. Поэтому я считаю правильным иметь план Б».

Абаскаль уже работал в «Кадисе». Его второй раз за месяц упоминают в родном регионе

У Гильермо Абаскаля с «Кадисом» есть небольшое совместное прошлое – и яркая цитата, которую теперь вспоминают испанские медиа.

Он недолго работал в спортивном департаменте «Кадиса», его туда приглашал спортивный директор Оскар Ариас (приходил в сентябре 2018-го) благодаря знакомству по системе «Севильи».

«Я очень многому научился с точки зрения тренерской работы, я ведь еще так молод, – говорил Абаскаль четыре года назад для Canal Amarillo. – Надеюсь, однажды вернусь в «Кадис» как команду Примеры . Мне там было очень комфортно, но задержаться я не мог, чтобы не прерывать самостоятельную тренерскую карьеру».

Кадис – город всего в 120 километрах от родной для тренера «Спартака» Севильи, это тоже Андалусия. Любопытно, что месяц назад имя Абаскаля всплывало в инсайдах среди вариантов на пост главного в самой «Севилье», когда оттуда увольняли Диего Алонсо. В итоге севильский клуб назначил Кике Санчеса Флореса.

«Кадис» и «Севилья» как раз соседи в таблице: именно действующий победитель Лиги Европы идет на 17-м месте, впереди всего на одно очко при матче в запасе.

Андалусийские клубы вообще заняли все дно Ла Лиги: «Севилья», «Кадис», «Гранада» и «Альмерия» – последняя четверка. Так что есть еще две проблемные команды из родного региона Гильермо, откуда могут прилететь слухи.

Фото: Stupnikov Alexander/spartak.com/Global Look Press; РИА Новости/Павел Бедняков; Gettyimages.ru/Fran Santiago