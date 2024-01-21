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Абаскаль в «Кадисе» – что на самом деле значит этот слух?

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«Надеюсь, вернусь в «Кадис» как команду Примеры», – говорил он четыре года назад.

Спокойную субботу в российском футболе разожгли испанские инсайды: якобы главный тренер Гильермо Абаскаль может перейти на работу в «Кадис», клуб из зоны вылета Ла Лиги.

Откуда вообще такие слухи? 

20 января «Кадис» уволил главного тренера Серхио Гонсалеса, команда третья с конца в чемпионате Испании. Но главное для нас произошло на несколько часов раньше официального заявления: испанский журналист Анхель Гарсия сообщил, что Гильермо Абаскаль – основной вариант на замену. У Гарсии закрытый твиттер на 72 тысячи подписчиков, поэтому инсайд со ссылкой на него распространяли другие журналисты.

Имя тренера «Спартака» прозвучало первым, в испанских медиа оно стало мелькать часто – даже когда речь в заметках и твитах шла о других кандидатах, сложностях в получении Абаскаля или полной неопределенности в поиске, отправной точкой разговора регулярно был именно Гильермо.

На радио Cadena SER днем сообщили со ссылкой на источники, близкие к переговорам, что главная трудность варианта с Абаскалем – два миллиона евро неустойки, прописанные в его контракте со «Спартаком» за досрочный разрыв. Договор действует до 2025-го.

Тема остается локальной: большие инсайдеры проблемами «Кадиса» пока не заинтересовались (по ходу трансферного окна этого может не произойти вообще), все скудные данные звучат от местных авторов, работающих рядом с клубом.

Второе имя, которое они называют – аргентинец Эдуардо Бериццо, игравший за «Кадис», работавший в «Сельте», «Севилье» и «Атлетике». Забавно, что на его странице в википедии стоит фотография со стадиона «Спартака» – из 2017-го, когда он приезжал в штабе «Севильи» на матч ЛЧ.

«Кадис» на 18-м месте в Ла Лиге, у команды нет побед с 1 сентября – 19 матчей подряд, среди них десять поражений. Поэтому увольнение тренера и поиски нового крайне логичны.

В «Спартаке» отрицают, по инсайдам в России и предложения не было. Хотя клуб ищет замену как план Б

Днем отреагировал «Спартак», от имени клуба лаконичное опровержение дал глава пресс-службы Дмитрий Зеленов: «Абаскаль сосредоточен на подготовке к сборам. Не видим смысла комментировать слухи».

Инсайдер Максим Никитин (КБ телега) добавил, что никакого предложения от «Кадиса» у Абаскаля вообще нет, а сам он не намерен никуда уходить. Те же данные у источников «Чемпионата».

Что тогда все это значит? Логично предположить, что со стороны испанского клуба связались с агентом тренера, выяснили у него детали о неустойке – и в этот момент, из-за суммы, вариант перестал быть приоритетным. Кадисский инсайд о том, что клуб не готов платить за тренера два миллиона евро, косвенно подтверждает теорию.

При этом в «Спартаке» присматривают тренера, который мог бы заменить Абаскаля – генеральный директор клуба Олег Малышев как раз рассказал об этом в интервью РБК на неделе: «С одной стороны, никакие решения по смене тренера на эмоциях сразу после матча приниматься не должны. С другой стороны, это футбол. Здесь все может пойти неожиданно не по твоему плану. Стратегически клуб должен быть готов к любому повороту событий. Поэтому я считаю правильным иметь план Б».

Абаскаль уже работал в «Кадисе». Его второй раз за месяц упоминают в родном регионе

У Гильермо Абаскаля с «Кадисом» есть небольшое совместное прошлое – и яркая цитата, которую теперь вспоминают испанские медиа.

Он недолго работал в спортивном департаменте «Кадиса», его туда приглашал спортивный директор Оскар Ариас (приходил в сентябре 2018-го) благодаря знакомству по системе «Севильи».

«Я очень многому научился с точки зрения тренерской работы, я ведь еще так молод, – говорил Абаскаль четыре года назад для Canal Amarillo. – Надеюсь, однажды вернусь в «Кадис» как команду Примеры. Мне там было очень комфортно, но задержаться я не мог, чтобы не прерывать самостоятельную тренерскую карьеру».

Кадис – город всего в 120 километрах от родной для тренера «Спартака» Севильи, это тоже Андалусия. Любопытно, что месяц назад имя Абаскаля всплывало в инсайдах среди вариантов на пост главного в самой «Севилье», когда оттуда увольняли Диего Алонсо. В итоге севильский клуб назначил Кике Санчеса Флореса.

«Кадис» и «Севилья» как раз соседи в таблице: именно действующий победитель Лиги Европы идет на 17-м месте, впереди всего на одно очко при матче в запасе.

Андалусийские клубы вообще заняли все дно Ла Лиги: «Севилья», «Кадис», «Гранада» и «Альмерия» – последняя четверка. Так что есть еще две проблемные команды из родного региона Гильермо, откуда могут прилететь слухи.

Назовете 20 самых дорогих трансферов в истории «Спартака»? У вас шесть минут

Фото: Stupnikov Alexander/spartak.com/Global Look Press; РИА Новости/Павел Бедняков; Gettyimages.ru/Fran Santiago

34 комментария
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Ответ krealpmoney
Вариант с возвращением на родину так-то норм, но не думаю что Абаскалю с руки врываться в борьбу за сохранение прописки походу сезона, только резюме подпортит (как мне кажется). Ну типа, в Севилью конечно можно было бы, но поезд уже ушел (или точнее его и вовсе не было), а остальное явно так себе.
"резюме подпортит"
Абаскаля последовательно выгнали из Кьяссо, Лугано, Асколи и Волоса, за неудовлетворительные спортивные результаты, только из Базеля он ушел добровольно, когда также недовольное результатами руководство клуба попыталось перевести его из основной команды в молодежную. Объясните мне, ЧТО МОЖНО ИСПОРТИТЬ В ТАКОМ резюме, вот мне интересно?
+45
-6
+39
Надо, все-таки, как-то дотянуть до момента, когда Мостовой лицензию получит...
+24
-4
+20
Вариант с возвращением на родину так-то норм, но не думаю что Абаскалю с руки врываться в борьбу за сохранение прописки походу сезона, только резюме подпортит (как мне кажется). Ну типа, в Севилью конечно можно было бы, но поезд уже ушел (или точнее его и вовсе не было), а остальное явно так себе.
+17
-5
+12
Если есть предложение в Кадис,надо отпускать и без компенсации.В противном случае как бы потом не пришлось Абаскалю платить компенсацию.Для Абаскаля это тоже вариант,если сможет удержать Кадис в Ла лиге.
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+3
Ответ Чёрный + Ватутин = Любовь
Нормальному русскому айтишнику в какой-нибудь Турции фиг ВНЖ дадут. Об испанском он и не мечтает. А тут испанец вместо того, чтобы работать в европейском клубе едет в Россию. Пусть теперь и сидит тут.
Зачем вы сравнили обычную рабоче-крестьянскую профессию(в современном мире) и главного тренера футбольного клуба, штучный товар(относительно количества айтишников)?
+5
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+3
Ответ Celsius
"резюме подпортит" Абаскаля последовательно выгнали из Кьяссо, Лугано, Асколи и Волоса, за неудовлетворительные спортивные результаты, только из Базеля он ушел добровольно, когда также недовольное результатами руководство клуба попыталось перевести его из основной команды в молодежную. Объясните мне, ЧТО МОЖНО ИСПОРТИТЬ В ТАКОМ резюме, вот мне интересно?
он же молодой еще, ну
я к тому что есть Спартак сейчас и нужно выкладываться в нем и попытаться чего-то нибудь добиться с ним, ибо он здесь уже с 2022 и знает команду, убежать куда-то там в Испанию бороться за выживание и не преуспеть будет не очень, и в России дела так же останутся незаконченными и в актив это тоже не занесешь, и без того пока не самое удачное резюме будет еще более мрачным, так что я бы на его месте никуда срываться не стал бы
+6
-3
+3
Ответ Celsius
Ваши слова звучат убедительно, но мы не знаем всех мотивов Абаскаля, вдруг его жена обратно в Европу захочет? А так Вы правы, ему нет смыла уходить из Спартака.
Нет, ну тут есть достаточно высокий шанс что его из Спартака в итоге попрут, и он в таком случае точно в Европу уедет :)
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то, что Мостовой, наконец-то, в Спартаке
+3
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+2
Не надо раньше времени огорчать Мостового.
+4
-2
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Ответ aziz sofiev
2млн$ в год??? Нихера себе зп у него. Откуда инфа?
Я перепутал, не 2 млн., а 1.5 млн, но и столько ему в Европе с его резюме не заплатят.
"По данным Metaratings, зарплата Абаскаля по новому соглашению составит 1,5 млн евро. По информации телеграм-канала «Спартак КБ Телега», по старому соглашению зарплата Абаскаля в «Спартаке» составляла 750 тысяч евро в год."
https://www.sports.ru/football/1114895007-zarplata-abaskalya-po-novomu-kontraktu-so-spartakom-sostavit-okolo-1-5.html?ysclid=lrmvhxro5x807578912
+2
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Ответ krealpmoney
он же молодой еще, ну я к тому что есть Спартак сейчас и нужно выкладываться в нем и попытаться чего-то нибудь добиться с ним, ибо он здесь уже с 2022 и знает команду, убежать куда-то там в Испанию бороться за выживание и не преуспеть будет не очень, и в России дела так же останутся незаконченными и в актив это тоже не занесешь, и без того пока не самое удачное резюме будет еще более мрачным, так что я бы на его месте никуда срываться не стал бы
Ваши слова звучат убедительно, но мы не знаем всех мотивов Абаскаля, вдруг его жена обратно в Европу захочет? А так Вы правы, ему нет смыла уходить из Спартака.
+2
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+1
Ответ krealpmoney
Нет, ну тут есть достаточно высокий шанс что его из Спартака в итоге попрут, и он в таком случае точно в Европу уедет :)
Это если попрут, а самому ему рваться нет смысла, 2 млн евро в год ему с его репутацией в Европе платить не будут. Но, думается, до лета Лукойл его не тронет.
+2
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+1
Ответ Celsius
Это если попрут, а самому ему рваться нет смысла, 2 млн евро в год ему с его репутацией в Европе платить не будут. Но, думается, до лета Лукойл его не тронет.
Вроде была информация, что зарплата всё же 1,5 млн евро в год, а не 2. Два ляма - это отступные)
+2
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Ответ krealpmoney
он же молодой еще, ну я к тому что есть Спартак сейчас и нужно выкладываться в нем и попытаться чего-то нибудь добиться с ним, ибо он здесь уже с 2022 и знает команду, убежать куда-то там в Испанию бороться за выживание и не преуспеть будет не очень, и в России дела так же останутся незаконченными и в актив это тоже не занесешь, и без того пока не самое удачное резюме будет еще более мрачным, так что я бы на его месте никуда срываться не стал бы
А что в нём можно добиться? 2-3-го, а не 4-5-го места? Едва ли в нынешнем контексте такая строчка хоть что-то значит. Даже Каррера, совершив сенсацию в ещё еврокубковые времена, не пошёл наверх. А условному Кадису едва ли играет роль, занял Абаскаль в лучшей лиге мира 2-е или 6-н место.
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Ответ Чёрный + Ватутин = Любовь
Нормальному русскому айтишнику в какой-нибудь Турции фиг ВНЖ дадут. Об испанском он и не мечтает. А тут испанец вместо того, чтобы работать в европейском клубе едет в Россию. Пусть теперь и сидит тут.
Ну так логично амбициозному иностранцу вместо европейской псевдофутбольной клоаки попробовать себя в сильнейшей лиге мира - РПЛ. Другое дело, что уровень тренеришки из европки оказался недостаточным и ему пора обратно.

Всяких бегунков по заграницам вообще не жалко, там им никто ничего не обязан.
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Царский вброс.
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Ответ Celsius
Я перепутал, не 2 млн., а 1.5 млн, но и столько ему в Европе с его резюме не заплатят. "По данным Metaratings, зарплата Абаскаля по новому соглашению составит 1,5 млн евро. По информации телеграм-канала «Спартак КБ Телега», по старому соглашению зарплата Абаскаля в «Спартаке» составляла 750 тысяч евро в год." https://www.sports.ru/football/1114895007-zarplata-abaskalya-po-novomu-kontraktu-so-spartakom-sostavit-okolo-1-5.html?ysclid=lrmvhxro5x807578912
Да куда нахер ему столько платить??? За что??? А потом еще кричат «Зенит денежный мешок»,платя при этом непонятно кому такие бабки
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Ответ krealpmoney
Вариант с возвращением на родину так-то норм, но не думаю что Абаскалю с руки врываться в борьбу за сохранение прописки походу сезона, только резюме подпортит (как мне кажется). Ну типа, в Севилью конечно можно было бы, но поезд уже ушел (или точнее его и вовсе не было), а остальное явно так себе.
Согласен. Очень много "но"
Хотя вне законов логики все возможно)
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С уверенностью можно сказать только одно. Тренерские результаты иностранных тренеров в России, не зачитываются в Европе. Об этом говорит огромный опыт их работы в нашей стране. Хоть положительные, хоть отрицательные. Так, типа съездил к папуасам за деньгами подзаработать.
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Это будет означать , что Кадис окончательно утонет
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Всем дали понять, что Абаскаля до конца сезона из Спартака никто не отпустит, вопрос денег ни для самого Абаскаля, ни для Лукойла не стоит, на первый план выходит репутация обеих сторон, адекватность и последовательность принимаемых решений, в условиях большой плотности турнирной таблицы РПЛ коней на переправе не меняют...
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