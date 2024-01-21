Абаскаль в «Кадисе» – что на самом деле значит этот слух?
«Надеюсь, вернусь в «Кадис» как команду Примеры», – говорил он четыре года назад.
Спокойную субботу в российском футболе разожгли испанские инсайды: якобы главный тренер Гильермо Абаскаль может перейти на работу в «Кадис», клуб из зоны вылета Ла Лиги.
Откуда вообще такие слухи?
20 января «Кадис» уволил главного тренера Серхио Гонсалеса, команда третья с конца в чемпионате Испании. Но главное для нас произошло на несколько часов раньше официального заявления: испанский журналист Анхель Гарсия сообщил, что Гильермо Абаскаль – основной вариант на замену. У Гарсии закрытый твиттер на 72 тысячи подписчиков, поэтому инсайд со ссылкой на него распространяли другие журналисты.
Имя тренера «Спартака» прозвучало первым, в испанских медиа оно стало мелькать часто – даже когда речь в заметках и твитах шла о других кандидатах, сложностях в получении Абаскаля или полной неопределенности в поиске, отправной точкой разговора регулярно был именно Гильермо.
На радио Cadena SER днем сообщили со ссылкой на источники, близкие к переговорам, что главная трудность варианта с Абаскалем – два миллиона евро неустойки, прописанные в его контракте со «Спартаком» за досрочный разрыв. Договор действует до 2025-го.
Тема остается локальной: большие инсайдеры проблемами «Кадиса» пока не заинтересовались (по ходу трансферного окна этого может не произойти вообще), все скудные данные звучат от местных авторов, работающих рядом с клубом.
Второе имя, которое они называют – аргентинец Эдуардо Бериццо, игравший за «Кадис», работавший в «Сельте», «Севилье» и «Атлетике». Забавно, что на его странице в википедии стоит фотография со стадиона «Спартака» – из 2017-го, когда он приезжал в штабе «Севильи» на матч ЛЧ.
«Кадис» на 18-м месте в Ла Лиге, у команды нет побед с 1 сентября – 19 матчей подряд, среди них десять поражений. Поэтому увольнение тренера и поиски нового крайне логичны.
В «Спартаке» отрицают, по инсайдам в России и предложения не было. Хотя клуб ищет замену как план Б
Днем отреагировал «Спартак», от имени клуба лаконичное опровержение дал глава пресс-службы Дмитрий Зеленов: «Абаскаль сосредоточен на подготовке к сборам. Не видим смысла комментировать слухи».
Инсайдер Максим Никитин (КБ телега) добавил, что никакого предложения от «Кадиса» у Абаскаля вообще нет, а сам он не намерен никуда уходить. Те же данные у источников «Чемпионата».
Что тогда все это значит? Логично предположить, что со стороны испанского клуба связались с агентом тренера, выяснили у него детали о неустойке – и в этот момент, из-за суммы, вариант перестал быть приоритетным. Кадисский инсайд о том, что клуб не готов платить за тренера два миллиона евро, косвенно подтверждает теорию.
При этом в «Спартаке» присматривают тренера, который мог бы заменить Абаскаля – генеральный директор клуба Олег Малышев как раз рассказал об этом в интервью РБК на неделе: «С одной стороны, никакие решения по смене тренера на эмоциях сразу после матча приниматься не должны. С другой стороны, это футбол. Здесь все может пойти неожиданно не по твоему плану. Стратегически клуб должен быть готов к любому повороту событий. Поэтому я считаю правильным иметь план Б».
Абаскаль уже работал в «Кадисе». Его второй раз за месяц упоминают в родном регионе
У Гильермо Абаскаля с «Кадисом» есть небольшое совместное прошлое – и яркая цитата, которую теперь вспоминают испанские медиа.
Он недолго работал в спортивном департаменте «Кадиса», его туда приглашал спортивный директор Оскар Ариас (приходил в сентябре 2018-го) благодаря знакомству по системе «Севильи».
«Я очень многому научился с точки зрения тренерской работы, я ведь еще так молод, – говорил Абаскаль четыре года назад для Canal Amarillo. – Надеюсь, однажды вернусь в «Кадис» как команду Примеры. Мне там было очень комфортно, но задержаться я не мог, чтобы не прерывать самостоятельную тренерскую карьеру».
Кадис – город всего в 120 километрах от родной для тренера «Спартака» Севильи, это тоже Андалусия. Любопытно, что месяц назад имя Абаскаля всплывало в инсайдах среди вариантов на пост главного в самой «Севилье», когда оттуда увольняли Диего Алонсо. В итоге севильский клуб назначил Кике Санчеса Флореса.
«Кадис» и «Севилья» как раз соседи в таблице: именно действующий победитель Лиги Европы идет на 17-м месте, впереди всего на одно очко при матче в запасе.
Андалусийские клубы вообще заняли все дно Ла Лиги: «Севилья», «Кадис», «Гранада» и «Альмерия» – последняя четверка. Так что есть еще две проблемные команды из родного региона Гильермо, откуда могут прилететь слухи.
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Фото: Stupnikov Alexander/spartak.com/Global Look Press; РИА Новости/Павел Бедняков; Gettyimages.ru/Fran Santiago
Абаскаля последовательно выгнали из Кьяссо, Лугано, Асколи и Волоса, за неудовлетворительные спортивные результаты, только из Базеля он ушел добровольно, когда также недовольное результатами руководство клуба попыталось перевести его из основной команды в молодежную. Объясните мне, ЧТО МОЖНО ИСПОРТИТЬ В ТАКОМ резюме, вот мне интересно?
я к тому что есть Спартак сейчас и нужно выкладываться в нем и попытаться чего-то нибудь добиться с ним, ибо он здесь уже с 2022 и знает команду, убежать куда-то там в Испанию бороться за выживание и не преуспеть будет не очень, и в России дела так же останутся незаконченными и в актив это тоже не занесешь, и без того пока не самое удачное резюме будет еще более мрачным, так что я бы на его месте никуда срываться не стал бы
"По данным Metaratings, зарплата Абаскаля по новому соглашению составит 1,5 млн евро. По информации телеграм-канала «Спартак КБ Телега», по старому соглашению зарплата Абаскаля в «Спартаке» составляла 750 тысяч евро в год."
https://www.sports.ru/football/1114895007-zarplata-abaskalya-po-novomu-kontraktu-so-spartakom-sostavit-okolo-1-5.html?ysclid=lrmvhxro5x807578912
Всяких бегунков по заграницам вообще не жалко, там им никто ничего не обязан.
Хотя вне законов логики все возможно)