  Совладелец «МЮ» Рэтклифф: «Великобритания колонизирована иммигрантами. Нельзя иметь экономику, где 9 млн человек получают пособия. Нужно принимать непростые решения»
186

Совладелец «МЮ» Рэтклифф: «Великобритания колонизирована иммигрантами. Нельзя иметь экономику, где 9 млн человек получают пособия. Нужно принимать непростые решения»

Джим Рэтклифф: Великобритания колонизирована иммигрантами.

Основатель химической группы INEOS и совладелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф высказался об экономической ситуации в Великобритании.  

«Невозможно иметь экономику, где девять миллионов человек получают пособия, при этом наблюдается огромный приток иммигрантов. Великобритания колонизирована. Это обходится слишком дорого.

Великобритания колонизирована иммигрантами, разве не так? Население страны в 2020 году составляло 58 миллионов, а сейчас – 70 миллионов. Это 12 миллионов человек (по оценкам Управления национальной статистики (ONS), население Великобритании в середине 2020 года составляло 67 миллионов человек, в середине 2024 года – 70 млн, в 2000 году – 58,9 млн – Спортс’‘).

Я не знаю, связано ли это с системой, которая не позволила [премьер-министру Великобритании] Киру [Стармеру] это сделать, или, может быть, он просто слишком мягкий для этого – я имею ввиду, что Кир хороший человек. Он мне нравится, но это тяжелая работа, и, думаю, нужно принимать непростые решения, чтобы вернуть Великобританию на правильный путь, потому что сейчас, на мой взгляд, экономика находится не в лучшем состоянии.

Полагаю, нужен кто-то, кто будет готов быть непопулярным какое-то время, чтобы разобраться с главными проблемами», – сказал Рэтклифф в интервью Sky News.

Ineos Рэтклиффа тонет в долгах: пора волноваться за «МЮ»?

Боссы «МЮ» не понимают: они и есть главная проблема

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sky News
186 комментариев
Актуально и для рф, где полчища неработающих семей из снгэшных кишлаков уже крепко присосались к социалке, даже нахаляву регулярно получают сертификаты на жилье...
Ответ Дрочислав Скуфский
Актуально и для рф, где полчища неработающих семей из снгэшных кишлаков уже крепко присосались к социалке, даже нахаляву регулярно получают сертификаты на жилье...
К сожалению это факт, и на рабочих местах их очень много, забирают рабочие места у россиян со всей России.
Ответ pashajj
К сожалению это факт, и на рабочих местах их очень много, забирают рабочие места у россиян со всей России.
Рабочие места забирают, но они делают для россиян все услуги и продукцию дешевле. Без них все это было бы тупо дороже. Именно в этом вопросе от мигрантов большой плюс. Совсем другое дело это безопасность и пособия.
что этот белый позволяет себе в мусульманской стране? депортировать его!
Ответ Сергей Липатов
что этот белый позволяет себе в мусульманской стране? депортировать его!
Куда депортировать? В Исландию? 😁
Ответ Amalfitano
Куда депортировать? В Исландию? 😁
Гренландию 👨‍🦰
2036 год.Капитан сборной Англии по футболу Сингх Читадрита в интервью заявил, что проблема иммигрантов в Великобритании сильно преувеличена.
Ответ Фут.Боль
2036 год.Капитан сборной Англии по футболу Сингх Читадрита в интервью заявил, что проблема иммигрантов в Великобритании сильно преувеличена.
Там не индусы в основном, а пакистанцы, что куда хуже. В 2036 году женская сборная их по футболу будет с ног до головы замотанная бегать
Ответ Pavel_1116911801
Там не индусы в основном, а пакистанцы, что куда хуже. В 2036 году женская сборная их по футболу будет с ног до головы замотанная бегать
а какая в ж. разница?
Индусы покинули Олд Трафорд
Ответ abrusevshii chechen
Индусы покинули Олд Трафорд
И стадион опустел наполовину.😁
Ответ abrusevshii chechen
Индусы покинули Олд Трафорд
600 тысяч уже у нас
Пусть сделают как в Беларуси ,не работаешь - получаешь
статус тунеядца ,где никаких пособий .Оплата врачей и жкх
по повышенному тарифу )Все решается .И сами попросятся
в свои аулы)
Ответ Czeslawowicz
Пусть сделают как в Беларуси ,не работаешь - получаешь статус тунеядца ,где никаких пособий .Оплата врачей и жкх по повышенному тарифу )Все решается .И сами попросятся в свои аулы)
Так нынешние леваки за счет иммигрантов и чувствуют себя уверенно. Им же всем разрешили голосовать и, понятно, они будут все за леваков голосовать. А через СМИ усиленно твердят, что те, кто против иммигрантов и леваков - плохие, таким образом, имея уже хорошую базу с иммигрантов, набирают остальное через пропаганду, что бы они не творили.
Ответ Pavel_1116911801
Так нынешние леваки за счет иммигрантов и чувствуют себя уверенно. Им же всем разрешили голосовать и, понятно, они будут все за леваков голосовать. А через СМИ усиленно твердят, что те, кто против иммигрантов и леваков - плохие, таким образом, имея уже хорошую базу с иммигрантов, набирают остальное через пропаганду, что бы они не творили.
Для этого в Испании недавно легализовали полмиллиона мигрантов) Маск их уже разнёс
Перепись вотэбаутистов в комментах.Речь про Великобританию в новости, а они на Россию стрелки переводят.Зато если в новости про Россию привести актуальный пример из другой страны, то нее, так делать нельзя,запрещённый прием.
Ответ Гамарджоба Генацвале
Перепись вотэбаутистов в комментах.Речь про Великобританию в новости, а они на Россию стрелки переводят.Зато если в новости про Россию привести актуальный пример из другой страны, то нее, так делать нельзя,запрещённый прием.
На первом заплюсованном месте популистский бред Василия, сидящего перед телевизором с пивной сиськой. Многое говорит об аудитории
Ответ Гамарджоба Генацвале
Перепись вотэбаутистов в комментах.Речь про Великобританию в новости, а они на Россию стрелки переводят.Зато если в новости про Россию привести актуальный пример из другой страны, то нее, так делать нельзя,запрещённый прием.
так это конкретно и есть новость про Россию. объясняю:
нам новиопский (зачёркнуто) коммунистический интернационал не разрешает писать хулу и "крамолу" на импортозамещение русских и других россиян.
поэтому идёт изыскание новостей и статей про другие страны со схожей проблемой. авторы и комментаторы получают разгул.
цензура проходится методом "они там загнивают у себя", а в комментах, тем временем, полностью понято иносказание и льётся понос уже на наше правление.
===
ну да фиг с ним - вотэбаут работает избирательно.
что не так со второй частью вопроса? нам неинтересны примеры других стран - мы тут живём. как правило, "а вот у них..." хорошо работало (и то не всегда), когда приводился какой-нибудь положительный пример.

думаем:
- в России сокращены часть пригородных электричек и устарел подвижной состав
- А в Германии тож самое, а ещё они опаздывают на 0,5-1 час (да мне пофигу; не работает)
- А в НЮ вообще караул + он изрисованы и там такие бармалеи катаются (да мне пофигу; не работает)
- А в Японии оптимизированы (2-3 вагона зато каждые 5 минут )и следовательно нарощены (вотэбаут работает, но у меня начинает страшно свербеть, ведь мы-то, их-то, в войну-то! ууъъъ!!)

почему приём-то запрещённый? и почему Дональд Трефузис вдруг так категоричен?? господа, вы путаете берега...
Ответочка за период колониализма
Ответ deadjoker
Ответочка за период колониализма
Колонисты ушли из колоний - и там сразу стало хорошо, да
Ответ johnydorian
Колонисты ушли из колоний - и там сразу стало хорошо, да
никуда они из колоний не ушли,до сих пор контролируют через финансовые рычаги
Так Британия и построена благодаря бывшим колониям, из которых выкачивалось, воровалось и происходит до сих пор в принципе всего ценного. Сейчас конечно более аккуратно, через местных олигархов, но суть та же. Бывшие колонии нищие, богатые становятся еще богаче
Ответ Fikret Belozoglu
Так Британия и построена благодаря бывшим колониям, из которых выкачивалось, воровалось и происходит до сих пор в принципе всего ценного. Сейчас конечно более аккуратно, через местных олигархов, но суть та же. Бывшие колонии нищие, богатые становятся еще богаче
Комментарий удален пользователем
Ответ Fikret Belozoglu
Так Британия и построена благодаря бывшим колониям, из которых выкачивалось, воровалось и происходит до сих пор в принципе всего ценного. Сейчас конечно более аккуратно, через местных олигархов, но суть та же. Бывшие колонии нищие, богатые становятся еще богаче
примерно как в России, которая выкачивает ресурсы из Сибири у коренных народов через разных Абрамовичей, я правильно понимаю?
Шариатский патруль уже направлен в офис Юнайтед, готовься извиняться Ретклифф, шайтан!!!
Так а кто притащил Аморима? Кто?
Ответ рваные титьки Эла Хорфорда
Так а кто притащил Аморима? Кто?
И сделал так, что он теперь сидит в Манчестере и пособие по безработице получает!
Рекомендуем