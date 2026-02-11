Совладелец «МЮ» Рэтклифф: «Великобритания колонизирована иммигрантами. Нельзя иметь экономику, где 9 млн человек получают пособия. Нужно принимать непростые решения»

Джим Рэтклифф: Великобритания колонизирована иммигрантами.

Основатель химической группы INEOS и совладелец «Манчестер Юнайтед » Джим Рэтклифф высказался об экономической ситуации в Великобритании.

«Невозможно иметь экономику, где девять миллионов человек получают пособия, при этом наблюдается огромный приток иммигрантов. Великобритания колонизирована. Это обходится слишком дорого.

Великобритания колонизирована иммигрантами, разве не так? Население страны в 2020 году составляло 58 миллионов, а сейчас – 70 миллионов. Это 12 миллионов человек (по оценкам Управления национальной статистики (ONS), население Великобритании в середине 2020 года составляло 67 миллионов человек, в середине 2024 года – 70 млн, в 2000 году – 58,9 млн – Спортс’‘).

Я не знаю, связано ли это с системой, которая не позволила [премьер-министру Великобритании] Киру [Стармеру] это сделать, или, может быть, он просто слишком мягкий для этого – я имею ввиду, что Кир хороший человек. Он мне нравится, но это тяжелая работа, и, думаю, нужно принимать непростые решения, чтобы вернуть Великобританию на правильный путь, потому что сейчас, на мой взгляд, экономика находится не в лучшем состоянии.

Полагаю, нужен кто-то, кто будет готов быть непопулярным какое-то время, чтобы разобраться с главными проблемами», – сказал Рэтклифф в интервью Sky News.

