Совладелец «МЮ» Рэтклифф: «Великобритания колонизирована иммигрантами. Нельзя иметь экономику, где 9 млн человек получают пособия. Нужно принимать непростые решения»
Основатель химической группы INEOS и совладелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф высказался об экономической ситуации в Великобритании.
«Невозможно иметь экономику, где девять миллионов человек получают пособия, при этом наблюдается огромный приток иммигрантов. Великобритания колонизирована. Это обходится слишком дорого.
Великобритания колонизирована иммигрантами, разве не так? Население страны в 2020 году составляло 58 миллионов, а сейчас – 70 миллионов. Это 12 миллионов человек (по оценкам Управления национальной статистики (ONS), население Великобритании в середине 2020 года составляло 67 миллионов человек, в середине 2024 года – 70 млн, в 2000 году – 58,9 млн – Спортс’‘).
Я не знаю, связано ли это с системой, которая не позволила [премьер-министру Великобритании] Киру [Стармеру] это сделать, или, может быть, он просто слишком мягкий для этого – я имею ввиду, что Кир хороший человек. Он мне нравится, но это тяжелая работа, и, думаю, нужно принимать непростые решения, чтобы вернуть Великобританию на правильный путь, потому что сейчас, на мой взгляд, экономика находится не в лучшем состоянии.
Полагаю, нужен кто-то, кто будет готов быть непопулярным какое-то время, чтобы разобраться с главными проблемами», – сказал Рэтклифф в интервью Sky News.
Ineos Рэтклиффа тонет в долгах: пора волноваться за «МЮ»?
статус тунеядца ,где никаких пособий .Оплата врачей и жкх
по повышенному тарифу )Все решается .И сами попросятся
в свои аулы)
нам новиопский (зачёркнуто) коммунистический интернационал не разрешает писать хулу и "крамолу" на импортозамещение русских и других россиян.
поэтому идёт изыскание новостей и статей про другие страны со схожей проблемой. авторы и комментаторы получают разгул.
цензура проходится методом "они там загнивают у себя", а в комментах, тем временем, полностью понято иносказание и льётся понос уже на наше правление.
===
ну да фиг с ним - вотэбаут работает избирательно.
что не так со второй частью вопроса? нам неинтересны примеры других стран - мы тут живём. как правило, "а вот у них..." хорошо работало (и то не всегда), когда приводился какой-нибудь положительный пример.
думаем:
- в России сокращены часть пригородных электричек и устарел подвижной состав
- А в Германии тож самое, а ещё они опаздывают на 0,5-1 час (да мне пофигу; не работает)
- А в НЮ вообще караул + он изрисованы и там такие бармалеи катаются (да мне пофигу; не работает)
- А в Японии оптимизированы (2-3 вагона зато каждые 5 минут )и следовательно нарощены (вотэбаут работает, но у меня начинает страшно свербеть, ведь мы-то, их-то, в войну-то! ууъъъ!!)
почему приём-то запрещённый? и почему Дональд Трефузис вдруг так категоричен?? господа, вы путаете берега...