  • Трансфер Мудрика – худший в истории АПЛ по версии ESPN. Антони на 2-м месте, Дринкуотер – на 5-м, Лукаку – на 7-м, Шевченко – на 17-м, возвращение Роналду – на 37-м
55

Мудрик возглавил рейтинг худших трансферов от ESPN.

ESPN составил список худших подписаний в истории АПЛ.

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик, приобретенный в сезоне-2022/23, занял первое место в рейтинге из 50 трансферов.

В топ-15 попали:

1. Михаил Мудрик – из «Шахтера» в «Челси» за 70 млн евро.

2. Антони – из «Аякса» в «Манчестер Юнайтед» за 95 млн евро.

3. Николя Пепе – из «Лилля» в «Арсенал» за 80 млн евро.

4. Али Диа – в «Саутгемптон» свободным агентом.

5. Дэниэл Дринкуотер – из «Лестера» в «Челси» за 37,9 млн евро.

6. Рикардо Альварес – из «Интера» в «Сандерленд» за 10,5 млн евро.

7. Ромелу Лукаку – из «Интера» в «Челси» за 113 млн евро.

8. Джейдон Санчо – из «Боруссии» в «Манчестер Юнайтед» за 85 млн евро.

9. Томас Бролин – из «Пармы» в «Лидс Юнайтед» за 5,3 млн евро.

10. Кэлвин Филлипс – из «Лидс Юнайтед» в «Манчестер Сити» за 49 млн евро.

11. Алексис Санчес – из «Арсенала» в «Манчестер Юнайтед» за 34 млн евро.

12. Бошко Балабан – из «Динамо» Загреб в «Астон Виллу» за 7,8 млн евро.

13. Уэсли Фофана – из «Лестера» в «Челси» за 80,4 млн евро.

14. Стив Марле – из «Лиона» в «Фулхэм» за 17,6 млн евро.

15. Пабло Освальдо – из «Ромы» в «Саутгемптон» за 15,1 млн евро.

Переход Андрея Шевченко в «Челси» занял 17-е место, трансферы Энди Кэрролла и Марио Балотелли в «Ливерпуль» – на 20-е и 21-е, покупка «МЮ» Расмуса Хейлунда – на 22-м, приобретение «Челси» Кепы Аррисабалаги – на 25-м.

Хуан Себастьян Верон (в «МЮ») – на 30-й строчке, Джек Грилиш (в «Ман Сити») – на 31-й, Александер Исак (в «Ливерпуль») – на 32-й, Анхель Ди Мария (в «МЮ») – на 36-й, Криштиану Роналду (возвращение в «МЮ») – на 37-й, Сергей Ребров (в «Тоттенхэм») – на 39-й, Фернандо Торрес (в «Челси») – на 40-й, Майкл Оуэн (в «МЮ») – на 41-й, Тимо Вернер (в «Челси») – на 43-й, Каземиро (в «МЮ») – на 49-й.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
55 комментариев
Исак поиграть то толком не успел, а уже в антирейтинг попал, причем выше Вернера.
Составители топов как обычно держат планку
Ответ Ares
Исак поиграть то толком не успел, а уже в антирейтинг попал, причем выше Вернера. Составители топов как обычно держат планку
угу , и учитывая что ему 26 лет и лет 5 контракта впереди , пару месяцев назад сюда бы и Виртца всунули
Ответ Ares
Исак поиграть то толком не успел, а уже в антирейтинг попал, причем выше Вернера. Составители топов как обычно держат планку
Действительно глупо. По нему рано делать выводы
Не знаю как дальше история сложится, но фейл с Мудриком трудно чем то перебить.
Ответ Cepoe Mope
Не знаю как дальше история сложится, но фейл с Мудриком трудно чем то перебить.
Да ладно. Зато в CS гарно игрочит )))
Пепе на 3 месте, серьезно? Его вообще в этом рейтинге быть не должно. У него 48 результативных действий в 112 матчах. При том, что ему приходилось играть за худший Арсенал в 21 веке. У того же Санчо всего 18 действий при 83 сыгранных матчах
Ответ Adamdfdgds
Пепе на 3 месте, серьезно? Его вообще в этом рейтинге быть не должно. У него 48 результативных действий в 112 матчах. При том, что ему приходилось играть за худший Арсенал в 21 веке. У того же Санчо всего 18 действий при 83 сыгранных матчах
Хуже трансфера у Арсенала не было за всю историю АПЛ.
Ответ Adamdfdgds
Пепе на 3 месте, серьезно? Его вообще в этом рейтинге быть не должно. У него 48 результативных действий в 112 матчах. При том, что ему приходилось играть за худший Арсенал в 21 веке. У того же Санчо всего 18 действий при 83 сыгранных матчах
Ватафа?!
Я чет про Санчо вообще забыл, а он оказывается в Астон Вилле числиться
А трансфер Погба за 100 миллионов для них успех что-ли? Вообще не видно в рейтинге, хотя кажется легко зашёл бы в топ-10.
А ведь Мудрик вполне мог оказаться в Арсенале, но выбрали Троссарда
Ответ bat90
А ведь Мудрик вполне мог оказаться в Арсенале, но выбрали Троссарда
Как вспомню так вздрогну
Ответ bat90
А ведь Мудрик вполне мог оказаться в Арсенале, но выбрали Троссарда
Вроде бы боролись за мудрика с Челси и проиграли, не?
Как Али Диа свободна агентом может быть в топе худших трансферов? Это тупо, ведь он не виноват что сунес поверил что это брат веа
Ответ Zakir Velilhanov
Как Али Диа свободна агентом может быть в топе худших трансферов? Это тупо, ведь он не виноват что сунес поверил что это брат веа
ну так контракт игрока же он получил , хоть и не был футболистом 😁
Ответ savik-A.M.
ну так контракт игрока же он получил , хоть и не был футболистом 😁
Разорвали через неделю или две) но суть в том что трансфер слово, а он бесплатно пришел, по идее тут дорогие и провальные должны быть в топе
Про Мудрика - абсолютно худший трансфер. Но его ведь в определенный момент подписывали - скорее политический жест тогда был.
Ответ м м
Про Мудрика - абсолютно худший трансфер. Но его ведь в определенный момент подписывали - скорее политический жест тогда был.
Комментарий скрыт
Ответ м м
Про Мудрика - абсолютно худший трансфер. Но его ведь в определенный момент подписывали - скорее политический жест тогда был.
Каким бы он тогда жестом ни был, это никак не отменяет факта того, что трансфер Мудрика - абсолютно худший в истории АПЛ.
Ну Аррисабалаго то точно в топ 5 должен быть, за такое бабло ведь им втюхали его
Ответ Антон Волков_1116554259
Ну Аррисабалаго то точно в топ 5 должен быть, за такое бабло ведь им втюхали его
Никто не втюхивал. Челси просто активировал прописанную сумму в контракте. Из-за ухода Куртуа срочно нужен был вратарь. При чем за эту сумму еще и тренера получили
Мудрик чисто политический был трансфер
Ответ sd4fmwrvz8
Мудрик чисто политический был трансфер
Бред полный. Его купили потому что хотели. Еще и с Арсеналом боролись до последнего. То, что переплатили дико - так после прихода американцев так делали почти со всеми
