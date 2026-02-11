Трансфер Мудрика – худший в истории АПЛ по версии ESPN. Антони на 2-м месте, Дринкуотер – на 5-м, Лукаку – на 7-м, Шевченко – на 17-м, возвращение Роналду – на 37-м

Мудрик возглавил рейтинг худших трансферов от ESPN.

ESPN составил список худших подписаний в истории АПЛ.

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик , приобретенный в сезоне-2022/23, занял первое место в рейтинге из 50 трансферов.

В топ-15 попали:

1. Михаил Мудрик – из «Шахтера» в «Челси» за 70 млн евро.

2. Антони – из «Аякса» в «Манчестер Юнайтед» за 95 млн евро.

3. Николя Пепе – из «Лилля» в «Арсенал » за 80 млн евро.

4. Али Диа – в «Саутгемптон» свободным агентом.

5. Дэниэл Дринкуотер – из «Лестера» в «Челси» за 37,9 млн евро.

6. Рикардо Альварес – из «Интера» в «Сандерленд » за 10,5 млн евро.

7. Ромелу Лукаку – из «Интера» в «Челси» за 113 млн евро.

8. Джейдон Санчо – из «Боруссии» в «Манчестер Юнайтед» за 85 млн евро.

9. Томас Бролин – из «Пармы» в «Лидс Юнайтед» за 5,3 млн евро.

10. Кэлвин Филлипс – из «Лидс Юнайтед» в «Манчестер Сити» за 49 млн евро.

11. Алексис Санчес – из «Арсенала» в «Манчестер Юнайтед» за 34 млн евро.

12. Бошко Балабан – из «Динамо» Загреб в «Астон Виллу» за 7,8 млн евро.

13. Уэсли Фофана – из «Лестера» в «Челси» за 80,4 млн евро.

14. Стив Марле – из «Лиона» в «Фулхэм» за 17,6 млн евро.

15. Пабло Освальдо – из «Ромы» в «Саутгемптон» за 15,1 млн евро.

Переход Андрея Шевченко в «Челси» занял 17-е место, трансферы Энди Кэрролла и Марио Балотелли в «Ливерпуль» – на 20-е и 21-е, покупка «МЮ» Расмуса Хейлунда – на 22-м, приобретение «Челси» Кепы Аррисабалаги – на 25-м.

Хуан Себастьян Верон (в «МЮ») – на 30-й строчке, Джек Грилиш (в «Ман Сити») – на 31-й, Александер Исак (в «Ливерпуль») – на 32-й, Анхель Ди Мария (в «МЮ») – на 36-й, Криштиану Роналду (возвращение в «МЮ») – на 37-й, Сергей Ребров (в «Тоттенхэм») – на 39-й, Фернандо Торрес (в «Челси») – на 40-й, Майкл Оуэн (в «МЮ») – на 41-й, Тимо Вернер (в «Челси») – на 43-й, Каземиро (в «МЮ») – на 49-й.