Бубнов о Карпине: «Манера разговаривать унижает человеческое достоинство. Он может оскорблять и всю команду: «Игра была равна, играли два говна». Легионерам такого нельзя говорить»

Бубнов о Карпине: манера общения унижает человеческое достоинство.

Александр Бубнов прокомментировал слова Луиса Чавеса о том, что манера общения Валерия Карпина не помогала игрокам «Динамо » проявлять себя.

«Это не первое заявление. Уже Комличенко говорил, что было напряжение, Голенков вообще говорил, что «он меня не любит, ушел – и слава богу». А это ведущие игроки в «Ростове» были. Сейчас вот этот Чавес говорит, Карраскаль ушел – он вообще не захотел с ним как с тренером работать. А это все ведущие игроки.

Здесь некоторые возмущались, что он [Чавес] практически не играл, а лечился. Да, он не играл, а лечился, со стороны, но он-то общался с легионерами, и они ему рассказывали, а он это чувствовал. Причем это же не только легионеры – еще и российские игроки тоже высказывались.

Это его манера разговаривать. Причем она такая, знаешь, вызывающая, и она унижает человеческое достоинство. Как он разговаривает на пресс-конференциях с журналистами – это же отсюда идет все. Он мог позвонить Глебову и сказать: «Ну ты, футболистик, ты готов в сборную ехать?» Типа смешком. А некоторым такого говорить нельзя, особенно легионерам.

Может не обращать внимания или что-то говорить такое, что оскорбляет игроков, причем необязательно персонально – всю команду в целом вроде так: «Игра была равна, играли два говна». Это же тоже оскорбление. Это не нравится игрокам.

Если молодые еще, как говорится, «хавают», то старики – нет. Они могут вида не подать, но это однозначно... Поэтому со стариками, с опытными футболистами так разговаривать не надо», – сказал бывший защитник «Спартака».