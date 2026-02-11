  • Спортс
  • Бубнов о Карпине: «Манера разговаривать унижает человеческое достоинство. Он может оскорблять и всю команду: «Игра была равна, играли два говна». Легионерам такого нельзя говорить»
Бубнов о Карпине: «Манера разговаривать унижает человеческое достоинство. Он может оскорблять и всю команду: «Игра была равна, играли два говна». Легионерам такого нельзя говорить»

Бубнов о Карпине: манера общения унижает человеческое достоинство.

Александр Бубнов прокомментировал слова Луиса Чавеса о том, что манера общения Валерия Карпина не помогала игрокам «Динамо» проявлять себя.

«Это не первое заявление. Уже Комличенко говорил, что было напряжение, Голенков вообще говорил, что «он меня не любит, ушел – и слава богу». А это ведущие игроки в «Ростове» были. Сейчас вот этот Чавес говорит, Карраскаль ушел – он вообще не захотел с ним как с тренером работать. А это все ведущие игроки.

Здесь некоторые возмущались, что он [Чавес] практически не играл, а лечился. Да, он не играл, а лечился, со стороны, но он-то общался с легионерами, и они ему рассказывали, а он это чувствовал. Причем это же не только легионеры – еще и российские игроки тоже высказывались.

Это его манера разговаривать. Причем она такая, знаешь, вызывающая, и она унижает человеческое достоинство. Как он разговаривает на пресс-конференциях с журналистами – это же отсюда идет все. Он мог позвонить Глебову и сказать: «Ну ты, футболистик, ты готов в сборную ехать?» Типа смешком. А некоторым такого говорить нельзя, особенно легионерам.

Может не обращать внимания или что-то говорить такое, что оскорбляет игроков, причем необязательно персонально – всю команду в целом вроде так: «Игра была равна, играли два говна». Это же тоже оскорбление. Это не нравится игрокам.

Если молодые еще, как говорится, «хавают», то старики – нет. Они могут вида не подать, но это однозначно... Поэтому со стариками, с опытными футболистами так разговаривать не надо», – сказал бывший защитник «Спартака».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Коммент.Шоу»
87 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Манера общения Бубнова просто идеальна и не унижает человеческое достоинство))).😁
Ответ Геннадий Тёкин
Манера общения Бубнова просто идеальна и не унижает человеческое достоинство))).😁
Сам такой себе образец вежливости и корректности, согласен )
Ответ Геннадий Тёкин
Манера общения Бубнова просто идеальна и не унижает человеческое достоинство))).😁
А нашим говорить можно
Очень детально всё разложил и я с ним согласен.
Нельзя в принципе унижать человеческое достоинство.
Ответ Amalfitano
Очень детально всё разложил и я с ним согласен. Нельзя в принципе унижать человеческое достоинство.
Комментарий скрыт
Ответ OldRedWhite
Комментарий скрыт
Какой многовековой? Он русский, родители в советское время приехали в Эстонию🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
"Может быть, может быть давай встретимся и один на один поговорим, а? Я Брежнева не боялся, а тебя, вообще не боюсь".(с)
Ответ Фут.Боль
"Может быть, может быть давай встретимся и один на один поговорим, а? Я Брежнева не боялся, а тебя, вообще не боюсь".(с)
Хочешь встретиться – давай встретимся (с)
Ответ Smoke2101
Хочешь встретиться – давай встретимся (с)
Клоун, не бзди (с) 🤣🤣
Бубнов прав, Валера- тренер ходит с короной на голове, за словом в карман не лезет, хотя результатов то нет.
Сложно представить, что серьёзным игрокам понравится его быдловатая манера общаться.
Может поэтому и нет результатов
Ответ Тренерские конспекты Бормана
Бубнов прав, Валера- тренер ходит с короной на голове, за словом в карман не лезет, хотя результатов то нет. Сложно представить, что серьёзным игрокам понравится его быдловатая манера общаться. Может поэтому и нет результатов
При том, что он ни как игрок топом не был, ни как тренер ничего не добился и ни одного трофея (кроме товарищеского копа-дель-мол) не выиграл.
Черчесова за былое быдлячество все ненавидят, а Карпина хвалят и превозносят. Хотя они одного поля ягоды.
те, кто лично общался с Валерием Георгиевичем, данный камент Бубнова всячески одобряют. Ибо вот этот "лук на вынос формата И_ЧО?", лет 15 назад казавшийся крутым, модным и ващеее - сейчас смотрится как разговор в деревенской подворотне, и - да, вполне уже оскорбительно. Валера таки кончился, так ничего и не добившись в тренерстве. Жаль.
Ответ Vlad Cory Kirillov
те, кто лично общался с Валерием Георгиевичем, данный камент Бубнова всячески одобряют. Ибо вот этот "лук на вынос формата И_ЧО?", лет 15 назад казавшийся крутым, модным и ващеее - сейчас смотрится как разговор в деревенской подворотне, и - да, вполне уже оскорбительно. Валера таки кончился, так ничего и не добившись в тренерстве. Жаль.
Миллионы евро зато заработал, попилив на трансферах (особенно в Спартаке).
Бубнов себя помнит 10-15 лет назад?
Он вытирал ноги о любого игрока и тренера на основании цифр из советской таблицы.
Ответ Charles Leclerc 2026
Бубнов себя помнит 10-15 лет назад? Он вытирал ноги о любого игрока и тренера на основании цифр из советской таблицы.
Он -эксперт ,а не тренер.
Ответ Б81
Он -эксперт ,а не тренер.
Бубнов работал тренером как минимум в 5 командах.
Бубнов так то Палермо вывел в топы Серии А шоб вы знали, а чего добился Карпин?
Ответ Day
Бубнов так то Палермо вывел в топы Серии А шоб вы знали, а чего добился Карпин?
Краснодар обратно середняком сделал. Пхахахахаха!
А Бубнов эту самую фразу про "игра была равна... "не говорил?
Говорил, даже видео есть.
Валера, в отличие от него, последнее слово фразы до конца не сказал.

>Он мог позвонить Глебову и сказать: «Ну ты, футболистик, ты готов в сборную ехать?» Типа смешком. А некоторым такого говорить нельзя, особенно легионерам.

А может, Валера, который Глебова тренирует, прекрасно знает, что именно Глебов на эту фразу не обидится, спокойно отнесётся, шутку юмора поймёт? А тому, кто не понял бы или по-другому отнёсся бы, он бы говорить не стал?

Для полного комплекта Бубнову стоило предъявить Карпину за фразу "я негров не люблю".
Ответ Dmitry Orlov
А Бубнов эту самую фразу про "игра была равна... "не говорил? Говорил, даже видео есть. Валера, в отличие от него, последнее слово фразы до конца не сказал. >Он мог позвонить Глебову и сказать: «Ну ты, футболистик, ты готов в сборную ехать?» Типа смешком. А некоторым такого говорить нельзя, особенно легионерам. А может, Валера, который Глебова тренирует, прекрасно знает, что именно Глебов на эту фразу не обидится, спокойно отнесётся, шутку юмора поймёт? А тому, кто не понял бы или по-другому отнёсся бы, он бы говорить не стал? Для полного комплекта Бубнову стоило предъявить Карпину за фразу "я негров не люблю".
Во- первых, футболисты обижаются. О чем и говорят. Значит, Карпин так разговаривает со всеми, а не только с теми кто это нормально воспринимает.

Во-вторых, Бубнов эксперт на шоу, ему можно так выражаться. Он игрокам не начальник, они на него вообще могут внимание не обращать

А посему сравнивать манеру общения действующего тренера и шоумена - некорректно
Игра была равна... это Карпин изрек когда Динамо в первом туре его Спартак хлопнуло, Семшов забил единственный мяч
Как с ними не разговаривай,играют все равно как говно
