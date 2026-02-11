«Челси» потратит большие деньги на усиление каждой полевой позиции летом. Альварес в число целей не входит (Daily Mail)

«Челси» не собирается покупать Альвареса.

Летом «Челси » планирует масштабное усиление состава.

По информации Daily Mail, лондонцы в межсезонье намерены потратить большие деньги на подписание футболистов во все линии, кроме вратарской.

Непонятно только, будут ли они готовы выделить по-настоящему огромную сумму (уровня той, что потребовалась для подписания Мойсеса Кайседо или Энцо Фернандеса) или предпочтут подписать более дешевого игрока, но с потенциалом роста его трансферной стоимости.

Подчеркивается, что нападающий Хулиан Альварес («Атлетико») не входит в число целей «Челси».