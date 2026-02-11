«Челси» потратит большие деньги на усиление каждой полевой позиции летом. Альварес в число целей не входит (Daily Mail)
«Челси» не собирается покупать Альвареса.
Летом «Челси» планирует масштабное усиление состава.
По информации Daily Mail, лондонцы в межсезонье намерены потратить большие деньги на подписание футболистов во все линии, кроме вратарской.
Непонятно только, будут ли они готовы выделить по-настоящему огромную сумму (уровня той, что потребовалась для подписания Мойсеса Кайседо или Энцо Фернандеса) или предпочтут подписать более дешевого игрока, но с потенциалом роста его трансферной стоимости.
Подчеркивается, что нападающий Хулиан Альварес («Атлетико») не входит в число целей «Челси».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Daily Mail
По сути, Челси уже завершил тотальную перестройку, костяк сформировался, некоторые явно показали, что им нужно уходить, а несколько точечных усилений приведут клуб в реальный порядок. Основной костяк есть: Куку, Энцо, Кайседо, Палмер, Жоао. Есть очень талантливые и потенциально топовые Хато, Эстевао, Сантос + Кенда. Джеймс разумеется, было бы здоровье, да и Фофана вполне себе, если будет стабильно здоровым.
Дайте дяде помечтать:
- ничего не делать с кипером пока что. Роб сильно изменил о себе мнение и есть ощущение, что с хорошей защитой он может стать по-настоящему надёжным кипером. Условно слабее Давида Раий он не будет выглядеть если перед ним впереди будет защита топ уровня. В любом случае, я бы доверил место ему и дал ещё пару лет в надежде на прогресс Пендерса (который остановить могут, думаю, только травмы. Потенциально голкипер мирового уровня ещё и удовлетворяющий современным тенденциям).
- однозначно нужно забирать Морейру и Барко. Пахари и универсалы с отличной техникой и мозгами, любую дыру заткнут при любых обстоятельствах. На одного есть право выкупа за 3 копейки, второго миллионов за 40 из одного кармана в другой перекинут. Отличные футболисты, очень их жду в клубе.
- В защиту нужно однозначно покупать топового центрального. Я не знаю кого. Конечно, я бы сказал Бастони, но этого не будет. Товар штучный, мне в голову не приходит.
- в центр поля взял бы Штиллера. Очень нужен игрок такого профиля, а он вообще такой один на рынке из тех, кто уже умеет играть в футбол.
- нужен игрок, способный играть на флангах/инсайда - Роджерс, конечно. Лучшего кандидата и не придумаешь.
- в атаку, честно, если не Альварес, то я бы предпочёл попробовать остаться с Жоао и дать шанс Эмеге. Эмега производит впечатление форварда, у которого может всё получится в АПЛ.
На самом деле, тут всё вполне реализуемо и даже относительно дёшево. Хорошо поработав на рынке можно собрать недостающее миллионов за 230.
А у Челси есть и возможности и умения в продажи ( а там достаточно народу).
Было бы, конечно, здорово.
Не знаю, что будет, но мне кажется, что вполне возможно, потому что иначе на следующий уровень прямо сейчас не выйти.
В этом смысле лучше брать Барко, которого и сам Росеоьор знает, и который может играть на нескольких позициях.
За Роджерсом/Йылдызом точно нужно идти, но в таком случае нужно сливать кого-то из пары Гарначо/Гиттенс, то есть сразу признавать, что лажанули прошлым летом. Пойдет ли на это руководство - вопрос.
А вот с цз я бы не исключал, что руководство снова пойдет на риск.
То есть сольют Чалобу, Бадиашиля, Тосина и оставят такую пятерку - Колвилл, Фофана, Ачимпонг, Сарр и Анселмино.
И это еще не самый плохой вариант.
Все равно с условного Лестера очки снимут
Тут вопрос не в том сколько, а в том на кого?
Берем цз, левого вингера, вратаря, и можно одного центрального полузащитника для скамейки, Эссугу и Лавия не вылазиют из лазерета
Аренда на сезон-два была бы хорошим решением.