  • «Челси» потратит большие деньги на усиление каждой полевой позиции летом. Альварес в число целей не входит (Daily Mail)
79

«Челси» потратит большие деньги на усиление каждой полевой позиции летом. Альварес в число целей не входит (Daily Mail)

«Челси» не собирается покупать Альвареса.

Летом «Челси» планирует масштабное усиление состава.

По информации Daily Mail, лондонцы в межсезонье намерены потратить большие деньги на подписание футболистов во все линии, кроме вратарской.

Непонятно только, будут ли они готовы выделить по-настоящему огромную сумму (уровня той, что потребовалась для подписания Мойсеса Кайседо или Энцо Фернандеса) или предпочтут подписать более дешевого игрока, но с потенциалом роста его трансферной стоимости.

Подчеркивается, что нападающий Хулиан Альварес («Атлетико») не входит в число целей «Челси».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Daily Mail
logoХулиан Альварес
logoпремьер-лига Англия
logoАтлетико
возможные трансферы
logoЧелси
logoЛа Лига
деньги
Отлично! Ждём новую партию Гарнач, Гиттенсов, Бадишилье и Фофан и итоговое Дисаси.
Ответ Акер
Отлично! Ждём новую партию Гарнач, Гиттенсов, Бадишилье и Фофан и итоговое Дисаси.
Или Педро, Палмеров, Кайседо, Энцо, Кукурель всяких.
Ответ Proper Chels
Или Педро, Палмеров, Кайседо, Энцо, Кукурель всяких.
Было бы неплохо, но с каждой следующей закупой все более слабые Гарначи приходят. Зациклившись на этой дурацкой стратегии скупки молодёжи, шансов притащить именно очередного Гарначу куда выше. При этом от готового Семеньо мы откажемся, но ты все равно будешь всецело поддерживать подобный бессмысленный план.
А как они в финансовый фейр плей всё это вписывать собираются?
Ответ goodok
А как они в финансовый фейр плей всё это вписывать собираются?
Контракты на 15 лет расписывать) плюс распродажу устроят) бери Энцо, гиттенс в подарок😂
Ответ goodok
А как они в финансовый фейр плей всё это вписывать собираются?
с Эвертона снимут 10 очков, потом апелляция и снизят до 6)
Отлично, как раз к Гарначо нужны Далот и Угарте, чтоб он заиграл
Искренне считаю, что предстоящим летом будет самый правильный момент для серьёзного усиления состава, чтобы он мог идти по дистанции АПЛ и реально претендовать на любой трофей.

По сути, Челси уже завершил тотальную перестройку, костяк сформировался, некоторые явно показали, что им нужно уходить, а несколько точечных усилений приведут клуб в реальный порядок. Основной костяк есть: Куку, Энцо, Кайседо, Палмер, Жоао. Есть очень талантливые и потенциально топовые Хато, Эстевао, Сантос + Кенда. Джеймс разумеется, было бы здоровье, да и Фофана вполне себе, если будет стабильно здоровым.

Дайте дяде помечтать:
- ничего не делать с кипером пока что. Роб сильно изменил о себе мнение и есть ощущение, что с хорошей защитой он может стать по-настоящему надёжным кипером. Условно слабее Давида Раий он не будет выглядеть если перед ним впереди будет защита топ уровня. В любом случае, я бы доверил место ему и дал ещё пару лет в надежде на прогресс Пендерса (который остановить могут, думаю, только травмы. Потенциально голкипер мирового уровня ещё и удовлетворяющий современным тенденциям).
- однозначно нужно забирать Морейру и Барко. Пахари и универсалы с отличной техникой и мозгами, любую дыру заткнут при любых обстоятельствах. На одного есть право выкупа за 3 копейки, второго миллионов за 40 из одного кармана в другой перекинут. Отличные футболисты, очень их жду в клубе.
- В защиту нужно однозначно покупать топового центрального. Я не знаю кого. Конечно, я бы сказал Бастони, но этого не будет. Товар штучный, мне в голову не приходит.
- в центр поля взял бы Штиллера. Очень нужен игрок такого профиля, а он вообще такой один на рынке из тех, кто уже умеет играть в футбол.
- нужен игрок, способный играть на флангах/инсайда - Роджерс, конечно. Лучшего кандидата и не придумаешь.
- в атаку, честно, если не Альварес, то я бы предпочёл попробовать остаться с Жоао и дать шанс Эмеге. Эмега производит впечатление форварда, у которого может всё получится в АПЛ.

На самом деле, тут всё вполне реализуемо и даже относительно дёшево. Хорошо поработав на рынке можно собрать недостающее миллионов за 230.

А у Челси есть и возможности и умения в продажи ( а там достаточно народу).
Было бы, конечно, здорово.
Не знаю, что будет, но мне кажется, что вполне возможно, потому что иначе на следующий уровень прямо сейчас не выйти.
Ответ Героический мужик Деандре Йедлин
Искренне считаю, что предстоящим летом будет самый правильный момент для серьёзного усиления состава, чтобы он мог идти по дистанции АПЛ и реально претендовать на любой трофей. По сути, Челси уже завершил тотальную перестройку, костяк сформировался, некоторые явно показали, что им нужно уходить, а несколько точечных усилений приведут клуб в реальный порядок. Основной костяк есть: Куку, Энцо, Кайседо, Палмер, Жоао. Есть очень талантливые и потенциально топовые Хато, Эстевао, Сантос + Кенда. Джеймс разумеется, было бы здоровье, да и Фофана вполне себе, если будет стабильно здоровым. Дайте дяде помечтать: - ничего не делать с кипером пока что. Роб сильно изменил о себе мнение и есть ощущение, что с хорошей защитой он может стать по-настоящему надёжным кипером. Условно слабее Давида Раий он не будет выглядеть если перед ним впереди будет защита топ уровня. В любом случае, я бы доверил место ему и дал ещё пару лет в надежде на прогресс Пендерса (который остановить могут, думаю, только травмы. Потенциально голкипер мирового уровня ещё и удовлетворяющий современным тенденциям). - однозначно нужно забирать Морейру и Барко. Пахари и универсалы с отличной техникой и мозгами, любую дыру заткнут при любых обстоятельствах. На одного есть право выкупа за 3 копейки, второго миллионов за 40 из одного кармана в другой перекинут. Отличные футболисты, очень их жду в клубе. - В защиту нужно однозначно покупать топового центрального. Я не знаю кого. Конечно, я бы сказал Бастони, но этого не будет. Товар штучный, мне в голову не приходит. - в центр поля взял бы Штиллера. Очень нужен игрок такого профиля, а он вообще такой один на рынке из тех, кто уже умеет играть в футбол. - нужен игрок, способный играть на флангах/инсайда - Роджерс, конечно. Лучшего кандидата и не придумаешь. - в атаку, честно, если не Альварес, то я бы предпочёл попробовать остаться с Жоао и дать шанс Эмеге. Эмега производит впечатление форварда, у которого может всё получится в АПЛ. На самом деле, тут всё вполне реализуемо и даже относительно дёшево. Хорошо поработав на рынке можно собрать недостающее миллионов за 230. А у Челси есть и возможности и умения в продажи ( а там достаточно народу). Было бы, конечно, здорово. Не знаю, что будет, но мне кажется, что вполне возможно, потому что иначе на следующий уровень прямо сейчас не выйти.
почему ты так веришь в Барко и Морейру? средняки же, не?
Ответ Героический мужик Деандре Йедлин
Искренне считаю, что предстоящим летом будет самый правильный момент для серьёзного усиления состава, чтобы он мог идти по дистанции АПЛ и реально претендовать на любой трофей. По сути, Челси уже завершил тотальную перестройку, костяк сформировался, некоторые явно показали, что им нужно уходить, а несколько точечных усилений приведут клуб в реальный порядок. Основной костяк есть: Куку, Энцо, Кайседо, Палмер, Жоао. Есть очень талантливые и потенциально топовые Хато, Эстевао, Сантос + Кенда. Джеймс разумеется, было бы здоровье, да и Фофана вполне себе, если будет стабильно здоровым. Дайте дяде помечтать: - ничего не делать с кипером пока что. Роб сильно изменил о себе мнение и есть ощущение, что с хорошей защитой он может стать по-настоящему надёжным кипером. Условно слабее Давида Раий он не будет выглядеть если перед ним впереди будет защита топ уровня. В любом случае, я бы доверил место ему и дал ещё пару лет в надежде на прогресс Пендерса (который остановить могут, думаю, только травмы. Потенциально голкипер мирового уровня ещё и удовлетворяющий современным тенденциям). - однозначно нужно забирать Морейру и Барко. Пахари и универсалы с отличной техникой и мозгами, любую дыру заткнут при любых обстоятельствах. На одного есть право выкупа за 3 копейки, второго миллионов за 40 из одного кармана в другой перекинут. Отличные футболисты, очень их жду в клубе. - В защиту нужно однозначно покупать топового центрального. Я не знаю кого. Конечно, я бы сказал Бастони, но этого не будет. Товар штучный, мне в голову не приходит. - в центр поля взял бы Штиллера. Очень нужен игрок такого профиля, а он вообще такой один на рынке из тех, кто уже умеет играть в футбол. - нужен игрок, способный играть на флангах/инсайда - Роджерс, конечно. Лучшего кандидата и не придумаешь. - в атаку, честно, если не Альварес, то я бы предпочёл попробовать остаться с Жоао и дать шанс Эмеге. Эмега производит впечатление форварда, у которого может всё получится в АПЛ. На самом деле, тут всё вполне реализуемо и даже относительно дёшево. Хорошо поработав на рынке можно собрать недостающее миллионов за 230. А у Челси есть и возможности и умения в продажи ( а там достаточно народу). Было бы, конечно, здорово. Не знаю, что будет, но мне кажется, что вполне возможно, потому что иначе на следующий уровень прямо сейчас не выйти.
А куда Штиллера ставить? Разве что на скамейку. Росеньор явно будет ставить на Сантоса, а Кайседо и Энцо неприкасаемые.
В этом смысле лучше брать Барко, которого и сам Росеоьор знает, и который может играть на нескольких позициях.

За Роджерсом/Йылдызом точно нужно идти, но в таком случае нужно сливать кого-то из пары Гарначо/Гиттенс, то есть сразу признавать, что лажанули прошлым летом. Пойдет ли на это руководство - вопрос.

А вот с цз я бы не исключал, что руководство снова пойдет на риск.
То есть сольют Чалобу, Бадиашиля, Тосина и оставят такую пятерку - Колвилл, Фофана, Ачимпонг, Сарр и Анселмино.
И это еще не самый плохой вариант.
Календарь Челси с марта по апрель это как тоннель капец
ЦЗ точно укреплять надо, центр поля, видимо, тоже так как Эссугу и Лавия просто недоступны весь сезон, фланговых атакющих даже не знаю, у Росеньора в большинстве матчей по сути не было такой позиции в схеме как таковой во Франции, скорее Гарначо и Гиттенс будут не нужны даже не из-за уровня игры, а потому что просто подобный профиль игроков будет не нужен. Это пока Росеньор подстраивается под состав, но в итоге, думаю, он захочет в тройку уйти.
Конечно можно тратить
Все равно с условного Лестера очки снимут
Это же Челси пацаны
Тут вопрос не в том сколько, а в том на кого?
Альвареса нужно было из Сити сразу забирать, до перехода в Атлетико, был реальный шанс! сейчас зп Челси явно не будет вписывать в свою ведомость, даже если найдет деньги на трансфер
Джорджа и Дисаси надеюсь выкупят, хотя бы одного. Гиттенса или Гарначо продавать , не знаю даже кто из них лучше, Лавия(0 полных матчей за Челси) продать и забыть, Бадьяшиль , Тосин, Делап, Давиде Фофана тоже минус.
Берем цз, левого вингера, вратаря, и можно одного центрального полузащитника для скамейки, Эссугу и Лавия не вылазиют из лазерета
Ответ j5zqdkvbjy
Джорджа и Дисаси надеюсь выкупят, хотя бы одного. Гиттенса или Гарначо продавать , не знаю даже кто из них лучше, Лавия(0 полных матчей за Челси) продать и забыть, Бадьяшиль , Тосин, Делап, Давиде Фофана тоже минус. Берем цз, левого вингера, вратаря, и можно одного центрального полузащитника для скамейки, Эссугу и Лавия не вылазиют из лазерета
Предпочёл бы не отдавать Гиттенса так рано.
Аренда на сезон-два была бы хорошим решением.
