«Интер Майами» Месси показал черную гостевую форму на сезон-2026

«Интер Майами » представил выездную форму на сезон-2026.

Комплект от adidas выполнен в черном цвете с серыми полосами на плечах и розовой эмблемой клуба с серебряной звездой сверху – в честь завоевания Кубка МЛС в 2025 году. На футболке также появится воротник.

Форма называется Presagio («Предзнаменование»).

Фото: x.com/InterMiamiCF , intermiamicf.com