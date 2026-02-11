«Интер Майами» Месси показал черную гостевую форму на сезон-2026
Клуб Месси показал гостевую форму на предстоящий сезон МЛС.
«Интер Майами» представил выездную форму на сезон-2026.
Комплект от adidas выполнен в черном цвете с серыми полосами на плечах и розовой эмблемой клуба с серебряной звездой сверху – в честь завоевания Кубка МЛС в 2025 году. На футболке также появится воротник.
Форма называется Presagio («Предзнаменование»).
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «Интер Майами»
Парочку трофеев нужно зацепить
Достаточно стильно выглядит) Но главное хочется пожелать Интеру из Майами повторить свой успех МЛС прошлого сезона или даже превзойти, добавив в копилку победы в других турнирах, остальное детали!..
Ультра))
Черные футболки всегда круто выглядят.
Афроитальяская, давайте без расизма
