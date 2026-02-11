Фото
«Интер Майами» Месси показал черную гостевую форму на сезон-2026

Клуб Месси показал гостевую форму на предстоящий сезон МЛС.

«Интер Майами» представил выездную форму на сезон-2026.

Комплект от adidas выполнен в черном цвете с серыми полосами на плечах и розовой эмблемой клуба с серебряной звездой сверху – в честь завоевания Кубка МЛС в 2025 году. На футболке также появится воротник. 

Форма называется Presagio («Предзнаменование»).

Фото: x.com/InterMiamiCFintermiamicf.com

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «Интер Майами»
logoстиль
logoИнтер Майами
logoМЛС
logoЛионель Месси
игровая форма
logoadidas
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Парочку трофеев нужно зацепить
Достаточно стильно выглядит) Но главное хочется пожелать Интеру из Майами повторить свой успех МЛС прошлого сезона или даже превзойти, добавив в копилку победы в других турнирах, остальное детали!..
Черные футболки всегда круто выглядят.
Афроитальяская, давайте без расизма
