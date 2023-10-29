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Лучшее празднование сезона – с картонным Гоцуком. Капитан был на поле хотя бы так

Пари НН Пари НН
Кирилл Гоцук Кирилл Гоцук
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Сочи Сочи
Николай Калинский Николай Калинский
Алексей Амелин
Футбол Футбол

Николай Калинский с другом.

«Пари НН» драматично победил «Сочи» 1:0 с двумя неудачными пенальти от «Сочи». Празднование единственного гола – оригинальная идея.

Радовались голу с картонной фигурой Гоцука!

Все случилось на 38-й минуте: защитники «Сочи» выключились, увидев Зе Турбо в офсайде, но из-за их спин выскочил Николай Калинский и решил эпизод сам.

После гола Калинский с партнерами сразу же разделили радость с картонным Гоцуком. Защитник «Пари НН» пропускал матч из-за дисквалификации, но своеобразно присутствовал на игре в виде картонной фигуры. «Это наш кэп. Мы же обещали, что он будет на поле», – написал клуб в соцсетях.

Гоцук и Калинский – друзья. На сборах и выездах они живут в одном номере, а в прошлых сезонах запомнились результативной связкой на стандартах: Калинский подает, а Гоцук забивает.

В прошлом году удалось даже забить в день рождения – пострадал «Ахмат». «Коля Калинский выдал просто великолепную передачу, а мне посчастливилось реализовать», – радовался Гоцук.

В какой-то момент защитнику даже пришлось одергивать журналистов, когда они нахваливали эффективность связки: «Легендарная» – это громко сказано. Легендарная связка – это Титов – Тихонов. Мы, возможно, хорошая связка, которая, я надеюсь, останется в истории «Пари НН».

С Николаем мы общаемся, но не прямо 24/7, потому что нам тоже нужно отдыхать друг от друга. Большую часть времени разговариваем на тренировках, перед ними и на заездах. У нас жены общаются».

Гоцук пропускал матч за излишнюю агрессию со «Спартаком»

Концовка предыдущего матча «Пари НН» со «Спартаком» (0:2) взбесила главного тренера «Пари НН» Сергея Юрана: в компенсированное время Гоцуку дали вторую желтую за фол на Викторе Мозесе, но перед этим судьи не обратили внимания на удар нигерийца по лицу игрока нижегородцев.

После удаления Гоцук яростно обращал внимание на предыдущий момент.

Настолько яростно, что партнерам пришлось затыкать ему рот.

Но Гоцук должен был получать красную еще раньше. Он не сдерживал себя уже после первой карточки – и одернул руку арбитра. Спорил с желтой для партнера и вдруг позволил себе такое – как будто хотел не дать судье Алексею Амелину поднять карточку.

ЭСК единогласно признала, что Гоцука нужно было удалять уже тогда – за агрессивное и оскорбительное поведение в адрес судьи.

Таймкод: 2:38.

В «Пари НН» не оспаривали решение. Клуб нашел другую возможность вернуть кэпа.

А еще «Пари НН» порадовал красивой акцией

Футболисты вышли на игру с песиками из приюта «Сострадание». На игре был устроен сбор пожертвований для помощи приюту.

Пари НН – Сочи 1:0 (1:0, 0:0)
Дата проведения
29 октября, 14.00, «Стадион Нижний Новгород»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
1:0 – 38 Калинский.
Пари НННигматуллин, Стоцкий, Каккоев, Александров, Толстопятов, Стаматов, Калинский (Жигулев, 69), Трошечкин (Кухарчук, 90), Майга, Боселли (Кутателадзе, 69), Зе Турбо (Севикян, 69).
СочиГойло, Заика, Миладинович, Дркушич, Алвес, Макарчук, Юсупов, Кравцов (Нобоа, 79), Бурмистров, Крамарич (Батырев, 79), Игнатьев (Маргасов, 55).
Предупреждения:
Юран (32), Толстопятов (56), Калинский (62), Стаматов (70).

Фото: vk.com/fcnn_ru

8 комментариев

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Dooomer
Только с формой то почему не угадали? Праздновали с каким-то чуваком из МанСити
+12
0
+12
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Тиджани Бабангида
Молодцы нижегородцы. Весело,задорно и,главное,по доброму
+5
0
+5
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Андрей Балабаев
Ответ Карпов Стас
Главное собачкам помочь! Это же не дети...
Стас, ты вообще по-пьяни людей расстрелял. Молчал бы)
+3
0
+3
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вовочка6762
Юран творит чудеса !
+1
0
+1
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Всё знаю
За акцию с собачками отдельный респект клубу.
+1
0
+1
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ser7777
Нижний с Победой
0
0
0
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vital_23
Сочи, давай досвидания!!!
0
0
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