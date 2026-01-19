Джон Джон отправится в Россию для прохождения медосмотра в «Зените». Хавбека «Брагантино» купят за 18,5+1,5 млн евро, 20% суммы получит «Палмейрас» (ESPN)

Джон Джон пройдет медосмотр для «Зенита».

Полузащитник «Ред Булл Брагантино » Джон Джон близок к переходу в «Зенит ».

По информации ESPN Brasil, футболист в ближайшее время отправится в Россию для прохождения медосмотра. В данный момент «Зенит» и «Брагантино» обсуждают бонусные выплаты – ожидается, что сине-бело-голубые заплатят 18,5+1,5 млн евро.

Отмечается, что 20% суммы за трансфер Джона Джона получит «Палмейрас ».