Джон Джон отправится в Россию для прохождения медосмотра в «Зените». Хавбека «Брагантино» купят за 18,5+1,5 млн евро, 20% суммы получит «Палмейрас» (ESPN)
Джон Джон пройдет медосмотр для «Зенита».
Полузащитник «Ред Булл Брагантино» Джон Джон близок к переходу в «Зенит».
По информации ESPN Brasil, футболист в ближайшее время отправится в Россию для прохождения медосмотра. В данный момент «Зенит» и «Брагантино» обсуждают бонусные выплаты – ожидается, что сине-бело-голубые заплатят 18,5+1,5 млн евро.
Отмечается, что 20% суммы за трансфер Джона Джона получит «Палмейрас».
Европейский бойкот ЧМ-2026 – вы в такое верите?14632 голоса
Да, это возможно
Нет, не верю
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ESPN Brasil
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости