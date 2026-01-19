Тренер «Монако» Поконьоли о «Реале»: «Это отличная команда, хороший у них период или плохой. Я буду верен нашей философии, не откажемся от своего стиля»

Тренер «Монако» о матче с «Реалом»: будет трудно, но я буду верен нашему стилю.

Главный тренер «Монако» Себастьян Поконьоли высказался о предстоящем матче с «Реалом » в Лиге чемпионов.

Монегаски завтра сыграют в гостях с мадридцами в 7-м туре соревнования.

О том, что беспокоит его в отношении «Реала»

«Меня больше всего беспокоит решение наших проблем. Нам предстоит провести отличный матч, чтобы иметь варианты. «Мадрид» – всегда отличная команда, она поставит нас в трудное положение. Чтобы заставить их усомниться, нам придется все сделать правильно. Мы не думаем о том, хороший ли у них период или плохой».

О том, что придется играть вторым номером

«Мадрид» играет дома, и он захочет вести игру. Но это не изменит нашу игровую философию. Я никогда не говорил, что мы будем защищаться, я буду верен философии «Монако ». Мы должны быть хороши без мяча, но не собираемся отказываться от своего стиля», – сказал Поконьоли на пресс-конференции.