Россия опустилась на 36-е место в рейтинге сборных ФИФА. Испания лидирует, Аргентина – 2-я, Англия – 4-я, Бразилия – 5-я, Марокко – 8-е, Сенегал – 12-й

Россия опустилась на 36-е место в рейтинге ФИФА.

Сборная России потеряла три позиции в рейтинге ФИФА .

По итогам первого в 2026 году обновления рейтинга Международной федерации футбола Россия опустилась с 33-го на 36-е место.

Сборная Марокко вошла в десятку сильнейших, поднявшись с 11-го на 8-е место. Выигравшая Кубок Африки сборная Сенегала поднялась на 7 позиций – на 12-ю строчку.

Топ-10:

1. Испания

2. Аргентина

3. Франция

4. Англия

5. Бразилия

6. Португалия

7. Нидерланды

8 (11). Марокко

9 (8). Бельгия

10 (9). Германия

...

12 (19). Сенегал

...

30 (28). Украина

...

36 (33). Россия

...

98 (99). Беларусь

...

114. Казахстан.

Полная версия рейтинга доступна по ссылке .