Россия опустилась на 36-е место в рейтинге сборных ФИФА. Испания лидирует, Аргентина – 2-я, Англия – 4-я, Бразилия – 5-я, Марокко – 8-е, Сенегал – 12-й

Россия опустилась на 36-е место в рейтинге ФИФА.
Сборная России потеряла три позиции в рейтинге ФИФА.
По итогам первого в 2026 году обновления рейтинга Международной федерации футбола Россия опустилась с 33-го на 36-е место.
Сборная Марокко вошла в десятку сильнейших, поднявшись с 11-го на 8-е место. Выигравшая Кубок Африки сборная Сенегала поднялась на 7 позиций – на 12-ю строчку.
Топ-10:
1. Испания
2. Аргентина
3. Франция
4. Англия
5. Бразилия
6. Португалия
7. Нидерланды
8 (11). Марокко
9 (8). Бельгия
10 (9). Германия
...
12 (19). Сенегал
...
30 (28). Украина
...
36 (33). Россия
...
98 (99). Беларусь
...
114. Казахстан.
