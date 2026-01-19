Пеп о северном сиянии в Буде: «Здорово, с бокалом вина оно еще прекраснее. Я сосредоточен на работе, но почему бы не посмотреть на небо и не увидеть красоту вселенной?»

Пеп о северном сиянии в Буде: почему бы не увидеть красоту вселенной.

Главный тренер «Манчестер Сити » Пеп Гвардиола рад, что в Буде можно увидеть северное сияние.

Завтра «Ман Сити» сыграет с «Буде -Глимт» на выезде в рамках 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Игра начнется в 20:45 по московскому времени.

«Здорово! Да, [я видел его раньше], в Финляндии. Мне нравится Северная Европа!

Я не ученый, чтобы анализировать причины его появления в небе. Дайте мне несколько лет! Не стоит недооценивать меня и мои познания как ученого, но прямо сейчас я просто им восхищаюсь. С бокалом вина оно еще прекраснее.

Конечно, [у меня есть время его оценить]! Почему бы и нет? Я буду в отеле, у меня большие окна, мы посмотрим и насладимся этим, почему нет? Я сосредоточен на своей работе, но почему бы не посмотреть на небо и не увидеть красоту нашей вселенной, верно?» – сказал Гвардиола.