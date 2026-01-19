  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Арсенал» не лучшая команда Европы, «Бавария» – сильнейшая. «Канониры» сильны, много забивают – «Интер» должен реализовывать свои моменты». Аканджи перед матчем ЛЧ
28

«Арсенал» не лучшая команда Европы, «Бавария» – сильнейшая. «Канониры» сильны, много забивают – «Интер» должен реализовывать свои моменты». Аканджи перед матчем ЛЧ

Аканджи о матче ЛЧ: «Арсенал» – не лучшая команда Европы, «Бавария» сильнее.

Защитник «Интера» Мануэль Аканджи, арендованный у «Манчестер Сити», поделился мнением об «Арсенале».

Миланцы завтра примут лондонцев в матче 7-го тура Лиги чемпионов.

– Я думаю, что «Арсенал» – одна из лучших команд в Европе. На мой взгляд, это не самая лучшая команда, но, безусловно, одна из лучших, так что это будет большой вызов, но мы готовы.

– Что вы думаете о прогрессе «Арсенала»?

– Я нечасто смотрю футбол, потому что у меня дома трое детей, но, тем не менее, у «Арсенала» очень сильный и качественный состав, и они демонстрируют стабильность, что крайне важно, если вы хотите конкурировать на нескольких фронтах.

– Что нужно сделать, чтобы победить их?

– Нам нужно преуспеть в реализации моментов. Когда вы играете против топ-команд, за каждую ошибку могут наказать, но то же самое относится и к ним. Мы должны быть безжалостными и хладнокровными перед воротами, а также аккуратно владеть мячом. Это будет нелегко, но мы должны играть как команда. 

– «Арсенал» доставил «Интеру» много проблем в прошлом сезоне и в этом году очень силен в атаке. Насколько сложно будет играть в обороне?

– Трудно сравнивать с прошлым годом, потому что меня здесь не было. «Арсенал» – сильная команда, и они много забивают, особенно со штрафных. В Европе вы всегда сталкиваетесь с игроками топ-класса в атаке: у «Атлетико» и «Ливерпуля» также были очень сильные нападающие. Нам определенно нужно оставаться сосредоточенными.

– Кто является лучшей командой в Европе? Какова цель «Интера» в Лиге чемпионов?

– Для меня «Бавария» сейчас – сильнейшая команда в Европе. Они показывают отличный футбол, забивают много голов и пропускают очень мало. Наша главная цель – выиграть скудетто, как и каждый год.  Первая цель в Лиге чемпионов– финишировать в восьмерке лучших. А потом посмотрим – все знают, на что способен «Интер», – сказал Аканджи.

Европейский бойкот ЧМ-2026 – вы в такое верите?14631 голос
Да, это возможноПирс Морган
Нет, не верюДональд Трамп
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Football Italia
logoпремьер-лига Англия
logoАрсенал
logoсерия А Италия
logoЛига чемпионов УЕФА
logoИнтер
logoМанчестер Сити
logoЛа Лига
logoбундеслига Германия
logoБавария
logoЛиверпуль
logoтактика
logoАтлетико
logoМануэль Аканджи
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Киву о матче с «Арсеналом»: «Они и «Бавария» – лучшие команды Европы, но это не значит, что «Интер» уже проиграл. Мы знаем, как им противостоять, постараемся показать себя»
19 января, 16:04
«Арсенал» – главный фаворит ЛЧ по версии Goal. «Бавария» – 2-я, «ПСЖ» – 3-й, «Ман Сити» – 4-й, «Барса» – 5-я, «Реал» – 10-й
13 декабря 2025, 20:15
Главные новости
«Зенит» выложил видео с Венделом на сборах команды. Он опоздал на 7 дней
39 минут назадВидео
Инфантино пошутил, что на ЧМ-2022 не арестовали ни одного британца. Ассоциация болельщиков призвала его заняться не «дешевыми шутками», а ценами билетов на ЧМ-2026
сегодня, 09:42
Дегтярев о лимите в РПЛ: «Будет 5 иностранцев с 2028 года, и точка. У государства одно решение – приказ»
сегодня, 09:15
Вингер «Зенита» Энрике: «Бразилии по силам дойти до финала ЧМ и там с божьей помощью победить. Вся страна считает, что сборная станет чемпионом»
сегодня, 08:54
Глава Федерации футбола Петербурга Бельский: «Лимита на легионеров быть не должно. Ограничения повысят стоимость наших игроков, но не улучшат качество футбола»
сегодня, 08:21
Кутузов о Роналду в «Спортинге»: «Мы жили в одной комнате. Он мечтал стать лучшим. Волновал его и внешний облик – постоянно зеркала, прически, гели»
сегодня, 07:58
По какому показателю Рамос, Давидс и Златан – рекордсмены ЛЧ? Квиз с призами про главный еврокубок
сегодня, 08:00Тесты и игры
Троих фанатов «Брюгге», пришедших на матч с «Кайратом» в купальниках из фильма «Борат», арестовали на 5 суток за мелкое хулиганство
сегодня, 07:48
Дзюба о капитанстве в «Акроне»: «Лидер по натуре должен быть лидером. Можно красиво болтать, но поле все показывает – кто ты и что ты»
сегодня, 07:32
В «Сосьедаде» не опровергли возможный уход Захаряна: «Если это правда, это был частный разговор»
сегодня, 06:48
Ко всем новостям
Последние новости
Дмитрий Булыкин: «Захаряну нужно задержаться в Европе. Перейти в какой-нибудь хороший клуб и показать, на что он способен»
13 минут назад
«Марсель» купил у «Фейеноорда» Квинтена Тимбера – брата-близнеца Юрриена из «Арсенала»
26 минут назадФото
Тихонов о «Енисее»: «Клуб заработал 63 млн при мне, а потратил 4. На трех-четырех футболистов можно было потратиться. Если ставишь атакующий футбол, а у тебя забирают лучших – тяжело что-то сделать»
27 минут назад
«Торпедо» ведет с «Ростовом» переговоры по Уткину. С хавбеком есть предварительная договоренность
53 минуты назад
РФС наложил трансферный бан на «Крылья». Клуб подписал экс-защитника «Химок» и молодежек «Реала» Фернандеса за несколько часов до этого (Sport Baza)
сегодня, 09:50
«Интер» – «Пиза». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
сегодня, 09:42
80-летнего Луческу госпитализировали из-за проблем с сердцем после гриппа
сегодня, 09:16
Чемпионат Испании. «Леванте» против «Эльче», «Реал» сыграет в субботу, «Барса» – в воскресенье
сегодня, 09:12
Дмитрий Селюк: «Браим – это а-ля Федя Смолов. Он просто хотел сделать очень эффектно, красиво, чтобы о нем много говорили»
сегодня, 08:48
Чемпионат Италии. «Интер» принимает «Пизу», матчи «Ювентус» – «Наполи» и «Рома» – «Милан» пройдут в воскресенье
сегодня, 08:41