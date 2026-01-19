«Арсенал» не лучшая команда Европы, «Бавария» – сильнейшая. «Канониры» сильны, много забивают – «Интер» должен реализовывать свои моменты». Аканджи перед матчем ЛЧ

Аканджи о матче ЛЧ: «Арсенал» – не лучшая команда Европы, «Бавария» сильнее.

Защитник «Интера» Мануэль Аканджи , арендованный у «Манчестер Сити », поделился мнением об «Арсенале ».

Миланцы завтра примут лондонцев в матче 7-го тура Лиги чемпионов.

– Я думаю, что «Арсенал» – одна из лучших команд в Европе. На мой взгляд, это не самая лучшая команда, но, безусловно, одна из лучших, так что это будет большой вызов, но мы готовы.

– Что вы думаете о прогрессе «Арсенала»?

– Я нечасто смотрю футбол, потому что у меня дома трое детей, но, тем не менее, у «Арсенала» очень сильный и качественный состав, и они демонстрируют стабильность, что крайне важно, если вы хотите конкурировать на нескольких фронтах.

– Что нужно сделать, чтобы победить их?

– Нам нужно преуспеть в реализации моментов. Когда вы играете против топ-команд, за каждую ошибку могут наказать, но то же самое относится и к ним. Мы должны быть безжалостными и хладнокровными перед воротами, а также аккуратно владеть мячом. Это будет нелегко, но мы должны играть как команда.

– «Арсенал» доставил «Интеру» много проблем в прошлом сезоне и в этом году очень силен в атаке. Насколько сложно будет играть в обороне?

– Трудно сравнивать с прошлым годом, потому что меня здесь не было. «Арсенал» – сильная команда, и они много забивают, особенно со штрафных. В Европе вы всегда сталкиваетесь с игроками топ-класса в атаке: у «Атлетико» и «Ливерпуля » также были очень сильные нападающие. Нам определенно нужно оставаться сосредоточенными.

– Кто является лучшей командой в Европе? Какова цель «Интера» в Лиге чемпионов?

– Для меня «Бавария» сейчас – сильнейшая команда в Европе. Они показывают отличный футбол, забивают много голов и пропускают очень мало. Наша главная цель – выиграть скудетто, как и каждый год. Первая цель в Лиге чемпионов– финишировать в восьмерке лучших. А потом посмотрим – все знают, на что способен «Интер», – сказал Аканджи.