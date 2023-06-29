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Весь старт «Зенита» из бразильцев? Их уже девять, осталось подписать двух

Педро дос Сантос
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Боевая команда.

«Зенит» подписал еще одного бразильца – полузащитника Педро дос Сантоса из «Коринтианса», который присоединится к клубу зимой 2024-го. Это уже девятый легионер из Бразилии в составе петербуржцев – этим летом подписали еще и хавбека Ду Кейроса.

Мы пофантазировали, как может выглядеть состав «Зенита» со всеми бразильцами в составе. И это вполне боеспособный вариант – смотрите сами!

Да, некоторые позиции могут удивлять, но если Пеп Гвардиола сделал из Джона Стоунза правого защитника, то почему бы Сергею Семаку не повторить трюк с бразильцами? 

Эх, а ведь мог бы быть и вратарь – Иван Куарезма уехал зимой. 

Но ведь кто-то из бразильцев может уйти из «Зенита»?

Скорее всего, большинство бразильцев останется в Петербурге – в этом уверен Гильерме Миранда, агент Малкома, Клаудиньо, Мантуана и Кейроса: «Зенит» – это семья, никто оттуда не уйдет и не уедет».

Но вот трансфер Вендела не исключен – бразилец встревожен из-за накаленной политической обстановки в России и хочет играть в еврокубках. У Вендела есть варианты с «Фенербахче» и «Фламенго», а бразильский инсайдер Фабио Алейшо писал, что «Зенит» разрешил бразильцу вести переговоры с другими клубами.

Однако петербуржцы оперативно опровергли заявление Алейшо, поэтому есть все шансы на то, что в новый сезон «Зенит» войдет с еще большим количеством бразильцев, чем было в прошлом.

Через «Зенит» прошло 14 бразильцев. Помните первого? 

Если «Спартак», ЦСКА и «Локомотив» активно привлекали футболистов из Бразилии еще в нулевых, то «Зенит» включился только в десятых. Зато как! Первый футболист из этой страны в клубе из Петербурга – Халк! Перешел в 2012-м из «Порту». Нынешняя же команда стала заезжать в «Зенит» в 2019-м – летом приехали Дуглас Сантос и Малком. 

Что было до «Зенита» Рио-де-Жанейро? «Зенит» Прага от Петржелы и «Зенит» Буэнос-Айрес при Манчини

Фото: VK/fc-zenit.ru

32 комментария

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Илья Коваль
Что тут делают благословленные свыше россияне Малком и Клаудиньо?
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La Crosse Bobcats
>> Но вот трансфер Вендела не исключен – бразилец встревожен из-за накаленной политической обстановки в России и хочет играть в еврокубках. У Вендела есть варианты с «Фенербахче» и «Фламенго»

Вендел хочет играть в еврокубках и поэтому рассматривает вариант с Фламенго xDD
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Evincive
Был Зенит, будет Zênite.
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mallowan
Ответ schwein
Статья ради статьи. Во-первых, потому что лимит. А во-вторых, просто натыкали бразильцев по случайным позициям, Ду Кейрос ни разу не опорник, а Педро не фланговый полузащитник.
Комент ради комента.
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Плеймейкер87
Малком и Клаудиньо уже россияне с нового сезона
+6
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Жорег Борщофф
Зенитуш душ Петербургуш. =)
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Ковид 07.10.52
Ответ Плеймейкер87
Малком и Клаудиньо уже россияне с нового сезона
Это для налоговой...типы из одного городка во власти отжимают у нее же налоги, ради своей игрушки...
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Ковид 07.10.52
Ответ schwein
Статья ради статьи. Во-первых, потому что лимит. А во-вторых, просто натыкали бразильцев по случайным позициям, Ду Кейрос ни разу не опорник, а Педро не фланговый полузащитник.
За такие деньги и на этих позициях побегают...
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schwein
Ответ Ковид 07.10.52
За такие деньги и на этих позициях побегают...
Как всегда гениальный комментарий от вас. Так то можно и в ворота поставить всех сразу, почему нет.
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V1olence
Ответ La Crosse Bobcats
>> Но вот трансфер Вендела не исключен – бразилец встревожен из-за накаленной политической обстановки в России и хочет играть в еврокубках. У Вендела есть варианты с «Фенербахче» и «Фламенго» Вендел хочет играть в еврокубках и поэтому рассматривает вариант с Фламенго xDD
Где написано, что он рассматривает предложение Фламенго?
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Жорег Борщофф
Вы набирайте всяких, пока Зенит будет дооминировать и унижать.
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LokoKa1ser92
Ответ Плеймейкер87
Малком и Клаудиньо уже россияне с нового сезона
что не мешает им оставаться бразильцами
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Собиратель хаоса
Зенит из Сан-Паулу.
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Поцелуй Оздоева
Ответ schwein
Статья ради статьи. Во-первых, потому что лимит. А во-вторых, просто натыкали бразильцев по случайным позициям, Ду Кейрос ни разу не опорник, а Педро не фланговый полузащитник.
А где Педро играет? Он же как раз фланговый игрок.
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arlovski
Ответ schwein
Статья ради статьи. Во-первых, потому что лимит. А во-вторых, просто натыкали бразильцев по случайным позициям, Ду Кейрос ни разу не опорник, а Педро не фланговый полузащитник.
да вроде вполне себе опорник и вингер
https://www.transfermarkt.com/du-queiroz/leistungsdatendetails/spieler/906774
https://www.transfermarkt.com/pedro/leistungsdatendetails/spieler/1004741
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schwein
Ответ Поцелуй Оздоева
А где Педро играет? Он же как раз фланговый игрок.
Он же фланговый нападающий.
Не говоря о том, что Зенит весь этот год играл по схеме 4-3-3.
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San9
Ответ тот самый Кадрус
Ну и в чем Дзю Ба был не прав, назвав Зенит Рио Де Жанейро?
Пока он играл в старте, его это не волновало).
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arlovski
Ответ San9
Какая-то странная схема, из серии вы забьете нам сколько сможете, мы вам сколько захотим). Ну и Педро еще никуда не перешел.
а что странного? вроде вполне классические 4-3-3
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San9
Ответ arlovski
а что странного? вроде вполне классические 4-3-3
Нарисована 4-1-4-1, заточенная на атаку. Ду Кейрос ни разу не опорник, а конкурент Вендела/Клаудиньо. Малком в форвардах). Мантуан конкурент Малкома/Педро по позиции. Все вместе они не будут играть. Сделано ради того, чтобы вместить всех бразильцев на поле. То же самое можно сделать с легионерами любого клуба. А то, что в Зените они в своем большинстве из одной страны - ну так какая разница. Лишь бы не карнавалили.
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Жорег Борщофф
Ответ Superkenguroo
Zenite Sao Pedrо
Не, у нас не приветствуется.
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Жорег Борщофф
Ответ BillShen
Кричалки нового сезона - "Там-пам-пам Там-пам-пам - Зенит - Гояс!", "Cлушай наш Натал, я тебе спою задушевную песню мою..." Ну и конечно - "В цветах зенита есть черный и теперь нет лазурного" - потому что аргентинцам нет)
Главное - чтобы мясного не было. Но я, сука, ржу. =)))
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