Весь старт «Зенита» из бразильцев? Их уже девять, осталось подписать двух

Боевая команда.

«Зенит» подписал еще одного бразильца – полузащитника Педро дос Сантоса из «Коринтианса», который присоединится к клубу зимой 2024-го. Это уже девятый легионер из Бразилии в составе петербуржцев – этим летом подписали еще и хавбека Ду Кейроса.

Мы пофантазировали, как может выглядеть состав «Зенита» со всеми бразильцами в составе. И это вполне боеспособный вариант – смотрите сами!

Да, некоторые позиции могут удивлять, но если Пеп Гвардиола сделал из Джона Стоунза правого защитника, то почему бы Сергею Семаку не повторить трюк с бразильцами?

Эх, а ведь мог бы быть и вратарь – Иван Куарезма уехал зимой.

Но ведь кто-то из бразильцев может уйти из «Зенита»?

Скорее всего, большинство бразильцев останется в Петербурге – в этом уверен Гильерме Миранда, агент Малкома, Клаудиньо, Мантуана и Кейроса: «Зенит» – это семья, никто оттуда не уйдет и не уедет».

Но вот трансфер Вендела не исключен – бразилец встревожен из-за накаленной политической обстановки в России и хочет играть в еврокубках. У Вендела есть варианты с «Фенербахче» и «Фламенго», а бразильский инсайдер Фабио Алейшо писал, что «Зенит» разрешил бразильцу вести переговоры с другими клубами.

Однако петербуржцы оперативно опровергли заявление Алейшо, поэтому есть все шансы на то, что в новый сезон «Зенит» войдет с еще большим количеством бразильцев, чем было в прошлом.

Через «Зенит» прошло 14 бразильцев. Помните первого?

Если «Спартак», ЦСКА и «Локомотив» активно привлекали футболистов из Бразилии еще в нулевых, то «Зенит» включился только в десятых. Зато как! Первый футболист из этой страны в клубе из Петербурга – Халк! Перешел в 2012-м из «Порту». Нынешняя же команда стала заезжать в «Зенит» в 2019-м – летом приехали Дуглас Сантос и Малком.

Фото: VK/fc-zenit.ru