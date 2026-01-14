  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Хавбек «Балтики» Саусь назвал Сперцяна лучшим в РПЛ: «Такие футболисты нужны каждой команде»
0

Хавбек «Балтики» Саусь назвал Сперцяна лучшим в РПЛ: «Такие футболисты нужны каждой команде»

Саусь назвал Сперцяна лучшим игроком РПЛ.

Полузащитник «Балтики» Владислав Саусь назвал хавбека «Краснодара» Эдуарда Сперцяна лучшим игроком осенней части сезона РПЛ.

«Для меня лучший игрок первой части сезона РПЛ — Сперцян. Хотел бы я видеть его в своей команде? Конечно, хотелось бы. Сперцян — хороший игрок, обладающий высоким уровнем исполнительского мастерства. Такие футболисты нужны каждой команде», — сказал Саусь.

В 18 матчах сезона РПЛ на счету Сперцяна 8 голов и 12 ассистов.

Уход Алонсо из «Реала» – ваша оценка?54305 голосов
Плохо для «Реала»Хаби Алонсо
Так будет лучшеВинисиус Жуниор
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
logoЭдуард Сперцян
logoВладислав Саусь
logoКраснодар
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Мостовой назвал лучших игроков 2025 года в РПЛ: «Кордоба, Батраков и Сперцян. Туда же можно отнести Глушенкова, Вендела, Маркиньоса и Даку»
4 января, 10:45
Мостовой включил Кордобу, Сперцяна, Батракова, Барриоса и Вендела в пятерку лучших футболистов РПЛ в 2025 году: «У Кисляка все впереди»
28 декабря 2025, 19:55
Сперцян признан игроком года в Армении во 2-й раз в карьере и впервые с 2022-го
26 декабря 2025, 18:23
Главные новости
В сборной Франции готовятся к назначению Зидана после ЧМ. Обсуждается его тренерский штаб
30 минут назад
Перес хочет, чтобы Винисиус остался в «Реале». Предложение по контракту в силе
56 минут назад
Заварзин о Гусеве, Жиркове и Шаронове: «Динамо» с таким тренерским штабом способно попасть в стыковые матчи и ниже. Один раз уже вылетали»
сегодня, 18:14
Лаутаро, Модрич, Йылдыз – кто забьет в новом туре Серии А? Соберите команду на эти выходные
сегодня, 18:06Тесты и игры
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова против «Лилля», «Монако» Головина принимает «Лорьян»
сегодня, 18:00Live
Гехи переходит в «Сити» за 26+3 млн фунтов. Зарплата – 15,6 млн в год с учетом бонусов (Флориан Плеттенберг)
сегодня, 17:58
18-летний Дро покинет «Барселону» зимой за 6 млн евро – клуб уведомлен. Хавбек получил предложения из Англии и Германии
сегодня, 17:48
Роналду с 260 млн долларов – 1-й по доходам среди спортсменов в 2025-м. Месси – 3-й, Леброн – 5-й, Бензема – 6-й, Хэмилтон – 11-й, Мбаппе – 12-й, Ферстаппен – 15-й, Махоумс – 17-й (Sportico)
сегодня, 17:40
Лусиано Гонду: «Уверен, что смогу выйти и забивать. Надеюсь, получится переломить серию неудач аргентинских игроков в ЦСКА»
сегодня, 17:18Видео
«Барселона» приобрела долю в стартапе Scircle, создающем парфюмерию с использованием ИИ. Клуб хочет «обогатить опыт фанатов через ощущения, связанные с эмоциями и памятью»
сегодня, 16:37
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттихад» Бензема уступил «Аль-Иттифаку», «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Аль-Шабабом» в субботу, «Аль-Хилаль» Малкома – с «Неомом» в воскресенье
2 минуты назад
«ПСЖ» – «Лилль». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 16:27
Дро Фернандес может перейти в «Челси», «Ман Сити» или «Боруссию». Желающий покинуть «Барсу» хавбек интересен и клубам Лиги 1 (Бен Джейкобс)
7 минут назад
Дзюба о том, почему играет в 37: «Это вызов, ты соревнуешься с самим собой. У меня есть червячок внутри, позволяющий соревноваться»
8 минут назад
Артета о трофеях в этом сезоне: «Стабильные выступления помогают верить, что «Арсенал» способен на это. Мы рады оставаться в 4 турнирах, но должны показывать это в каждой игре»
20 минут назад
Лепехин о воспитанниках «Зенита»: «Аршавина ввели искуственно, он не был сильнее Поповича. Сейчас выпускают на 2 минуты, и они пропадают. Пусть на скамейке сидят вместо 10 иностранцев»
38 минут назад
«Хетафе» арендовал форварда Сатриано у «Лиона» с правом выкупа
56 минут назадФото
Форвард «Факела» Уридия выкупил контракт брата Георгия у «Волги». Договор 24-летнего форварда действовал до лета 2027-го (Сергей Ильев)
сегодня, 18:18Видео
Гойкович о снегопадах: «Для России это нормально. На Балканах сейчас много снега, у нас в Сараево тоже валит. Тротуары вообще не чистят, гулять просто невозможно»
сегодня, 18:04
Игонин о «Зените»: «Лучше всех справляются с приобретением и продажей игроков. Хорошо работает финансовый менеджмент»
сегодня, 17:52