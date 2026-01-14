Хавбек «Балтики» Саусь назвал Сперцяна лучшим в РПЛ: «Такие футболисты нужны каждой команде»

Саусь назвал Сперцяна лучшим игроком РПЛ.

Полузащитник «Балтики» Владислав Саусь назвал хавбека «Краснодара » Эдуарда Сперцяна лучшим игроком осенней части сезона РПЛ .

«Для меня лучший игрок первой части сезона РПЛ — Сперцян. Хотел бы я видеть его в своей команде? Конечно, хотелось бы. Сперцян — хороший игрок, обладающий высоким уровнем исполнительского мастерства. Такие футболисты нужны каждой команде», — сказал Саусь.

В 18 матчах сезона РПЛ на счету Сперцяна 8 голов и 12 ассистов.