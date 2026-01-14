Хавбек «Балтики» Саусь назвал Сперцяна лучшим в РПЛ: «Такие футболисты нужны каждой команде»
Саусь назвал Сперцяна лучшим игроком РПЛ.
Полузащитник «Балтики» Владислав Саусь назвал хавбека «Краснодара» Эдуарда Сперцяна лучшим игроком осенней части сезона РПЛ.
«Для меня лучший игрок первой части сезона РПЛ — Сперцян. Хотел бы я видеть его в своей команде? Конечно, хотелось бы. Сперцян — хороший игрок, обладающий высоким уровнем исполнительского мастерства. Такие футболисты нужны каждой команде», — сказал Саусь.
В 18 матчах сезона РПЛ на счету Сперцяна 8 голов и 12 ассистов.
Уход Алонсо из «Реала» – ваша оценка?54305 голосов
Плохо для «Реала»
Так будет лучше
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости