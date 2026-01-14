Чанов об уходе Дивеева в «Зенит»: Лукин может стать новым лидером обороны ЦСКА.

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов допустил, что Матвей Лукин станет лидером обороны армейцев после ухода Игоря Дивеева в «Зенит».

«Возможно, этот вариант рассматривался при обмене игроков. Когда-то и по Дивееву были сомнения, но он нашел себя и стал большим игроком. Надеюсь, что Лукин поддержит эту традицию, он может стать новым лидером обороны ЦСКА», — сказал Чанов.