Баринов перешел в ЦСКА, «МЮ» назначил Кэррика, «Рубин» уволил Рахимова, «Барса» арендовала Канселу, Сизерон опроверг заявления Пападакис, Захарян не забил пенальти и другие новости

1. Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов перешел в ЦСКА. Контракт подписан до 2029 года.

2. Майкл Кэррик назначен главным тренером «Манчестер Юнайтед» до конца сезона.

3. В FONBET КХЛ «Авангард» проиграл «Салавату Юлаеву», «Ак Барс» – «Нефтехимику», «Сибирь» победила «Северсталь».

4. «Барселона» арендовала Жоау Канселу у «Аль-Хилаля» до конца сезона. Клуб затем удалил новость о переходе игрока, но потом вернул .

5. «Манчестер Сити» обыграл «Ньюкасл» в 1-м матче 1/2 финала Кубка лиги – 2:0. Шерки и Семеньо забили, второй гол Антуана отменили после ВАР.

6. «Рубин» объявил об отставке главного тренера Рашида Рахимова.

7. Олимпийский чемпион в танцах на льду Гийом Сизерон назвал ложными заявления своей бывшей партнерши Габриэлы Пападакис из книги «Чтобы не исчезнуть»: «Столкнувшись с клеветнической кампанией, направленной против меня, хотел бы выразить непонимание и несогласие».

8. Арсен Захарян не забил пенальти в послематчевой серии с «Осасуной» в 1/8 финала Кубка Испании. Хавбек ударил выше ворот, но «Сосьедад» победил – 4:3. Гол Гризманна принес «Атлетико» победу над «Депортиво» – 1:0.

9. Форвард Даниил Касаткин стал игроком «Енисея». Баскетболиста ранее освободили из тюрьмы во Франции.

10. НХЛ. «Питтсбург» уступил «Тампе» (1:2 Б), Малкин забил 10-й гол в сезоне , Кучеров реализовал победный буллит («Лайтнинг» выиграли 11 матчей подряд и повторили клубный рекорд ), но прервал серию из 10 игр подряд с очками. «Оттава» обыграла «Ванкувер» (2:1), Зуб забил 4-й гол в сезоне . «Вашингтон» одолел «Монреаль» (3:2 ОТ), Овечкин остался без очков впервые за 5 игр. «Юта» разгромила «Торонто» (6:1), Бут набрал 1+1 . Все результаты дня – здесь .

11. НБА. 34 очка Гилджес-Александера помогли «Оклахоме» впервые в сезоне обыграть «Сан-Антонио», «Миннесота» разгромила «Милуоки» и другие результаты .

12. Международный олимпийский комитет (МОК) заявил , что считает несопоставимыми ситуации России и США в вопросе отстранения от участия в Олимпийских играх.

13. Хаби Алонсо перед увольнением сказал боссам «Реала», что нельзя давать игрокам столько власти. Хаби был удивлен, что клуб всегда занимает сторону футболистов, а не тренера. Также появилась информация, что Винисиус, Беллингем и Вальверде не принимали идеи тренера , но Джуд назвал эти сообщения «бредом» .

14. Комментатор Максим Гречанин оскорбил казахстанцев во время матча «Сибири» и «Астаны» на детско-юношеском турнире в Омске. Его слова «###### чебуроды вышли», «########» попали в эфире, когда он думал, что микрофон выключен.

Цитаты дня.

Владимир Пономарев: «Россия не уступает Римской империи по величию, даже выше . У них была конница, а у нас – «Орешник», гиперзвук. Нас все стараются унизить, на поводу у Запада идти нельзя»

«Зенит» пустил пыль в глаза, что продал Жерсона за 27 млн, у «Крузейро» таких денег нет . Реальная сумма – 10 млн, остальное – футболисты и бонусы, которые почти не достать». Гурцкая о трансфере

Юрий Белоус: «США не отстранят, даже если они возьмут Гренландию . Это самая могущественная страна мира. Всегда была, есть и будет двойная мораль и стандарты»

Сергей Федоров: «Детройт – мой дом, где бы я ни находился . Я чувствовал себя спокойно и дышал по-другому, каждый раз приземляясь здесь»

Хабиб об уходе Алонсо из «Реала»: «Хаби входит в топ-3 тренеров современности. Нужно избавляться от капризных игроков, а не от тренера »

Баринов о переходе в ЦСКА: «Я не Иуда и не предатель , «Локомотив» и болельщики навсегда в моем сердце. Я принял самое сложное решение в жизни – покинуть родной дом»