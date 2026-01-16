Чемпионат Италии. «Милан» обыграл «Комо», «Верона» уступила «Болонье»

В чемпионате Италии прошли перенесенные матчи 16-го тура.

В среду «Наполи » дома сыграл вничью с «Пармой» (0:0), «Интер » справился с «Лечче » (1:0).

В четверг «Милан » обыграл «Комо » (3:1).

Чемпионат Италии

Перенесенные матчи 16-го тура

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

