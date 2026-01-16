76

Чемпионат Италии. «Милан» обыграл «Комо», «Верона» уступила «Болонье»

В чемпионате Италии прошли перенесенные матчи 16-го тура.

В среду «Наполи» дома сыграл вничью с «Пармой» (0:0), «Интер» справился с «Лечче» (1:0).

В четверг «Милан» обыграл «Комо» (3:1).

Чемпионат Италии

Перенесенные матчи 16-го тура

Серия А Италия. 16 тур
14 января 17:30, Стадио Диего Армандо Марадона
Логотип домашней команды
Наполи
Завершен
0 - 0
Логотип гостевой команды
Парма
Матч окончен
90’
Ордоньес   Бенедычак
Нерес   Лукка
90’
Нерес
87’
81’
Ринальди
Политано   Вергара
78’
70’
Тройло   Дель Прато
67’
Бричги
59’
Ондрейка   Бернабе
59’
Кутроне   Пеллегрино
Ланг   Нерес
58’
Маццокки   Спинаццола
58’
Оливера   Элмаз
58’
57’
Тройло
46’
Соренсен   Валери
2тайм
Перерыв
Наполи
Милинкович-Савич, Буонджорно, Ррахмани, Ди Лоренцо, Ланг, Политано, Оливера, Мактоминей, Лоботка, Маццокки, Хейлунд
Запасные: Вергара, Амброзино, Бекема, Марьянуччи, Спинаццола, Лукка, Контини-Барановский, Ферранте, Мигель Гутьеррес, Нерес, Элмаз
1тайм
Парма:
Ринальди, Валенти, Тройло, Чиркати, Соренсен, Ордоньес, Эстевес, Кейта, Бричги, Кутроне, Ондрейка
Запасные: Корви, Касентини, Дель Прато, Валери, Dominik Drobnič, Кремаски, Ористанио, Бернабе, Бенедычак, Джурич, Пеллегрино
Подробнее
Серия А Италия. 16 тур
14 января 19:45, Сан-Сиро
Логотип домашней команды
Интер
Завершен
1 - 0
Логотип гостевой команды
Лечче
Матч окончен
Луис Энрике
90’
+3’
М. Тюрам   Сучич
87’
86’
Мале   Сала
82’
Пьеротти   Жослен
  Эспозито
78’
Мхитарян   Мартинес
72’
69’
Гандельман   Каба
68’
Соттиль   Моренте
63’
Данилу Вейга
Диуф   Луис Энрике
57’
Барелла   Фраттези
57’
Бонни   Эспозито
56’
2тайм
Перерыв
М. Тюрам
17’
Интер
Зоммер, Бастони, Ачерби, Аканджи, Карлос Аугусто, Мхитарян, Зелиньски, Барелла, Диуф, Бонни, М. Тюрам
Запасные: Бово, Каллигарис, Тахо, Фраттези, Мартинес, Эспозито, Биссек, Беренбрух, Дармиан, Сучич, Луис Энрике, де Врей, Димарко, Кокки
1тайм
Лечче:
Фальконе, Галло, Габриэл, Зиберт, Данилу Вейга, Мале, Кулибали, Соттиль, Гандельман, Пьеротти, Штулич
Запасные: Самооя, Ндаба, Сала, Хельгасон, Гортер, Перес Сепульведа, Жан, Куасси, Мархвиньски, Фрюхтль, Каба, Нгом, Моренте, Жослен
Подробнее
Серия А Италия. 16 тур
15 января 17:30, Марк Антонио Бентегоди
Логотип домашней команды
Верона
Завершен
2 - 3
Логотип гостевой команды
Болонья
Матч окончен
90’
Орсолини   Фаббиан
Сарр   Москера
82’
80’
Хольм   Дзортеа
79’
Одгор   Фергюсон
Ньяссе   Чам
77’
  Фройлер
71’
66’
Побега   Моро
66’
Кастро   Иммобиле
59’
Орсолини
Эль-Мусрати   Гальярдини
53’
Сердар   Жиоване
52’
Нуньес   Слотсагер
46’
2тайм
Перерыв
43’
  Кастро
42’
Витик
29’
  Одгор
21’
  Орсолини
  Орбан
13’
Нуньес
12’
Верона
Монтипо, Валентини, Нельссон, Нуньес, Брадарич, Бернед, Эль-Мусрати, Сердар, Ньяссе, Орбан, Сарр
Запасные: Тоньоло, Эбосс, Чам, Харруи, Гальярдини, Перилли, Жиоване, Ойегоке, Москера, Слотсагер, Томич
1тайм
Болонья:
Равалья, Миранда, Хеггем, Витик, Хольм, Побега, Фройлер, Домингес, Одгор, Орсолини, Кастро
Запасные: Сулемана, Роу, Иммобиле, Пессина, Скорупски, Казале, Дзортеа, Фаббиан, Даллинга, Ликояннис, Де Сильвестри, Фергюсон, Моро
Подробнее
Серия А Италия. 16 тур
15 января 19:45, Stadio Giuseppe Sinigaglia
Логотип домашней команды
Комо
Завершен
1 - 3
Логотип гостевой команды
Милан
Матч окончен
Рамон
90’
+1’
88’
  Рабьо
86’
Модрич   Яшари
86’
Салемакерс   Атекаме
Альберто Морено   Серджи Роберто
76’
70’
Рафаэл Леау   Лофтус-Чик
70’
Фофана   Риччи
Войвода   Кюн
66’
63’
Нкунку   Фюллькруг
Батурина   Родригес
60’
Да Кунья   Какре
60’
55’
  Рабьо
Кемпф   Диего Карлос
46’
2тайм
Перерыв
45’
+1’
  Нкунку
  Кемпф
10’
Комо
Бюте, Альберто Морено, Кемпф, Рамон, ван дер Бремпт, Да Кунья, Перроне, Батурина, Пас, Войвода, Дувикас
Запасные: Ле Борнье, Черри, Кюн, Родригес, Пош, Смолчич, Какре, Тернквист, Вигорито, Серджи Роберто, Доссена, Диего Карлос, Валье
1тайм
Милан:
Меньян, де Винтер, Габбия, Томори, Бартезаги, Рабьо, Модрич, Фофана, Салемакерс, Рафаэл Леау, Нкунку
Запасные: Лофтус-Чик, Пулишич, Терраччано, Эступиньян, Фюллькруг, Торрьяни, Дуцу, Яшари, Кастьелло, Атекаме, Одогу, Риччи
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

Вы в шоке?8439 голосов
Да!!!Кубок Африки
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
результаты
logoНаполи
logoсерия А Италия
logoБолонья
logoКомо
logoПарма
logoИнтер
logoВерона
logoМилан
logoЛечче
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Быстров о «Зените»: «Будет новый лимит – будут брать россиян у других клубов. Зачем кого-то растить, если можно просто насыпать денег и купить?»
11 минут назад
У Паса 14 (8+6) очков в Серии А – больше только у Лаутаро. Хавбек «Комо» сделал дубль с «Лацио» и не забил пенальти
35 минут назад
Винисиус в шутку предложил Арбелоа ввести штрафы за опоздания. Тренер «Реала» ответил: «Мне нравится, у вас хорошие контракты. Ты капитан, тебе и штрафовать»
48 минут назадВидео
Сын Бекхэма Бруклин: «Родители распространяли ложь в СМИ, чтобы сохранить имидж. Они пытались разрушить мои отношения с женой, заставляли братьев нападать на меня в соцсетях»
52 минуты назад
Радимов о Париже: «С Булановой попали в район только для чернокожих. Смеркалось, у них свадьба, сцена как в «Брате 2» – будто в кино. Поняли, что там не надо ходить»
сегодня, 20:32
Мбаппе о Беллингеме: «Он один из лучших в мире, когда в форме. Фанаты должны указывать на всех, задача «Реала» – изменить ситуацию. Они будут с нами, если увидят хорошую игру»
сегодня, 20:13
«За нашими молодыми игроками пол-Европы следит, по Transfermarkt они стоят 20-25 млн евро. Это говорит о том, что уровень у нас хороший». Комбаров об РПЛ
сегодня, 20:11
ЛЧ возвращается уже завтра! Вспомните о главном клубном турнире в нашем квизе с комментаторами Okko
сегодня, 18:00Тесты и игры
«Барселоне» интересен Ремиро. Вратаря «Сосьедада» рассматривали перед подписанием Гарсии летом 2025-го (Mundo Deportivo)
сегодня, 19:41
Экс-вратарь «Ньюкасла» Хислоп о расизме: «Может понадобиться еще 100 лет, но мы с ним покончим. Меня оскорбляли с 45 метров как чернокожего, с 30 метров мной восхищались как игроком»
сегодня, 19:37
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Италии. «Комо» разгромил «Лацио» в гостях, «Кремонезе» и «Верона» голов не забили
2 минуты назад
Ерохин о сборах: «Не стоит считать – может трехзначное число сложиться. В первые дни лучше в старых бутсах тренироваться, чтобы не было мозолей и неприятных вещей»
5 минут назад
Юран о Батракове: «Пусть посмотрит на Захаряна, нельзя спешить в Европу. Алексею нужен как минимум еще сезон в «Локомотиве», чтобы заматереть»
15 минут назад
Машину Удоджи ограбили во время матча с «Вест Хэмом». Защитнику «Тоттенхэма» угрожали оружием в сентябре
23 минуты назад
Гуйе о финале Кубка Африки: «Этот матч не разорвет отношения между сенегальцами и марокканцами, все хотели победы. Мы благодарим Марокко за гостеприимство»
26 минут назад
Марк Гехи: «Мне нравятся фильмы, сериалы, люблю читать. Дайте знать, если можете рекомендовать з=хорошие кофейни в Манчестере»
сегодня, 20:28
Гендиректор «Пари НН»: «Краснодар» вышел из сделки по Боселли три дня назад. Есть еще ряд запросов, на данный момент Хуан – наш игрок»
сегодня, 20:01
Чемпионат Англии. «Брайтон» против «Борнмута»
сегодня, 20:00
Чемпионат Испании. «Севилья» в гостях у «Эльче»
сегодня, 20:00Live
Карпин посетит матч «Реал» – «Монако» в ЛЧ: «Заодно с Головиным пообщаемся, с Захаряном я поговорил хотя бы. Так что все хорошо, даже замечательно»
сегодня, 19:58