Чемпионат Италии. «Милан» обыграл «Комо», «Верона» уступила «Болонье»

В чемпионате Италии прошли перенесенные матчи 16-го тура.
В среду «Наполи» дома сыграл вничью с «Пармой» (0:0), «Интер» справился с «Лечче» (1:0).
В четверг «Милан» обыграл «Комо» (3:1).
Чемпионат Италии
Перенесенные матчи 16-го тура
Наполи
Милинкович-Савич, Буонджорно, Ррахмани, Ди Лоренцо, Ланг, Политано, Оливера, Мактоминей, Лоботка, Маццокки, Хейлунд
Запасные: Вергара, Амброзино, Бекема, Марьянуччи, Спинаццола, Лукка, Контини-Барановский, Ферранте, Мигель Гутьеррес, Нерес, Элмаз
Парма:
Ринальди, Валенти, Тройло, Чиркати, Соренсен, Ордоньес, Эстевес, Кейта, Бричги, Кутроне, Ондрейка
Запасные: Корви, Касентини, Дель Прато, Валери, Dominik Drobnič, Кремаски, Ористанио, Бернабе, Бенедычак, Джурич, Пеллегрино
Интер
Зоммер, Бастони, Ачерби, Аканджи, Карлос Аугусто, Мхитарян, Зелиньски, Барелла, Диуф, Бонни, М. Тюрам
Запасные: Бово, Каллигарис, Тахо, Фраттези, Мартинес, Эспозито, Биссек, Беренбрух, Дармиан, Сучич, Луис Энрике, де Врей, Димарко, Кокки
Лечче:
Фальконе, Галло, Габриэл, Зиберт, Данилу Вейга, Мале, Кулибали, Соттиль, Гандельман, Пьеротти, Штулич
Запасные: Самооя, Ндаба, Сала, Хельгасон, Гортер, Перес Сепульведа, Жан, Куасси, Мархвиньски, Фрюхтль, Каба, Нгом, Моренте, Жослен
Верона
Монтипо, Валентини, Нельссон, Нуньес, Брадарич, Бернед, Эль-Мусрати, Сердар, Ньяссе, Орбан, Сарр
Запасные: Тоньоло, Эбосс, Чам, Харруи, Гальярдини, Перилли, Жиоване, Ойегоке, Москера, Слотсагер, Томич
Болонья:
Равалья, Миранда, Хеггем, Витик, Хольм, Побега, Фройлер, Домингес, Одгор, Орсолини, Кастро
Запасные: Сулемана, Роу, Иммобиле, Пессина, Скорупски, Казале, Дзортеа, Фаббиан, Даллинга, Ликояннис, Де Сильвестри, Фергюсон, Моро
Альберто Морено Серджи Роберто
Комо
Бюте, Альберто Морено, Кемпф, Рамон, ван дер Бремпт, Да Кунья, Перроне, Батурина, Пас, Войвода, Дувикас
Запасные: Ле Борнье, Черри, Кюн, Родригес, Пош, Смолчич, Какре, Тернквист, Вигорито, Серджи Роберто, Доссена, Диего Карлос, Валье
Милан:
Меньян, де Винтер, Габбия, Томори, Бартезаги, Рабьо, Модрич, Фофана, Салемакерс, Рафаэл Леау, Нкунку
Запасные: Лофтус-Чик, Пулишич, Терраччано, Эступиньян, Фюллькруг, Торрьяни, Дуцу, Яшари, Кастьелло, Атекаме, Одогу, Риччи
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
