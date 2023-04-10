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Ого, Бердыев и «Сочи» – все. За 5 матчей побил ЦСКА с «Динамо» и дважды крупно проиграл

Курбан Бердыев Курбан Бердыев
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Хохлов – и. о. тренера.

Курбан Бердыев покинул «Сочи». Первым об этом сообщил Metaratings.ru, добавив, что исполняющим обязанности главного тренера станет Дмитрий Хохлов. «Матч ТВ» подтвердил: утром 10 апреля Бердыев попрощался с футболистами и покинул расположение клуба.

Следом вышло официальное сообщение «Сочи»: Бердыев уходит, и.о. – Хохлов. «Футбольный клуб «Сочи» желает удачи Курбану Бекиевичу в дальнейшей карьере и на всем жизненном пути», – говорится в заявлении на сайте.

В телеграм-канале «Сочи» попрощались ярче:

Бердыев и в предыдущем клубе не проработал и полугода

В ноябре 2022 года Бердыев покинул иранский «Трактор», хотя был назначен только в июне. Клуб под его руководством провел 11 матчей. «Дело не в деньгах. Я ухожу только из-за морального долга и в связи с потребностями российского футбола. Я должен вернуться в Россию», – заявил Бердыев.

Сразу после этого босс «Сочи» Борис Ротенберг подтвердил, что Бердыев возглавил его клуб. «Опыт и профессионализм Бердыева позволяют привлекать его для построения академии, молодежной команды. Он будет помогать во всех аспектах развития клуба», – говорил Ротенберг. Но вот что было странно: сам «Сочи» на своем сайте объявил о назначении только через месяц.

Реакция при этом была разной. Например, Юрий Семин порадовался: «В нашу лигу вернулся сильный специалист высокого уровня. Для нашего футбола и для «Сочи» это большой плюс». А экс-игрок «Рубина» Алексей Попов отнесся скептически: «На 99% ничего не выйдет, нереально будет добиться успехов. Команда так и будет болтаться в середине таблицы, а может и ниже».

Перед возобновлением сезона «Чемпионат» писал о возможных серьезных перестановках в «Сочи»: «Бердыев хочет полностью выстроить процесс под себя в новой команде». Поэтому на тот момент был вероятен уход тренерского состава, медперсонала и массажистов, даже гендиректора.

А вскоре возобновился сезон в РПЛ.

«Сочи» при Бердыеве – победы над ЦСКА и «Динамо», два крупных поражения

В Кубке России осенью «Сочи» набрал лишь два очка в шести матчах против «Урала», «Торпедо» и ЦСКА, поэтому даже не вышел в весеннюю часть. У Бердыева впереди было 13 матчей чемпионата без отвлечения на другой турнир.

• Результаты при Бердыеве получились очень неровными: 2:0 над ЦСКА, затем 0:4 и 0:3 от «Оренбурга» и «Факела», потом 2:0 над «Динамо», после чего – 1:2 от «Крыльев Советов». Пять матчей – шесть очков. Две победы над серьезными соперниками, но с остальными – только поражения.

Бердыев получил 0:4 дома. От худшей гостевой команды РПЛ

• До прихода Бердыева «Сочи» шел девятым, но в четырех очках от первой пятерки. Теперь «Сочи» все равно идет девятым, а до топ-5 – пять очков. На отрезке из этих пяти матчей «Сочи» тоже особо ничем не выделяется: заработали очков как «Спартак» – шесть, всего пять клубов набрали меньше.

• Еще один эпизод: до Бердыева «Сочи» был едва ли не самой регулярно пропускающей командой. После 2:0 над ЦСКА казалось, что с новым тренером клуб это исправит, но и здесь не получилось. 

• «Низовой» командой при Бердыеве «Сочи» не стал – в трех играх из пяти забивалось не меньше трех голов. Всего у «Сочи» в чемпионате 16 таких матчей. Ярче только «Краснодар» – в 17 играх с его участием забивали три мяча и больше.

Выборка в пять матчей при Бердыеве слишком мала для каких-то глобальных выводов. Получилось так: вспышки с московскими командами и крайне неудачные матчи с немосковскими.

Что говорил Бердыев: хотел создать успешную команду, критиковал за проигранные единоборства

Бердыев нечасто дает интервью, но было несколько цитат, по которым можно понять, что он хотел создать в «Сочи» и что не получилось в отдельных матчах.

• Вот что тренер сказал еще в январе ютуб-каналу «Сочи»: «Цель – прежде всего, создать тот боеспособный коллектив, который выиграл серебро. Я сказал ребятам, что на ту команду было приятно смотреть. Нам бы хотелось это вернуть». И добавил перед «Кубком Матч Премьер»: «В перспективе будем наигрывать молодых ребят. Постепенно омолаживать состав, но с учетом реалий и возможностей. Не в ущерб игре».

• С лишним весом у игроков собирался бороться без перехлестов – рассказал «Матч ТВ»: «Наказывать не буду. Система штрафов не работает вообще. Мы стараемся достучаться до игроков, а не штрафовать их».

• После ЦСКА отмечал характер: «Сегодня увидел ту команду, которая была в серебряный год, которая обладает характером, неуступчивая и борется за каждый мяч. Нам было очень важно это вернуть. Сегодняшним матчем команда показывает, что у нас появляется характер серьезного уровня».

• После разгрома от «Оренбурга» указывал на недостаток: «Нужно быть более требовательным к себе как в обороне, так и в атаке». И позже после 0:3 от «Факела» нашел сходство у двух поражений: «Проигранные единоборства. С первых минут «Факел» навязал борьбу, которую мы проигрывали».

Что дальше у «Сочи»: нет особых задач, но впереди интересные матчи

Глобальных задач команда уже не решает, так что назначение Хохлова исполняющим обязанности не предполагает больших рисков. Лучший сезон в истории (второе место год назад) повторить было невозможно, до тройки призеров сейчас – 11 очков, зона стыков не грозит – плюс 12 очков.

Хохлов, напомним, в конце 2010-х на протяжении двух сезонов возглавлял московское «Динамо». Под его руководством клуб финишировал 8-м и 12-м. В 2021-м был полугодовой отрезок в «Роторе» в Первой лиге и увольнение в момент, когда клуб не выигрывал подряд десять матчей и расположился в двух очках от зоны вылета.

До конца еще восемь туров. Весело должно быть уже на выходных – как раз игра с «Краснодаром», а дальше – «Ахмат» и «Торпедо». В мае посложнее – «Локомотив», «Ростов», «Пари НН» и «Зенит». Завершать чемпионат сочинцам предстоит игрой с «Уралом».

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович, Михаил Воскресенский; pfcsochi.ru

40 комментариев

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Дуойка Бубнова
хохлов - легенда тренерских мостиков динамо, кубани, и ротора. руководство сочи решило сделать "контрольный выстрел".
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ilmir84
Ответ Эразм
А дальше Сочи будет работать на буков, вот и всё, впрочем у всего нашего чемпионата нет никаких задач.
так как сочинцы связаны узами с зенитом-будут им всячески помогать.
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Ruslan Salihov
Тот случай когда даже сказать нечего!!! .....
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Shuller18
Ответ tyuiop tyuiop
всем страшно, даже тем кто врёт что нет
Мне нет. И я не вру. Не, где-то в глубине души возможно есть опасения, но не такие, чтобы сваливать. Керж просто тут безработный сидел, вот и слинял, а если бы тренил, фиг бы уехал
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Влад Александров
Походу сам Бердыев уже все как тренер, к сожалению
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МТБ
В принципе хз зачем им нужен был БЕрдыев. Из того, что я видел, игры толком небыло, с ЦСКА адово повезло. Но Бердыев никогда не славился быстрыми результатами
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tyuiop tyuiop
Ответ Shuller18
Кержу страшно же в России
всем страшно, даже тем кто врёт что нет
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Евгений Цыбулин
Ответ a-fon
Видимо Динамо не надо было прибивать
Просто,только мы и Динамо-способны влететь,такому Сочи)))Факелу и Оренбургу,терять сильно нечего было,пошли вперед и вынесли автобус-все просто было ведь?!)))
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Diamantidis
баблораспилыч до свидания)
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Valeross
Отпустите дедушку на пенсию)
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Эразм
А дальше Сочи будет работать на буков, вот и всё, впрочем у всего нашего чемпионата нет никаких задач.
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Shuller18
Ответ Paperinik
Наверное лучше Гогниев с его хороводами и 0-6 от Краснодара
Нет, у Федотова в Сочи неплохо получалось
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Astin
Ответ Доктор*
Помню, была статья что-то типа "Бердыев всем покажет". Я ещё оборжал эту фразу: скорее он покажет мастерство распила. Меня местные гоблины заминусили. Ну как, гоблины, чо там мудрый туркмен показал в этот раз? Сбежал, поджав хвост. 🤣
ты то кто? наполеон наверно? или ванга? так самолюбоваться.. о боже.. Разок попал пальцем в небо и прыжки до потолка )) а кругом конечно муравьи.. рядом с великим..
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a-fon
Ответ Baggio79
Классный подзаголовок у последней части текста: "что дальше будет у «Сочи»: нет особых задач, но впереди интересные матчи". Описывает весь Российский футбол на ближайшие годы.
До объединения с медиалигой так и будет)
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ymuller
Все-таки сказывается я думаю пауза, которая была. Сложновато после такого возвращаться
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a-fon
Видимо Динамо не надо было прибивать
+3
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Paperinik
Ответ Shuller18
Отсидеться в автобусе и забить шальные голы ещё может, а самому атаковать так и не научился. Нафиг такой нужен
Наверное лучше Гогниев с его хороводами и 0-6 от Краснодара
+3
-1
+2
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Егор Егор
Ответ Дмитрий Мальков
Серьезно? На Хохлова заменили??? Ржу не могу
А кого надо было на И.О. оперативно звать? Нагельсманна?
Хохлов способен справиться с задачей не вылететь, а других в текущий момент и быть не может.
+2
-2
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Shuller18
Ответ Paperinik
Бердыев дернул ЦСКА и Динамо, вполне достойно
Отсидеться в автобусе и забить шальные голы ещё может, а самому атаковать так и не научился. Нафиг такой нужен
+8
-4
+4
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Paperinik
Ответ Shuller18
"Федотова в Сочи сделали игроки" (с) Как говорится: Гагарин долетался, Бердыев до... ну вы поняли) Мне интересно, секта свидетелей победы над Барсой после сегодняшнего дня многих своих приспешников потеряет, или по-прежнему там будут свято верить в то, что Бердыев сейчас это топ тренер, который ну по-любому нагнет РПЛ?
Бердыев дернул ЦСКА и Динамо, вполне достойно
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Фан Рубина
Жаль, что не получилось.
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Alexander Rakhilkin
Ответ Baggio79
Классный подзаголовок у последней части текста: "что дальше будет у «Сочи»: нет особых задач, но впереди интересные матчи". Описывает весь Российский футбол на ближайшие годы.
Товарняки с клубами Ирана, Ирака, Узбекистана и т.д.
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Двестик Двестик
Ответ Доктор*
Помню, была статья что-то типа "Бердыев всем покажет". Я ещё оборжал эту фразу: скорее он покажет мастерство распила. Меня местные гоблины заминусили. Ну как, гоблины, чо там мудрый туркмен показал в этот раз? Сбежал, поджав хвост. 🤣
Объективно, пять матчей - не показатель
+5
-3
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Alexander Rakhilkin
Ответ HaLaVa666
Как то сомнительно выглядит новый И.О. Уж дали бы шанс Кержу
Это последний "незанятый" тренер в России?
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Alexander Rakhilkin
Помню восторги некоторых журналистов и фанатов после 1й победы Сочи. Посоветовал не раздавать авансы раньше времени. Вот и весь финиш - 5 матчей и домой. И дело не том - позвали его в другой клуб (кто-то намекает на Рубин) или нет. Нормальный "поход" в новую команду на 5 матчей просто невозможен. Это или некомпетентность, или непрофессионализм. Или старость... В любом случае - очевидное фиаско (или другое слово из 6 букв, означающее тоже самое)
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