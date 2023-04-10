Ого, Бердыев и «Сочи» – все. За 5 матчей побил ЦСКА с «Динамо» и дважды крупно проиграл

Хохлов – и. о. тренера.

Курбан Бердыев покинул «Сочи». Первым об этом сообщил Metaratings.ru, добавив, что исполняющим обязанности главного тренера станет Дмитрий Хохлов. «Матч ТВ» подтвердил: утром 10 апреля Бердыев попрощался с футболистами и покинул расположение клуба.

Следом вышло официальное сообщение «Сочи»: Бердыев уходит, и.о. – Хохлов. «Футбольный клуб «Сочи» желает удачи Курбану Бекиевичу в дальнейшей карьере и на всем жизненном пути», – говорится в заявлении на сайте.

В телеграм-канале «Сочи» попрощались ярче:

Бердыев и в предыдущем клубе не проработал и полугода

В ноябре 2022 года Бердыев покинул иранский «Трактор», хотя был назначен только в июне. Клуб под его руководством провел 11 матчей. «Дело не в деньгах. Я ухожу только из-за морального долга и в связи с потребностями российского футбола. Я должен вернуться в Россию», – заявил Бердыев.

Сразу после этого босс «Сочи» Борис Ротенберг подтвердил, что Бердыев возглавил его клуб. «Опыт и профессионализм Бердыева позволяют привлекать его для построения академии, молодежной команды. Он будет помогать во всех аспектах развития клуба», – говорил Ротенберг. Но вот что было странно: сам «Сочи» на своем сайте объявил о назначении только через месяц.

Реакция при этом была разной. Например, Юрий Семин порадовался: «В нашу лигу вернулся сильный специалист высокого уровня. Для нашего футбола и для «Сочи» это большой плюс». А экс-игрок «Рубина» Алексей Попов отнесся скептически: «На 99% ничего не выйдет, нереально будет добиться успехов. Команда так и будет болтаться в середине таблицы, а может и ниже».

Перед возобновлением сезона «Чемпионат» писал о возможных серьезных перестановках в «Сочи»: «Бердыев хочет полностью выстроить процесс под себя в новой команде». Поэтому на тот момент был вероятен уход тренерского состава, медперсонала и массажистов, даже гендиректора.

А вскоре возобновился сезон в РПЛ.

«Сочи» при Бердыеве – победы над ЦСКА и «Динамо», два крупных поражения

В Кубке России осенью «Сочи» набрал лишь два очка в шести матчах против «Урала», «Торпедо» и ЦСКА, поэтому даже не вышел в весеннюю часть. У Бердыева впереди было 13 матчей чемпионата без отвлечения на другой турнир.

• Результаты при Бердыеве получились очень неровными: 2:0 над ЦСКА, затем 0:4 и 0:3 от «Оренбурга» и «Факела», потом 2:0 над «Динамо», после чего – 1:2 от «Крыльев Советов». Пять матчей – шесть очков. Две победы над серьезными соперниками, но с остальными – только поражения.

• До прихода Бердыева «Сочи» шел девятым, но в четырех очках от первой пятерки. Теперь «Сочи» все равно идет девятым, а до топ-5 – пять очков. На отрезке из этих пяти матчей «Сочи» тоже особо ничем не выделяется: заработали очков как «Спартак» – шесть, всего пять клубов набрали меньше.

• Еще один эпизод: до Бердыева «Сочи» был едва ли не самой регулярно пропускающей командой. После 2:0 над ЦСКА казалось, что с новым тренером клуб это исправит, но и здесь не получилось.

• «Низовой» командой при Бердыеве «Сочи» не стал – в трех играх из пяти забивалось не меньше трех голов. Всего у «Сочи» в чемпионате 16 таких матчей. Ярче только «Краснодар» – в 17 играх с его участием забивали три мяча и больше.

Выборка в пять матчей при Бердыеве слишком мала для каких-то глобальных выводов. Получилось так: вспышки с московскими командами и крайне неудачные матчи с немосковскими.

Что говорил Бердыев: хотел создать успешную команду, критиковал за проигранные единоборства

Бердыев нечасто дает интервью, но было несколько цитат, по которым можно понять, что он хотел создать в «Сочи» и что не получилось в отдельных матчах.

• Вот что тренер сказал еще в январе ютуб-каналу «Сочи»: «Цель – прежде всего, создать тот боеспособный коллектив, который выиграл серебро. Я сказал ребятам, что на ту команду было приятно смотреть. Нам бы хотелось это вернуть». И добавил перед «Кубком Матч Премьер»: «В перспективе будем наигрывать молодых ребят. Постепенно омолаживать состав, но с учетом реалий и возможностей. Не в ущерб игре».

• С лишним весом у игроков собирался бороться без перехлестов – рассказал «Матч ТВ»: «Наказывать не буду. Система штрафов не работает вообще. Мы стараемся достучаться до игроков, а не штрафовать их».

• После ЦСКА отмечал характер: «Сегодня увидел ту команду, которая была в серебряный год, которая обладает характером, неуступчивая и борется за каждый мяч. Нам было очень важно это вернуть. Сегодняшним матчем команда показывает, что у нас появляется характер серьезного уровня».

• После разгрома от «Оренбурга» указывал на недостаток: «Нужно быть более требовательным к себе как в обороне, так и в атаке». И позже после 0:3 от «Факела» нашел сходство у двух поражений: «Проигранные единоборства. С первых минут «Факел» навязал борьбу, которую мы проигрывали».

Что дальше у «Сочи»: нет особых задач, но впереди интересные матчи

Глобальных задач команда уже не решает, так что назначение Хохлова исполняющим обязанности не предполагает больших рисков. Лучший сезон в истории (второе место год назад) повторить было невозможно, до тройки призеров сейчас – 11 очков, зона стыков не грозит – плюс 12 очков.

Хохлов, напомним, в конце 2010-х на протяжении двух сезонов возглавлял московское «Динамо». Под его руководством клуб финишировал 8-м и 12-м. В 2021-м был полугодовой отрезок в «Роторе» в Первой лиге и увольнение в момент, когда клуб не выигрывал подряд десять матчей и расположился в двух очках от зоны вылета.

До конца еще восемь туров. Весело должно быть уже на выходных – как раз игра с «Краснодаром», а дальше – «Ахмат» и «Торпедо». В мае посложнее – «Локомотив», «Ростов», «Пари НН» и «Зенит». Завершать чемпионат сочинцам предстоит игрой с «Уралом».

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович, Михаил Воскресенский; pfcsochi.ru