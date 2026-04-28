  Экс-судья Федотов: «Говорят, «Краснодар» тащат к чемпионству. Но их судят только арбитры из Санкт-Петербурга – как их могут тащить? И кому это нужно?»
70

Экс-судья Федотов: «Говорят, «Краснодар» тащат к чемпионству. Но их судят только арбитры из Санкт-Петербурга – как их могут тащить? И кому это нужно?»

Игорь Федотов не согласен с тем, что судьи тащат «Краснодар» к чемпионству.

Бывший судья Игорь Федотов прокомментировал мнение о том, что арбитры «тащат «Краснодар» к чемпионству». 

«Говорят, «Краснодар» тащат к чемпионству. Но их судят только арбитры из Санкт-Петербурга – как их могут тащить? И кому это нужно? А «Зенит», получается, убивают? Это все разговоры, нужно же о чем-то говорить и писать.

После пенальти за руку Умярова все взорвались, кричали про беспредел. После руки Дивеева – то же самое. Сейчас же 11-метровый в пользу «Спартака» – и все молчат. Потому что уже не так интересно», – сказал Федотов. 

Ну он бы задался таким вопросом: почему Кукуяна отстранили за грубую ошибку в пользу "Зенита" на месяц(!), а Карасева за грубую ошибку в пользу "Краснодара" мало того что не отстранили, но через тур дали ему сидеть на Варе в матче "Краснодара".
И чтобы вы понимали мякотку ситуации перед этим Карасева поставили главным арбитром в матче с участием "Динамо" (!!), которое ох как не любит Карасёва, особенно когда тот в прошлом сезоне не назначил пенальти в ворота угадаете какого клуба?
Да и впринципе Карасев жестко сдал как судья. Это не только в матче "Зенит" - "Краснодар", но ’Спартак" - "Балтика" где он не увидел грубости Заболотного и сделал 2 удаление у хозяев или матч "Локомотив" - "Крылья Советов" где также был не ахти.
Ответ Алексей Кузнецов
Ну он бы задался таким вопросом: почему Кукуяна отстранили за грубую ошибку в пользу "Зенита" на месяц(!), а Карасева за грубую ошибку в пользу "Краснодара" мало того что не отстранили, но через тур дали ему сидеть на Варе в матче "Краснодара". И чтобы вы понимали мякотку ситуации перед этим Карасева поставили главным арбитром в матче с участием "Динамо" (!!), которое ох как не любит Карасёва, особенно когда тот в прошлом сезоне не назначил пенальти в ворота угадаете какого клуба? Да и впринципе Карасев жестко сдал как судья. Это не только в матче "Зенит" - "Краснодар", но ’Спартак" - "Балтика" где он не увидел грубости Заболотного и сделал 2 удаление у хозяев или матч "Локомотив" - "Крылья Советов" где также был не ахти.
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
Удаление Педро.
Простите, но это выглядит как продуманный пиар-комментарий, а не частное экспертное мнение.

Признаки этого в аргументации: Федотов комментирует не сами судейские нарушения (которые мог бы оспорить со своих позиций), а политику.
Ответ Goldstream
Простите, но это выглядит как продуманный пиар-комментарий, а не частное экспертное мнение. Признаки этого в аргументации: Федотов комментирует не сами судейские нарушения (которые мог бы оспорить со своих позиций), а политику.
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
Дело не в том, согласен ли я с Федотовым по существу. Меня смущает форма подачи и оперирование повесткой, мягко говоря, наводящие на размышления
Федотов слегка ослеп, наверное. Поэтому не замечает особенностей судейства быков. Часто там, где можно зафиксировать нарушение или дать карточку, этого не происходит почему-то. А вот с их соперниками поступают по-другому. Свистят где надо и не надо. Но для Федотова это нормально, как видно.
И насчёт того, что Краснодар судят только питерские - тоже интересно прозвучало. Главное - заявить об этом поувереннее!
Федотов слегка ослеп, наверное. Поэтому не замечает особенностей судейства быков. Часто там, где можно зафиксировать нарушение или дать карточку, этого не происходит почему-то. А вот с их соперниками поступают по-другому. Свистят где надо и не надо. Но для Федотова это нормально, как видно. И насчёт того, что Краснодар судят только питерские - тоже интересно прозвучало. Главное - заявить об этом поувереннее!
>>Часто там, где можно зафиксировать нарушение или дать карточку, этого не происходит почему-то. А вот с их соперниками поступают по-другому.

Интересно прозвучало. Главное - заявить об этом поувереннее!
>Но их судят только арбитры из Санкт-Петербурга
В смысле, ииии? Максимально тупейшее клише, что все, что связанно с Питером автоматом за Зенит.
>Но их судят только арбитры из Санкт-Петербурга В смысле, ииии? Максимально тупейшее клише, что все, что связанно с Питером автоматом за Зенит.
Самый прикол в том, что питерские судьи практически никогда Зенит не судили, но в матчах с московскими командами постоянно московские судьи были😁
Самый прикол в том, что питерские судьи практически никогда Зенит не судили, но в матчах с московскими командами постоянно московские судьи были😁
Московским судьям можно судить клубы из Москвы!
Хех, сезон назад обсуждение Краснодара в таком контексте и представить было нельзя. А теперь и Федотова для охранительства подключают.
Хех, сезон назад обсуждение Краснодара в таком контексте и представить было нельзя. А теперь и Федотова для охранительства подключают.
Сезон назад также судили в пользу Краснодара, но страдал только Зенит. Если бы в этом сезоне судьи тихо-спокойно наставили пенальти и раздали бы красных карточек только в двух очных встречах, все бы обсуждали невероятную академию, русский костяк, воспитанников и красивый парк рядом со стадионом. Ну, может быть, ещё гадали куда уйдёт ангелочек российского чемпионата Эдуард Сперцян - в ПСЖ или Барселону.
Сезон назад также судили в пользу Краснодара, но страдал только Зенит. Если бы в этом сезоне судьи тихо-спокойно наставили пенальти и раздали бы красных карточек только в двух очных встречах, все бы обсуждали невероятную академию, русский костяк, воспитанников и красивый парк рядом со стадионом. Ну, может быть, ещё гадали куда уйдёт ангелочек российского чемпионата Эдуард Сперцян - в ПСЖ или Барселону.
Да-да, а сейчас трогают и клубы из Москвы чьи СМИ не могут молчать когда их обижают.
Напомню, это тот Федотов, который касание руки Дивеева увидел, а также изменение траектории полёта мяча. А если налить стакан - уверенно и слышал все это.
Напомню, это тот Федотов, который касание руки Дивеева увидел, а также изменение траектории полёта мяча. А если налить стакан - уверенно и слышал все это.
А ещё увидел, что Литвинов сам упал на ногу Бальбоа.
Сильное заявление про питерских судей. Ну что ж, поехали по турам:
1. Пари НН - Кукуляк (Калуга)
2. Локомотив - Левников (СПб)
3. Динамо - Абросимов (СПб)
4. Оренбург - Сухой (Люберцы)
5. Сочи - Буланов (Саранск)
6. КС - Егоров (НН)
7. ЦСКА - Шафеев (Волгоград)
8. Акрон - Зияков (Набережные Челны)
9. Зенит - Карасев (Москва)
10. Ростов - Егоров (НН)
11. Ахмат - Танашев (Нальчик)
12. Динамо Мх - Фролов (Москва)
13. Рубин - Чистяков (Азов Ростовская область)
14. Спартак - Левников (СПб)
15. Балтика - Сухой (Люберцы)
16. Локомотив - Егоров (НН)
17. КС - Карасев (Москва)
18. ЦСКА - Левников (СПб)
19. Ростов - Фролов (Москва)
20. Рубин - Карасев (Москва)
21. Сочи - Прокопов (Ярославль)
22. Пари НН - Сухой (Люберцы)
23. Ахмат - Фролов (Москва)
24. Зенит - Карасев (Москва)
25. Балтика - Левников (СПб)
26. Спартак - Чистяков (Азов Ростовская область)
27. Динамо Мх - Абросимов (СПб)
Итого: из 27 матчей РПЛ в этом сезоне, судьи из Санкт-Петербурга обслужили 6 матчей с участием Краснодара. 6 из 27, Карл! В чем же нас пытается убедить Федотов?
Сильное заявление про питерских судей. Ну что ж, поехали по турам: 1. Пари НН - Кукуляк (Калуга) 2. Локомотив - Левников (СПб) 3. Динамо - Абросимов (СПб) 4. Оренбург - Сухой (Люберцы) 5. Сочи - Буланов (Саранск) 6. КС - Егоров (НН) 7. ЦСКА - Шафеев (Волгоград) 8. Акрон - Зияков (Набережные Челны) 9. Зенит - Карасев (Москва) 10. Ростов - Егоров (НН) 11. Ахмат - Танашев (Нальчик) 12. Динамо Мх - Фролов (Москва) 13. Рубин - Чистяков (Азов Ростовская область) 14. Спартак - Левников (СПб) 15. Балтика - Сухой (Люберцы) 16. Локомотив - Егоров (НН) 17. КС - Карасев (Москва) 18. ЦСКА - Левников (СПб) 19. Ростов - Фролов (Москва) 20. Рубин - Карасев (Москва) 21. Сочи - Прокопов (Ярославль) 22. Пари НН - Сухой (Люберцы) 23. Ахмат - Фролов (Москва) 24. Зенит - Карасев (Москва) 25. Балтика - Левников (СПб) 26. Спартак - Чистяков (Азов Ростовская область) 27. Динамо Мх - Абросимов (СПб) Итого: из 27 матчей РПЛ в этом сезоне, судьи из Санкт-Петербурга обслужили 6 матчей с участием Краснодара. 6 из 27, Карл! В чем же нас пытается убедить Федотов?
И из этих шести матчей четыре против московских клубов + один против калининградского, который весь сезон прошёл в топ5.

Ну, это просто так совпало!
И из этих шести матчей четыре против московских клубов + один против калининградского, который весь сезон прошёл в топ5. Ну, это просто так совпало!
Причем тут московские клубы? Балтика? В контексте сказанного Федотовым? Какая вообще разница в каких матчах? Если бы с Зенитом непосредственно я бы еще понял. Но нет, с Зенитом матчи судил москвич Карасев.
А когда московские судьи судят матчи московских команд -это нормально?А питерские судьи,судящие Краснодар....Ну,не зря же говорят,что деньги не пахнут....
– как их могут тащить? И кому это нужно?...
Послушайте!
Ведь, если звёзды зажигают — значит — это кому-нибудь нужно?
Значит — кто-то хочет, чтобы они были?
Значит — кто-то называет эти плево́чки жемчужиной? ...
а вот этот человек, отлично знающий наше судейство изнутри, его слова о корреляции прописки судьи с принимаемыми им решениями, можно считать публичным признанием в том, что московские судьи свистят в пользу Москвы, а краснодарские — в пользу Краснодара? или к чему он это сказал про прописку?
Рекомендуем
Главные новости
«Реал» не рассматривает назначение Клоппа. Клуб изучает другие кандидатуры (As)
1 минуту назад
«Барселона» допускает продажу Рафиньи или Фермина в случае, если не уйдут менее важные игроки. Каталонцы понимают, что сейчас состав не позволяет выиграть ЛЧ (Diario Sport)
12 минут назад
Тимощук о диетологе Соболева: «Думаю, Саша доволен сотрудничеством с ним. Объем работы и скоростные характеристики у него увеличились в разы»
27 минут назад
Дембеле, Витинья, Мендеш и Гринвуд номинированы на приз лучшему игроку сезона в Лиге 1. Энрике, Фонсека, Саж и Женезьо претендуют на награду лучшему тренеру
37 минут назад
Сафонов не номинирован на приз лучшему вратарю сезона в Лиге 1, так как провел недостаточно матчей. Пендерс, Грейф и Самба претендуют на награду
49 минут назад
Лига конференций. 1/2 финала. «Шахтер» примет «Кристал Пэлас», «Райо» сыграет со «Страсбуром»
55 минут назадLive
Лига Европы. 1/2 финала. «Ноттингем» принимает «Астон Виллу», «Брага» играет с «Фрайбургом»
55 минут назадLive
Андрей Аршавин: «Месси уже мало похож на футболиста»
сегодня, 18:48
Александр Мостовой: «У Талалаева и Галактионова звездная болезнь. Им тяжело – в «Википедии» похвастаться нечем. За таких, как я, карьера говорит. А у них…»
сегодня, 18:35
Кэррик – главный кандидат на пост тренера «МЮ» со следующего сезона, руководство довольно его работой. Ираолу тоже рассматривают
сегодня, 18:26
Ко всем новостям
Последние новости
Андрей Канчельскис: «Надеюсь, Сафонов дойдет до финала ЛЧ, он прославляет наш футбол. Матвей нормально играл с «Баварией», в отличие от обороны – там иногда проходной двор был»
17 минут назад
Валерий Масалитин: «В «Зените» идет перенасыщение иностранцами. Они могут шедевры исполнять, но нервничают, когда не даешь им развернуться»
44 минуты назад
Губерниев про Аршавина: «В телевидении понимает больше многих ведущих. Глубокий и неглупый человек с хорошим вкусом»
50 минут назад
«Барселона» договаривается об игре на «Монжуике» в сезоне-2027/28 из-за завершения реконструкции «Камп Ноу»
57 минут назад
Моратти о судейском скандале в Италии: «Не вижу ничего общего с кальчополи, глупо сравнивать эти случаи. «Интер» не получал никакой помощи»
сегодня, 18:55
Дисквалификацию на год получил за ставки капитан «Фенербахче» Яндаш
сегодня, 18:40
«Сабах» впервые в истории выиграл лигу Азербайджана
сегодня, 18:25
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Охдуд» уступил «Аль-Иттифаку» Вейналдума, «Аль-Фейха» в гостях у «Аль-Холуда»
сегодня, 18:00Live
«Надо провести шоу-матч «Зенит» – «Краснодар» в Бразилии. У них как раз по 8 заморских человек, а остальные трое бродят по полю, как нищие торбы». Валерий Овчинников о показе РПЛ в Бразилии
сегодня, 17:54
Анатолий Тимощук: «Мы привыкли видеть доминирующий «Зенит», но сейчас идет бескомпромиссная борьба. Мы должны быть готовы к любым испытаниям»
сегодня, 17:34
Рекомендуем