Экс-судья Федотов: «Говорят, «Краснодар» тащат к чемпионству. Но их судят только арбитры из Санкт-Петербурга – как их могут тащить? И кому это нужно?»

Игорь Федотов не согласен с тем, что судьи тащат «Краснодар» к чемпионству.

Бывший судья Игорь Федотов прокомментировал мнение о том, что арбитры «тащат «Краснодар » к чемпионству».

«Говорят, «Краснодар» тащат к чемпионству. Но их судят только арбитры из Санкт-Петербурга – как их могут тащить? И кому это нужно? А «Зенит », получается, убивают? Это все разговоры, нужно же о чем-то говорить и писать.

После пенальти за руку Умярова все взорвались, кричали про беспредел. После руки Дивеева – то же самое. Сейчас же 11-метровый в пользу «Спартака » – и все молчат. Потому что уже не так интересно», – сказал Федотов.