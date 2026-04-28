Экс-судья Федотов: «Говорят, «Краснодар» тащат к чемпионству. Но их судят только арбитры из Санкт-Петербурга – как их могут тащить? И кому это нужно?»
Игорь Федотов не согласен с тем, что судьи тащат «Краснодар» к чемпионству.
Бывший судья Игорь Федотов прокомментировал мнение о том, что арбитры «тащат «Краснодар» к чемпионству».
«Говорят, «Краснодар» тащат к чемпионству. Но их судят только арбитры из Санкт-Петербурга – как их могут тащить? И кому это нужно? А «Зенит», получается, убивают? Это все разговоры, нужно же о чем-то говорить и писать.
После пенальти за руку Умярова все взорвались, кричали про беспредел. После руки Дивеева – то же самое. Сейчас же 11-метровый в пользу «Спартака» – и все молчат. Потому что уже не так интересно», – сказал Федотов.
И чтобы вы понимали мякотку ситуации перед этим Карасева поставили главным арбитром в матче с участием "Динамо" (!!), которое ох как не любит Карасёва, особенно когда тот в прошлом сезоне не назначил пенальти в ворота угадаете какого клуба?
Да и впринципе Карасев жестко сдал как судья. Это не только в матче "Зенит" - "Краснодар", но ’Спартак" - "Балтика" где он не увидел грубости Заболотного и сделал 2 удаление у хозяев или матч "Локомотив" - "Крылья Советов" где также был не ахти.
Признаки этого в аргументации: Федотов комментирует не сами судейские нарушения (которые мог бы оспорить со своих позиций), а политику.
И насчёт того, что Краснодар судят только питерские - тоже интересно прозвучало. Главное - заявить об этом поувереннее!
Интересно прозвучало. Главное - заявить об этом поувереннее!
В смысле, ииии? Максимально тупейшее клише, что все, что связанно с Питером автоматом за Зенит.
1. Пари НН - Кукуляк (Калуга)
2. Локомотив - Левников (СПб)
3. Динамо - Абросимов (СПб)
4. Оренбург - Сухой (Люберцы)
5. Сочи - Буланов (Саранск)
6. КС - Егоров (НН)
7. ЦСКА - Шафеев (Волгоград)
8. Акрон - Зияков (Набережные Челны)
9. Зенит - Карасев (Москва)
10. Ростов - Егоров (НН)
11. Ахмат - Танашев (Нальчик)
12. Динамо Мх - Фролов (Москва)
13. Рубин - Чистяков (Азов Ростовская область)
14. Спартак - Левников (СПб)
15. Балтика - Сухой (Люберцы)
16. Локомотив - Егоров (НН)
17. КС - Карасев (Москва)
18. ЦСКА - Левников (СПб)
19. Ростов - Фролов (Москва)
20. Рубин - Карасев (Москва)
21. Сочи - Прокопов (Ярославль)
22. Пари НН - Сухой (Люберцы)
23. Ахмат - Фролов (Москва)
24. Зенит - Карасев (Москва)
25. Балтика - Левников (СПб)
26. Спартак - Чистяков (Азов Ростовская область)
27. Динамо Мх - Абросимов (СПб)
Итого: из 27 матчей РПЛ в этом сезоне, судьи из Санкт-Петербурга обслужили 6 матчей с участием Краснодара. 6 из 27, Карл! В чем же нас пытается убедить Федотов?
Ну, это просто так совпало!
Послушайте!
Ведь, если звёзды зажигают — значит — это кому-нибудь нужно?
Значит — кто-то хочет, чтобы они были?
Значит — кто-то называет эти плево́чки жемчужиной? ...