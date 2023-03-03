РПЛ вернулась! Хороводы, рекорд по фолам и техничный гол Гильерме – это ничья «Факела» и «Химок»
Начали с 1:1.
РПЛ наконец-то вернулась! И пусть первый матч после зимней спячки не был топовой афишей – в гости к «Факелу» приехали «Химки» – получилось достаточно событийно.
Мирзов попал в штангу с пенальти и добил – так нельзя
Скучноватое начало разогнали уже на 18-й минуте. Полузащитник «Химок» Хубулов в чужой штрафной удачно попал под замах защитника Суслова. Судья поставил пенальти. К мячу подошел Резиуан Мирзов – он попал в штангу, но затем добил.
Арбитр гол не засчитал. Первый же матч после возвращения РПЛ – и сразу повод вспомнить необычное правило.
Мирзов пробил с пенальти в штангу и добил – гол отменили. Напоминаем: бьющий так не может
Маркос Гильерме забил, выдав проход с финтами. Новичок «Химок» когда-то сажал в запас Малкома
Впрочем, «Химки» открыли счет уже через несколько минут. Бразильский новичок Маркос Гильерме финтами раскидал защитников «Факела», обыгрался с другим новичком Джанио Бикелом и пробил в дальний угол. И все это на весеннем газоне в Воронеже.
Маркос Гильерме – один из 12 зимних новичков «Химок». И достаточно интересный футболист. Приехал из «Сан-Паулу», где не пригодился тренеру Рожерио Сени. До этого были «Интернасьонал», «Сантос», «Атлетико Паранаэнсе». Гильерме даже на полгода заезжал в Европу – в аренду в «Динамо Загреб».
Еще Маркос играл в молодежной сборной Бразилии. На чемпионате мира U-20 в 2015 году он был основным в команде, которая дошла до финала и проиграла сербам. Гильерме на финал был в старте вместе с Габи Жезусом, а вот Малком начал игру на скамейке запасных.
Судя по первому голу, к нам приехал как минимум интересный легионер.
«Факел» сравнял, а потом команды выдали два антирекорда сезона
Еще до перерыва «Факел» сравнял. Хозяевам удалась атака вторым темпом – и Гонгадзе занес мяч в ворота. Помогла и ошибка еще одного новичка «Химок» Петара Голубовича – он скинул мяч прямо на Хызыра Аппаева.
«Химки» ответили уже фирменным хороводом Спартака Гогниева. Забить после этого не получилось.
Во втором тайме голов не было. Зато случился спорный момент: на 73-й минуте все тот же Голубович после углового попал рукой в лицо Аппаеву.
Команды выдали несколько антирекордов. Тактический автор Sports.ru Александр Дорский зафиксировал худший матч сезона в плане точности передач – всего 58,1%.
Еще одно антидостижение – 40 фолов. Столько в этом сезоне еще не было. Бились и боролись.
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«Факел» снова сыграл вничью дома – подобный результат был в 7 из 9 матчей воронежцев в Премьер-лиге. Добытое 1 очко позволило на время обойти «Локомотив» в таблице, но у москвичей в субботу игра против «Ростова». А «Химки» упустили шанс обогнать и «Факел», и «Локо».
- Дата проведения
- 3 марта, 19.00, «Центральный стадион профсоюзов»
- Голы:
- 0:1 – 21 Маркос Гильерме, 1:1 – 44 Гонгадзе.
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Факел –
Городовой, Черов, Суслов, Калинин, Морозов, Магаль (Браими, 70), Акбашев, Квеквескири, Рабеи (Мендель, 70), Аппаев, Гонгадзе.
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Химки –
Гудиев, Идову, Голубович, Тассано, Лео Андраде, Антич, Бикел, Магомедов, Мирзов (Долгов, 62), Маркос Гильерме (Гбане, 77), Хубулов (Кобесов, 62).
- Предупреждения:
- Хубулов (58), Долгов (72), Акбашев (79), Магомедов (84), Квеквескири (90).
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