РПЛ вернулась! Хороводы, рекорд по фолам и техничный гол Гильерме – это ничья «Факела» и «Химок»

Начали с 1:1.

РПЛ наконец-то вернулась! И пусть первый матч после зимней спячки не был топовой афишей – в гости к «Факелу» приехали «Химки» – получилось достаточно событийно.

Мирзов попал в штангу с пенальти и добил – так нельзя

Скучноватое начало разогнали уже на 18-й минуте. Полузащитник «Химок» Хубулов в чужой штрафной удачно попал под замах защитника Суслова. Судья поставил пенальти. К мячу подошел Резиуан Мирзов – он попал в штангу, но затем добил.

Арбитр гол не засчитал. Первый же матч после возвращения РПЛ – и сразу повод вспомнить необычное правило.

Мирзов пробил с пенальти в штангу и добил – гол отменили. Напоминаем: бьющий так не может

Маркос Гильерме забил, выдав проход с финтами. Новичок «Химок» когда-то сажал в запас Малкома

Впрочем, «Химки» открыли счет уже через несколько минут. Бразильский новичок Маркос Гильерме финтами раскидал защитников «Факела», обыгрался с другим новичком Джанио Бикелом и пробил в дальний угол. И все это на весеннем газоне в Воронеже.

Маркос Гильерме – один из 12 зимних новичков «Химок». И достаточно интересный футболист. Приехал из «Сан-Паулу», где не пригодился тренеру Рожерио Сени. До этого были «Интернасьонал», «Сантос», «Атлетико Паранаэнсе». Гильерме даже на полгода заезжал в Европу – в аренду в «Динамо Загреб».

Еще Маркос играл в молодежной сборной Бразилии. На чемпионате мира U-20 в 2015 году он был основным в команде, которая дошла до финала и проиграла сербам. Гильерме на финал был в старте вместе с Габи Жезусом, а вот Малком начал игру на скамейке запасных.

Судя по первому голу, к нам приехал как минимум интересный легионер.

«Факел» сравнял, а потом команды выдали два антирекорда сезона

Еще до перерыва «Факел» сравнял. Хозяевам удалась атака вторым темпом – и Гонгадзе занес мяч в ворота. Помогла и ошибка еще одного новичка «Химок» Петара Голубовича – он скинул мяч прямо на Хызыра Аппаева.

«Химки» ответили уже фирменным хороводом Спартака Гогниева. Забить после этого не получилось.

Во втором тайме голов не было. Зато случился спорный момент: на 73-й минуте все тот же Голубович после углового попал рукой в лицо Аппаеву.

Команды выдали несколько антирекордов. Тактический автор Sports.ru Александр Дорский зафиксировал худший матч сезона в плане точности передач – всего 58,1%.

Еще одно антидостижение – 40 фолов. Столько в этом сезоне еще не было. Бились и боролись.

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«Факел» снова сыграл вничью дома – подобный результат был в 7 из 9 матчей воронежцев в Премьер-лиге. Добытое 1 очко позволило на время обойти «Локомотив» в таблице, но у москвичей в субботу игра против «Ростова». А «Химки» упустили шанс обогнать и «Факел», и «Локо».

Фото: fakelfc.ru; кадры трансляции «Матч ТВ»